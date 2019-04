Fellipe Bastos afirma que a Série B do Campeonato Brasileiro tem suas dificuldades

O Vasco realizou um treino tático nesta quinta-feira (17) e já mira sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que será no sábado (19), às 16h20, contra o América-MG. Na primeira rodada, o clube não terá a presença do torcedor em São Januário porque cumpre punição do STJD por conta dos incidentes na Arena Joinville na última rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Fellipe Bastos alerta para a dificuldade que será a competição, mas aponta o caminho que o Vasco deve seguir para ter êxito.



“O Campeonato Brasileiro da Série B é muito complicado, com campos difíceis, viagens, desgaste, o título da Série B vai ser muito complicado como também o da Copa do Brasil, que já conquistei aqui no Vasco. Acho que o título da Série B vai ser bastante difícil, mas se formos aplicados dentro de casa e fizermos nosso papel fora a gente vai facilitar.”, afirmou o jogador.



A equipe comandada por Adílson Batista pode ter até 10 desfalques para a estreia, principalmente no ataque. Fellipe Bastos destaca a falta de um homem de referência na linha de frente.



“A gente sabe, e estamos conversando também, que um atacante de referência faz falta para a gente porque ali no meio de campo perdemos a referência de ter um atacante que fique dentro da área, como aconteceu ontem (na quarta-feira - dia 16), criamos bastante, o André chegava e cruzava, mas na tinha referência na área, o Thalles e o Edmílson fazem muita falta. Agora o Everton vai fazer muita falta pelos lados, ele desequilibra bastante e vinha numa crescente dentro do Vasco. Agora é o Adílson buscar dentro do grupo mesmo, há jogadores que podem suprir as ausências, vamos esperar que o Thalles chegue sexta-feira e, que estiveja apto para ajudar a gente", destacou Bastos.

A torcida vascaína fez a festa na quarta-feira (16), em São Januário, cantou, apoiou a equipe do início ao fim, fez protestos contra a FFERJ, por conta da perda do título do Campeonato Carioca no último domingo (13) e ironizou o rival Flamengo. Os jogadores destacaram o apoio que receberam durante o jogo de quarta-feira, contra o Resende e na opinião do volante, o apoio vindo das arquibancadas pode ser o diferencial na Série B, que se inicia para o clube nesse sábado.



“O torcedor ontem (quarta-feira) foi o 12º jogador nosso, foi importantíssimo que eles compareceram, vimos que o torcedor está do nosso lado, o torcedor compreendeu todos os momentos dentro do jogo, estava aflito e querendo gol. Em nenhum momento vaiou ninguém ou mostrou irritação. A torcida jogou junto com a gente, foi o diferencial nosso e acho que na Série B vai ser também. Abraçou o nosso time e a gente tem que continuar jogando do jeito que estamos jogando, se entregando ao máximo em todos os jogos. A torcida reconhece isso e sabemos que eles querem entrega, que a gente se doe mesmo com a camisa do Vasco e é isso que eles estão vendo. O torcedor vai ser de suma importância para a gente para essa caminhada na Copa do Brasil e na Série B também", frisou Bastos.

