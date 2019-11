Série B 2014: Boa Esporte Clube

'O time da cidade dos ete's', nome no qual popularmente é conhecido, o Boa Esporte integra novamente a Série B do Campeonato Brasileiro. O time entra em mais uma edição do torneio visando quem sabe a classificação para a elite do futebol brasileiro.

O Boa conta com um grupo bastante entrosado, com jogadores que jogam juntos à bastante tempo, e com jogadores com bastante experiência na competição, como Francismar, que disputou parte do Campeonato Brasileiro Série A do ano passado com o Vasco.

Memória

2011, esse ano foi certamente o ano que a torcida do Boa Esporte mais comemorou, não por títulos, mas sim pela garra, disposição, e entrega da equipe no Campeonato Brasileiro Série B, onde a equipe terminou a competição na sétima posição (quatro pontos abaixo do do grupo de acesso à elite do futebol brasileiro).

Na última edição

Não muito bom. Esta é a frase que pode definir a campanha do Boa Esporte no Brasileirão do ano passado.

O Boa não teve um bom início na Série B do Brasileiro, mas engrenou uma boa sequência a partir da 9ª rodada, vencendo inclusive o Palmeiras, que seria o campeão daquela edição por 1 a 0, e terminou o primeiro turno na 6ª posição. Porém, o rendimento da equipe não foi o mesmo no segundo turno e a equipe conquistou apenas 19 pontos dos 57 disputados.

Se não bastasse a péssima campanha no segundo turno, os bovetas teve ainda o pior ataque da competição com apenas 33 gols marcados. A equipe de Varginha acabou a competição em 11ª lugar, frustrando novamente o sonho do acesso.

Apesar da campanha irregular, alguns jogadores se destacaram na equipe. O experiente meia Marcelinho Paraíba, mostrou que ainda tem um bom futebol e foi o maestro do Boa Esporte na competição. O meia de 38 anos, marcou 11 gols com a camisa tricolor, mas na final da competição se desligou do clube para defender a equipe do Fortaleza na Série C. Outro jogador que se destacou bastante foi o volante Rodrigo Souza, que foi contratado pelo Cruzeiro.

O nome de 2013: Marcelinho Paraíba

Sem dúvidas alguma, o nome do Boa Esporte em 2013 foi Marcelinho Paraíba, o jogador com uma vasta experiência em competições de grande porte, contribuiu e muito para a permanência da equipe na Série B, e mostrou que ainda tem futebol para queimar.

No final da temporada, o meia deixou a equipe boveta para defender o Fortaleza na Série C.

O início da temporada

O Boa Esporte, fez um bom início de temporada, a equipe terminou a fase de classificação em quarto lugar, com 16 pontos conquistados, mas teve a infelicidade de pegar o Cruzeiro (equipe que se sagraria campeã da competição) na semifinais, na partida de ida, a equipe fez um bom jogo, segurou o Cruzeiro, mas a meta da equipe de conseguir ao menos um empate, e surpreender no Mineirão foi interrompida por Júlio Baptista, que marcou quase no final do jogo. No jogo de volta não teve jeito, a equipe lutou, mas foi eliminada da competição, ao perder por 2 a 1 no Mineirão.

Porém não foi um desastre, o Boa teve motivos para comemorar. Mesmo com a eliminação, o time de Varginha se sagrou campeão do interior, em alusão à melhor campanha entre os times do interior de Minas.

O Boa Esporte foi durante o campeonato a únicar equipe do interior que manteu regularidade nos índices técnicos; 16 pontos; 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, marcou 12 gols e sofreu 14.

Quem comanda: Nedo Xavier

Com a não renovação de Ney da Matta, em virtude as bases salarias, Ney da Matta deixou o comando da equipe após o fim do Campeonato Mineiro.

Sem muitas opções no mercado, a diretoria foi em busca de Nedo Xavier, para comandar a equipe no Campeonato Brasileiro Série B 2014. Entre idas e vidas, o treinador comandou a equipe diversas vezes. O ano que Nedo obteve maior sucesso em sua carreira de treinador, concerteza foi em 2011, onde quase levou a equipe do Boa Esporte para a elite do futebol brasileiro.

Quem decide: Alexandre

Artilheiro do Boa Esporte no Campeonato Mineiro 2014, Alexandre foi bastante decisivo para a equipe em alguns momentos, e rapidamente caiu nas graças da torcida.

Na penúltima rodada do Campeonato Mineiro, o Boa Esporte triunfou sobre a Caldense, pelo placar de 1 a 0, em Varginha, e se manteve na zona classificatória do Estadual. O gol que deixou o tricolor garantido para a fase final da competição, com 16 pontos, veio nos acréscimos da partida, sim, com ele mesmo, Alexandre. O artilheiro boveta marcou de cabeça, após bom cruzamento de Filipinho.

Quem promete: Fernando Karanga

O atacante Fernando Karanga, artilheiro da equipe em 2013 com 10 gols, voltou ao clube onde se destacou. O atleta disputou o Campeonato Catarinense pelo Criciúma, mas como não foi muito aproveitado na equipe, acabou sendo dispensado pelo Tigre.

O desafio

A grandes limitações da equipe, deve ser o principal desafio para a equipe na competição. Com a saída de Marcelinho Paraíba, - que saiu para defender o Fortaleza - , a equipe ficou sem criatividade no meio-campo, e não contratou nenhum reforço à altura para que a equipe não sinta falta do meia. Outro desafio para a equipe de Varginha será os jogos fora de casa, a equipe sempre que joga fora de casa, não corresponde, algumas partidas até vence, porém não convence.

Avaliação VAVEL

Conseguir o acesso para a Série A, que é o objetivo da diretoria, e o sonho da torcida, não será fácil, com equipes mais qualificadas disputando o campeonato, a expectativa é que o Boa Esporte termine o campeonato no meio da tabela, ou até mesmo disputando para não ser rebaixado para a Série C.