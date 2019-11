Série A 2014: Goiás Esporte Clube

Sem jogadores muito renomados ou que tivessem destaque na mídia nacional, o Goiás, em pouco tempo, tornou-se um dos principais times do futebol brasileiro. Isso porque após o título da Série B em 2012, o Esmeraldino conquistou mais um Campeonato Goiano, chegou longe na Copa do Brasil e, comandado pela sensação Walter, fez grande campanha no Brasileirão 2013.

No entanto, nem tudo foi motivo para festa. Na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Goiás vinha de duas derrotas consecutivas e enfrentava a equipe do Santos no estádio Serra Dourada. O esmeraldino precisava vencer para se classificar entre os quatros primeiros, e após sete anos, voltar a disputar a Copa Libertadores da América. Entretando, tomou uma goleada indiscutivel por 3 a 0 e com três derrotas consecutivas, estacionaram nos 59 pontos, caíndo para o sexto lugar, ficando sem a tão sonhada vaga no torneio continental.

Em 2014, o elenco esmeraldino sofreu bruscas modificações em relação ao ano anterior. Após boa exibição no nacional de 2013, vários jogadores de alta qualidade, como nos casos de Walter, Hugo e Eduardo Sacha, acabaram deixando o clube, refletindo no fracasso da equipe goiania no estadual. Neste guia, VAVEL Brasil comenta em detalhes sobre como o Goiás está se preparando para o Brasileirão.

Memória

Em 1999, o Goiás conquistava seu primeiro título nacional

Qualquer torcedor esmeraldino mais fanático tem na ponta da língua a escalação que tinha Harlei; Neném, Álvaro, Sílvio Criciúma e Marquinhos; Marabá, Túlio, Cacá e Araújo; Dill e Fernandão, com menções honrosas para Josué, que se contundiu durante aquela Segundona, e o meia Danilo. Um time jovem, que conquistou a Série B 15 anos atrás e que deu muitas alegrias ao torcedor esmeraldino.

O time esmeraldino daquele ano era de dar inveja. Artilheiro da equipe naquele torneio, Fernandão, com 11 gols, o vice-artiheiro Dill, que balançou as redes nove vezes, sem contar a força do meio-campo com Marabá, Josué e Túlio, e a segurança de Harlei, principalmente nos jogos finais, foram os pratoganistas daquele timaço de 99. O técnico naquela época era o Hélio dos Anjos e na campanha, em 30 jogos, foram 15 vitórias, oito empates e sete derrotas.

Também portador da maior estrutura de futebol no Centro-Oeste, no segundo ano de seu retorno à divisão principal, o Goiás se tornou a primeira e única equipe goiana a chegar à semifinal do Campeonato Brasileiro. Com um ataque imparável formado por Alex Dias (que depois se transferiria para a França), Lúcio e Dill, em 1996 os goianos só foram barrados pelo Grêmio, que se sagraria campeão. Alguns dos principais nomes daquela equipe acabaram negociados, o que resultou em duas campanhas fracas: 19º lugar em 1997 e o 22º em 1998, quando o clube voltou à Série B. Em 1999, com um time liderado por Araújo e que já tinha no gol o ídolo Harlei, o time goiano faturou o título da Série B, o primeiro nacional de sua história e garantiu a vaga na elite do ano seguinte.

Na última edição...

O Goiás entrou no Campeonato Brasileiro de 2013 como mero coadjuvante. Nem os otimistas apostariam no sucesso da equipe, apesar do título da Série B em 2012. O único representante da região Centro-oeste na Série A, o esmeraldino não começou nada bem o Brasileirão. Nas cinco rodadas que antecederam a paralisação para a Copa das Confederações, o time somou apenas cinco pontos. Tal desempenho, somado à goleada de 5 a 0 imposta pelo Cruzeiro na rodada inicial, deu a todos a impressão de que o Goiás travaria uma luta contra o rebaixamento. Entretanto, após a parada, o Esmeraldino mostrou a que veio.

Walter, contratato em junho de 2012, seria um dos principais responsáveis pela surpresa campanha da equipe goiania na competição. Sua chegada foi um pouco conturbada, pelo fato de estar alguns "quilinhos" acima do peso. Mas, acreditando em si, deu a volta por cima e virou peça intocável no elenco Esmeraldino, sendo muito querido pela torcida. De quebra, ainda levantou a taça de Campeão Brasileiro da Série B, na qual foi artilheiro da equipe com 16 gols. Ao término do primeiro turno, o Goiás alcançou a estabilização que precisava e ocupava a oitava colocação.

Perto da reta final do Campeonato Brasileiro, o Goiás vivia uma expectativa muito grande de se classificar para a Libertadores do ano seguinte. Mesmo com as derrotas para Atlético-MG e Grêmio, fora de casa, bastava uma vitória na última rodada contra um Santos para conseguir a tão sonhada vaga. No entanto, apesar de a torcida ter enchido o Serra Dourada, o time decepcionou e foi goleado por 3 a 0, terminando o Campeonato Brasileiro em sexto lugar, com 59 pontos ganhos.

Posição Classificação final do Brasileirão 2013 PTS JGS 1º Cruzeiro 76 38 2º Grêmio 65 38 3º Atlético-PR 64 38 4º Botafogo 61 38 5º Vitória 59 38 6º Goiás 59 38

O nome de 2013: Walter

Bancado pelo Enderson Moreira, atualmente técnico do Grêmio, o ex-camisa 18 foi o principal nome do Goiás na Série B e na Série A. Depois do bom ano de 2012, o atacante teve a melhor fase da sua carreira no ano seguinte. Artilheiro do time nas três competições que disputou, Walter mostrou habilidade, técnica e faro de gol, figurando na seleção do Campeonato Brasileiro. Apesar do notável excesso de peso, ele superou as desconfianças e comprovou que não é preciso um físico invejável para se destacar no Brasil.

Walter fez 13 gols e deu seis assistências no Brasileirão 2013

Em 2013, levantou mais um título pelo clube de Goiânia e se destacou no pelo Campeonato Goianio, sendo vice-artilheiro do campeonato com 11 gols marcados. Apesar de seus 1,76m de altura e 93kg de massa, o centroavante foi um dos destaques do Goiás, no Brasileirão de 2013. Além disso, Walter também conquistou no mesmo ano o Troféu Armando Nogueira, que elege o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e esteve presente na seleção do campeonato nos prêmios Bola de Prata e da Seleção do Campeonato. Em 2014, transferiu-se para o Fluminense por empréstimo de dois anos.

O ínicio da temporada

Mesmo com a saída de jogadores importantes, como nos casos de Hugo, Walter, Rodrigo e Eduardo Sacha, o Goiás ainda assim ficou com um elenco forte para a temporada de 2014. O esmeraldino estreou no Campeonato Goianio com vitória diante do Anapolina pelo placar mínimo de 1 a 0. Na rodada seguinte, aplicou uma incontestável goleada de 4 a 1 no Grêmio Anápolis. Já na terceira rodada, ficou no empate sem gols com o Vila Nova. Após disso, o Verdão conseguiu uma série incrível de seis vitórias consecutivas, sendo assim, terminando a primeira fase do Campeonato Goianio na liderança do Grupo A e ainda de forma invicta, na qual em 14 jogos, obteve dez vitórias e quatro empates.

Já pelas semifinais, o Goiás enfrentou Goianésia, enquanto o Atlético-GO jogou contra o Anapolina. Após o empate em 1 a 1 na primeira partida, o Esmeraldino fez 3 a 0 e carimbou a sua ida para a final do Campeonato Goianio. No outro confronto, o Dragão também venceu o seu jogo e então, pintava um clássico nas finais do goianão. Na final, no estádio Serrra Dourada, Atlético-GO e Goiás travaram um duelo super disputado, com bolas na trave, pênalti defendido pelo Márcio e com gol aos 48 minutos do segundo tempo, o Dragão venceu o Esmeraldino e ficou com o titulo do Campeonato Goianio. A derrota decretou a demissão do técnico Claudinei Oliveira.

A boa campanha da equipe no estadual, apesar de não ter levantado a taça, acabou não refletindo na Copa do Brasil. O Goiás tropeçou na estreia e acabou sendo derrotado por 2 a 0, fora de casa, para o Botafogo-PB. Fato que também pesou na decisão da diretoria em demitir o treinador. Com o resultado adverso, o time esmaraldino precisava vencer por três gols de diferença, no jogo de volta no Estádio Serra Dourada, para avançar na competição. No entanto, ficou no empate sem gols, em Goiânia, e foi eliminado da Copa do Brasil.

Quem comanda: Ricardo Drubscky

Com as derrotas para Botafogo-PB e Atlético-GO, o tecnico Claudinei Oliveira, que também trabalhou no Santos, foi demitido na última segunda-feira (14). No entanto, o real motivo da saída do treinador não foram nem pelos últimos resultados, mas sim, pelo estilo de jogo que escalava a equipe em campo. Segundo o diretor de futebol Marcelo Segurado, com as atuais opções no elenco, a formação adotada pelo ex-técnico não daria certo. No Goiás, Claudinei teve um bom retrospecto. Em pouco mais de três meses, obteve 11 vitórias, seis empates e duas derrotas - aproveitamento de 68% dos pontos disputados.

Sendo assim, Ricardo Drubscky chega ao clube com a missão de reanimar e reformular o elenco. O novo treinador assumirá um grupo cabisbaixo pela perda do título estadual. Drubscky, que chegou ao Paraná no início do mês, assumiu o pagamento da multa rescisória e deixou o cargo após receber uma proposta do Goiás. A passagem pelo clube paranaense foi bastante curta, o técnico dirigiu apenas um jogo, a vitória contra o São Bernardo pela Copa do Brasil.

Quem decide: Rychely

Contestado durante a pré-temporada, o experiente atacante, de 26 anos, tem surpreendido a todos e é o principal destaque do Goiás em 2014 até o momento. No clássico contra o Vila Nova, o atacante mais uma vez foi bem e teve papel importante na vitória por 3 a 1 no Serra Dourada. Além de fazer o gol da virada esmeraldina ainda no primeiro tempo, o jogador participou da jogada do empate. O jogador deu a volta por cima após ter sido emprestado pelo Alviverde nos dois anos anteriores. No clube goianio desde de 2012, Rychely já jogou pelo Nacional-SP, FC Tokyo-JAP, Montedio Yamagata-JAP, Bahia, Gyori-HUN, América-SP, Santo André-SP, Santos, Vitória e Paulista. A Libertadores de 2011 e o Campeonato Goianio de 2012 foram os únicos títulos de Rychely na carreira.

Quem promete: Pedro Henrique

Revelado nas categorias de base do Goiás, o jovem zagueiro Pedro Henrique, de 21 anos, é um dos grandes destaques do time na excelente campanha no Campeonato Goiano. As boas atuações do garoto renderam algumas propostas de outros clubes, mas a diretoria esmeraldina garantiu que ele permanece no clube. Para esta temporada, o Alviverde perdeu os dois titulares do miolo de zaga. Ernando foi para o Internacional e Rodrigo para o Vasco da Gama. Ficaram apenas os garotos formados nas categorias de base. Reserva imediato em 2013, Valmir Lucas assumiu a titularidade naturalmente e ganhou Pedro Henrique como parceiro.

O desafio

Após a decepção de não ter se classificado para a Libertadores deste ano, o Goiás sofreu uma pequena crise nos últimos dias. A derrota na final do Campeonato Goianio para o Atlético-GO no último minuto e o revés diante do Botafogo-PB na estreia da Copa do Brasil abalararam o elenco esmeraldino, que terá nova comissão técnica com a chegada de Ricardo Drubscky. A diretoria espera a chegada do novo comandante para fazer uma 'limpa' no elenco. Segundo o diretor de futebol esmeraldino, Marcelo Segurado, o plantel atual será reduzido e muitos jogadores serão emprestados ou voltarão para as categorias de base.

Ainda em relação ao elenco, bastante jogadores deram adeus ao clube. No total, só no time titular, sairam: Ernando, Rodrigo, William Matheus, Dudu Cearense, Hugo, Renan Oliveira, Eduardo Sasha e Walter. Ou seja, praticamente o time inteiro foi desfeito. Sendo assim, a diretoria teve que correr atrás de novos jogadores para suprir as ausências. O zagueiro Jackson, que estava no Internacional, chegou por empréstimo. O lateral esquerdo Lima, ex-Botafogo, Tiago Real, ex-Naútico e o meia Carlos Alberto, ex-Flu e Vasco, também chegaram para a atual temporada. Além disso, alguns jogadores que estavam na base subiram para o profissional, como nos casos de Pedro Henrique e Thiago Mendes. Será um novo desafio para o recém-chegado treinador armar bem o time para que renda tão bem como no ano passado.

Avaliação VAVEL

O Goiás, apesar de não ter conquistado o estadual deste ano, vem fazendo uma boa temporada, com apenas duas derrotas em 19 jogos. Com a chegada do novo treinador, a filosofia de trabalho muda, mas a expectativa é que a sequência de bons resultados obtidos no começo do ano continue. Assim como em 2013, o esmeraldino vem para este Campeonato Brasileiro como mero coadjuvante, mas espera repetir o sucesso do ano anterior e se classificar para a sua segunda Libertadores na história.