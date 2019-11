Série B 2014: Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa

Depois de quase chegar à Série A em 2013, o Icasa quer surpreender mais uma vez para tentar conseguir uma vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Há poucos dias do início do Brasileiro de 2014, o time ainda tenta conseguir a vaga na justiça, tentando se valer de uma escalação irregular de um jogador do Figueirense. Se as liminares não entrarem em vigor, o certo é que o Icasa disputará a Série B mais uma vez.

Como o campeonato de 2013 parece não ter fim, as incertezas sobre o torneio em 2014 só aumentam com o passar dos dias.

Memória

Com apenas 12 anos de história, os torcedores do Icasa têm frescas as lembranças do time no Campeonato Brasileiro. De 2009 pra cá, o Verdão do Cariri fez campanhas totalmente irregulares, sendo brilhante na Série C daquele ano, mas ficando no meio da tabela da Série B de 2010 e voltando à terceirona com o rebaixamento em 2011.

Em 2012, o time surpreendeu a todos e fez uma excelente campanha na Série C, tendo como trunfo principalmente os jogos em seu estádio. Assim, garantiu a vaga na Série B de 2013, conseguindo mais um acesso em tão pouco tempo.

Em 2013, um dos momentos mais marcantes da história do clube aconteceu no dia 15 de outubro. Nesta data, o Icasa recebeu o Palmeiras no estádio Romeirão e conseguiu uma vitória totalmente inesperada por 1 a 0, com gol de Juninho Potiguar. O resultado serviu como motivação para o time seguir com a boa campanha no restante do campeonato.

Na última edição, o time foi surpresa

Como falado acima, o Icasa surpreendeu a todos no Campeonato Brasileiro 2013. Recém-chegado da Série C, com um elenco sem grandes estrelas e de baixa folha salarial, o Verdão de Juazeiro surpreendeu a todos com um rendimento espetacular, principalmente no segundo turno, quando sua arrancada com uma sequencia de bons resultados por pouco não garantiu o acesso histórico do time à primeira divisão.

Tropeços fora de casa foram os principais motivos para não conseguir o acesso

As primeiras seis rodadas do Icasa foram de resultados horrorosos, mas que mostravam a realidade de um time com pouquíssimas chances de ir bem na competição. Até antes da Copa das Confederações, o time havia vencido apenas duas vezes. Na estreia, um 2 a 1 empolgante sobre o tradicional Sport no Romeirão e depois na última rodada antes da pausa para o torneio de seleções o time conseguiu uma vitória que estava fora dos planos, um 3 a 0 sobre o Atlético-GO no Serra Dourada.

No meio dessas duas vitórias, houve a demissão do treinador Francisco Diá, que aconteceu após a derrota de 2 a 1 em casa para o América-MG. Sidney Moraes assumiu a equipe e logo de cara conseguiu a vitória sobre o Dragão goiano fora de casa. Passado o torneio de seleções, Sidney seguiu com seu bom trabalho e conseguiu boa vitória contra o rival local Ceará por 1 a 0.

Os tropeços do Icasa jogando longe do Romeirão foram os principais motivos para o time não conseguir o acesso, já que em seu estádio o time vinha fazendo um bom papel. Ainda assim, conseguiu boas vitórias contra Chapecoense e Sport em uma arrancada de oito vitórias em 11 jogos e chegou à última rodada precisando vencer e torcer por um tropeço do Figueirense e ambos os resultados não aconteceram. O Icasa perdeu para o Paraná na Vila Capanema e ficou com o 5º lugar, vendo os catarinenses conseguirem a vaga para a Série A com um empate contra o Bragantino.

O nome de 2013: Sidney Moraes

O maior nome do Icasa no campeonato brasileiro de 2013 não esteve dentro de campo. Aos 35 anos, o jovem treinador Sidney Moraes, até então desconhecido no cenário nacional, assumiu o comando do time pouco antes da Copa das Confederações e conseguiu uma campanha histórica no Brasileirão da Série B, levando um time com estrutura precária e folha salarial de cerca de R$ 240 mil ao 5º lugar na competição.

Ex-volante com passagens por Fluminense e São Paulo, Sidney conhece muito sobre futebol e declarou algumas vezes no ano passado que passava horas estudando para melhorar o desempenho de sua equipe. Conseguiu expressivas 15 vitórias com o Icasa na Série B e seu excelente trabalho chamou a atenção de vários clubes do Brasil. Hoje, é treinador do Vila Nova de Goiás.

O início da temporada

Disputando apenas o campeonato cearense no primeiro semestre de 2014, o Icasa acabou chegando às semifinais. Nas primeiras cinco rodadas da primeira fase, cinco jogos em 11 dias e o time foi bastante irregular, sofrendo derrotas para Horizonte e Fortaleza, além de perder também o clássico contra o Guarani de Juazeiro. Empates ruins contra Quixadá, Crato e Itapipoca atrapalharam demais o Verdão na primeira fase.

Tarcisio Pugliese assumiu o comando do time no final de janeiro e o Icasa cresceu na reta final da primeira fase do Cearense. Foram quatro vitórias seguidas até uma dolorosa derrota de 4 a 1 para o Quixadá, mas o time não se abateu e buscou mais três empates nas últimas rodadas para se classificar ao hexagonal final do estadual na 4ª colocação, com 24 pontos.

Em meio ao cearense, o Icasa acionou o STJD querendo ganhar uma vaga na Série A, alegando uma escalação irregular de um jogador do Figueirense. Enquanto isso, o hexagonal decisivo do Cearense acontecia e o time seguia com sua irregularidade. Em 10 jogos, venceu três e perdeu quatro, conseguindo a vaga nas semifinais com um empate no clássico contra o Guaraju e um tropeço do Horizonte contra o Guarany de Sobral.

No jogo de ida da semifinal contra o Fortaleza, o Icasa conseguiu uma surpreendente vitória por 3 a 1, impondo a segunda derrota do Leão do Pici em 2014. No jogo da volta, o Verdão jogou muito recuado e foi muito atacado pelo tricolor, que repetiu o resultado da ida a seu favor e acabou eliminando o Icasa, que acabou repetindo o 3º lugar do ano passado.

A menos de uma semana para o início do Campeonato Brasileiro de 2014, o Icasa conseguiu através de uma liminar na justiça do Rio o direito de estar na Série A neste ano e a CBF terá que arranjar um jeito de incluir o time cearense na disputa. Porém, a entidade que cuida do futebol no país já planeja um jeito de invalidar a liminar e o assunto deverá continuar por algum tempo.

Quem comanda: Tarcísio Pugliese

O treinador Tarcísio Pugliese voltou ao Icasa após uma saída conturbada em meio à Série C de 2012, quando teve um desentendimento com Arthur Boim, principal investidor do clube na época e acusado por Tarcísio de querer se envolver diretamente na escalação do time. Em 2014, começou o ano no Volta Redonda, mas acabou sendo demitido nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca e recebeu um novo convite do Icasa.

Em sua segunda passagem pelo Verdão do Cariri, comandou a equipe em 18 jogos, conseguindo sete vitórias, seis empates e cinco derrotas e levando o time à 3ª colocação do Campeonato Cearense, somente atrás de Ceará e Fortaleza. O bom rendimento no estadual despertou o interesse do Remo, mas Tarcísio confirmou sua permanência no Icasa e comandará o time na Série B. Ou na Série A, caso haja uma vitória definitiva na justiça.

Quem decide: Júnior Xuxa

Diógenes Alves de Miranda Júnior ou, simplesmente, Júnior Xuxa é o principal jogador deste Icasa para o Campeonato Brasileiro. O meia está em sua terceira passagem pelo Verdão do Cariri e em 2010 foi o grande destaque do time na campanha da Série B, virou ídolo da torcida e se tornou torcedor do Icasa. Em 2011, em sua segunda passagem depois de voltar do São Caetano, ficou marcado por ter sido afastado pelo então treinador Arnaldo Lira após faltar em alguns treinamentos.

Aos 30 anos, Júnior Xuxa acertou sua volta ao Icasa neste ano como o principal reforço para a Série B, recebendo nova chance de apagar a má impessão deixada na passagem anterior. Meia rápido e habilidoso, Xuxa tem 21 gols em 54 jogos pelo Verdão e vestirá mais uma vez a camisa 10 do seu clube de coração.

O desafio: rendimento linear

Briga na justiça acaba atrapalhando o planejamento do time

A maior missão do Icasa no Brasileirão deste ano é justamente esquecer o campeonato do ano passado e sair de vez dos tribunais. Por mais que existam chances remotas de o time conseguir chegar à Série A através de liminares, a briga na justiça acaba atrapalhando o planejamento do time para a competição, que fica sem saber exatamente contra quais adversários jogará.

A campanha em 2013 foi maravilhosa e o Icasa precisa somente pensar em repeti-la, para assim quem sabe ganhar a tão sonhada vaga na primeira divisão. Mais uma vez, o elenco não terá grandes estrelas, mas contará com os experientes Júnior Xuxa, Elanardo, Sergio Junior e Preto Costa, que juntos com jovens apostas como o volante Foguinho e o atacante Bismark formam um time que mais uma vez deverá dar trabalho atuando no Romeirão.

Enfim, o Icasa já mostrou que surpreender é sua principal virtude e o time tentará mostrar que o rendimento de 2013 não aconteceu por acaso. Certo mesmo é que quem for a Juazeiro do Norte terá um adversário complicado pela frente, mas o Verdão precisará de regularidade fora de sua cidade para sonhar com voos maiores.

Avaliação VAVEL

Certamente a palavra surpreender se repetiu bastante neste texto e ela é uma das que mais identificam o Icasa. Alguns jogadores importantes e o técnico Sidney Moraes já não fazem mais parte do grupo e é muito difícil que o Verdão do Cariri brigue novamente por uma classificação à Série A. O palpite é de que o time lute contra o rebaixamento e se melhorar o rendimento fora de casa deve escapar da Série C, mas uma nova supresa envolvendo o time não pode ser totalmente descartada.

