Série B 2014: Vila Nova Futebol Club

O Vila Nova-GO começou o ano de 2013 com um péssimo desempenho no Campeonato Goiano e quase foi rebaixado para a segunda divisão. Disputou o Campeonato Brasileiro série C, já que desceu para a terceira divisão em 2011. Conseguiu se reerguer, tendo um bom desempenho e chegando até a semifinal, perdendo para o Sampaio Correa-MA, mas subindo de volta à segunda divisão.

Neste ano, a equipe tem a missão de se manter na série B do Campeonato Brasileiro ou até conseguir uma vaga para a elite. Neste guia, a VAVEL Brasil conta como o Vila Nova está se preparando para o Brasileirão.

Memória

O Vila Nova sagrou-se Campeão Brasileiro da terceira divisão em 1996, após derrotar o Botafogo-SP em ambas as partidas das finais. A equipe goiana terminou a competição invicta, feito que até então não havia sido alcançado. Disputaram aquele campeonato 60 clubes de todo o país.

Aos mais jovens vilanovenses que compõem a maior massa de torcedores do Centro-Oeste, as lembranças são mais recentes. Porém, tão emocionantes quanto quaisquer outras glórias obtidas na história do Vila Nova Futebol Clube. Em 1996, o time comandado por Roberval Davino foi Campeão Brasileiro Invicto da Série C. Foram 14 jogos, sendo 11 vitórias e 3 empates. 30 gols marcados e apenas 8 sofridos. A escalação do time que bateu o Botafogo -SP pelo placar de 1 a 0, no dia 8 de dezembro de 1996 foi: Humberto, Moisés, Ryuler, Wladimir e Luciano; Mona, Tim e Sabino; Gilberto (PC), Wellington (Júlio César) e Roni (Valdenir). Gol de Sabino.

Na última edição...

Com muitas contratações e dispensas, o Vila começou o Campeonato Brasileiro série C. Dos vários jogadores contratados pelo Vila Nova para 2013, o goleiro Vinícius foi uma das negociações mais difíceis para o Colorado. O Tigre se esforçou para trazê-lo, e ele chegou ao Tigre como uma das principais aquisições do ano.

Em termos de técnicos, o clube também teve dificuldades em ter uma regularidade. Hermógenes Neto foi quem esteve à frente do time interinamente, nas trocas de Darío Pereyra e Márcio Bittencourt, que foi demitido no final do ano por incompatibilidade, para a surpresa de todos. Heriberto da Cunha foi o contratado da vez para assumir depois de Márcio.

O argentino Carlos Esteban Frontini, de 31 anos, foi um dos novos reforços do Vila Nova para a Série C do Campeonato Brasileiro. Após as chegadas de outros reforços para o sistema defensivo, como o goleiro Marcelo Pitol, o lateral Gian, além dos zagueiros Diego Macedo e Douglas Assis, que foram contratados sob indicação do técnico Márcio Bittencourt, a diretoria colorada começou a buscar atletas para o ataque. O meia Weslley, ex-Rio Verde, já tinha chegado antes da contratação de Bitencourt.

No meio do ano, o Vila, que sofria com a falta de dinheiro, começou a atrasar os salários dos jogadores, que fizeram greve. A situação foi aparentemente contornada com a mudança na diretoria. O então presidente executivo, Marcos Martinez, renunciou, e o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Diniz, também tinha prometido a renúncia. Mas uma semana depois, após continuarem sem os pagamentos, os jogadores se recusaram a treinar e a concentrar antes dos jogos, o que gerou uma crise interna.

Um dos destaques da equipe foi Thiago Marin, chamado de Talismã, que além de marcar o gol decisivo para evitar o rebaixamento do Vila Nova no Campeonato Goiano, fez o gol que eliminou o Guarani na série C do campeonato e ajudou o Vila a dar um importante passo rumo às quartas de final.

A vitória por 2 a 0, sobre o Treze, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, garantiu ao Vila Nova o acesso a segunda divisão do futebol nacional, pondo fim a estadia de quase dois anos na Série C. Com o apoio da torcida, o Tigrão venceu com dois gols de Frontini, artilheiro do clube, com sete gols, aos 42 minutos do primeiro tempo e aos 21 minutos do segundo tempo.

Desde que foi rebaixado da Série B para a Série C, em 2011, o clube colorado vivia um período negro. Nesse tempo, três presidentes passaram pelo time. Mesmo no início desta temporada a expectativa não era nem um pouco boa. Além disso, o Vila Nova brigou para não ser rebaixado no Campeonato Goiano, se livrando da queda apenas na última rodada. Neste ano, o Vila fará sua 18ª participação na Segundona.

O nome de 2013: Frontini

Frontini foi o sexto reforço do Tigre para o Brasileirão. Apesar de ter nascido em Buenos Aires, o jogador, veio para o Brasil ainda quando criança e iniciou sua carreira no Mogi Mirim. O atacante ainda passou pelo futebol ucraniano, mas se destacou no Marília, em 2005. Apesar disso, ele não conseguiu se firmar em nenhuma equipe e já defendeu 22 clubes em 12 anos de carreira. Um deles foi o Goiás, em 2008, quando também não conseguiu agradar à torcida esmeraldina. Antes de ser contratado, Frontini estava no Volta Redonda. A chegada de um homem de referência foi um pedido de Márcio Bittencourt, que já havia destacado as dificuldades para contratar reforços para o ataque.

Frontini chegou ao Vila com a responsabilidade de ser o goleador colorado na Série C, torneio que conhece bem. Em 2004, foi campeão pelo União Barbarense sendo inclusive um dos artilheiros com dez gols. Depois, em 2011, conquistou o acesso pelo Ipatinga. O atacante admitiu pressão para devolver o Tigre à Série B, mas tentou passar um pouco da receita de sucesso na competição.

O início de temporada:

Após fazer uma boa campanha na série C do Campeonato Goiano de 2013 e, mesmo não conseguindo ir à final, o Vila Nova conseguiu subir à segunda divisão. O processo de reformulação do elenco do Vila Nova seguiu intenso. Vários jogadores saíram, dentre eles nomes como Thiago Marin, Frontini, Marco Aurélio, Romerito e Weslley, tidos como importantes na campanha do acesso à Série B em 2013. Boa parte das opções ofensivas deixaram o clube, que após debandada, contou com apenas um atacante no elenco: Gustavinho. Além disso, para Heriberto da Cunha continuar, pediu planejamento no clube.

Após recusar a primeira proposta oferecida pelo Vila Nova, Robston, um dos principais nomes do elenco de 2013, chegou a um acordo com a diretoria colorada e renovou contrato por um ano. O meia fica no Onésio Brasileiro Alvarenga até o fim de 2014 e destacou a felicidade pelo entendimento financeiro que possibilitou a permanência no Tigre.

A pré-temporada do Vila Nova começou com quatro novidades: um meia argentino e três jogadores que já atuaram no futebol goiano. O elenco colorado se reapresentou e tais reforços marcaram presença no Onésio Brasileiro Alvarenga. São eles: Ignacio Miguel Coira, mais conhecido pelo apelido de 'Nacho', André Luis, Alan e Luizão. Além dos novos reforços, a reapresentação colorada contou com cerca de 11 atletas. Alguns jogadores, porém, foram ausências: Vítor, Victor Cardoso, Osmar, Romário e Luis Marques, além de Wando. Entretando, os seis se comunicaram com a diretoria e foram aguardados dias depois, já que o problema foi a dificuldade em encontrar passagens.

Porém, Robston foi flagrado no exame antidoping, por uso de cocaína, no dia 2 de novembro de 2013, na primeira semifinal da Série C, contra o Sampaio Corrêa, foi julgado e acabou suspenso por dois anos, com possibilidade de redução da pena para um ano, desde que clube e jogador apresentem exames de 30 em 30 dias comprovando a recuperação. O meia de 32 anos, não era apenas o capitão do time ou um dos principais jogadores do elenco colorado. Experiente em um grupo recheado de garotos recém-promovidos da base, Robston também exercia o papel de liderança dentro e fora de campo. Marcado fora das quatro linhas por falar o que pensa e conceder entrevistas polêmicas, o meia também era um dos responsáveis por dar confiança ao grupo. O contrato do jogador, que se encerraria no dia 14 de abril, logo após o término do Campeonato Goiano, foi rescindido de forma antecipada. O rompimento prematuro aconteceu, principalmente, ao caso de doping.

Destaque do Vila Nova na temporada, o goleiro Toni, revelado pela base do Tigre, renovou contrato por mais dois anos e já é um dos principais atletas do clube para 2014, já que nomes como Frontini e Thiago Marin foram embora.

Heriberto da Cunha saiu do Vila Nova. Após ter dado indícios de que deixaria o cargo depois da derrota para o Goianésia, o técnico se reuniu com a diretoria colorada e confirmou que não continua para a sequência do Campeonato Goiano. Apesar do bom início na temporada, quando chegou a ter grande invencibilidade na defesa, o Tigre sucumbiu nas últimas seis rodadas, com um empate e cinco derrotas. Para Heriberto, a situação ficou insustentável. Quem assumiu o clube foi Sidney Moraes.

O Vila chegou embalado após desbancar o Atlético-GO no clássico estadual. Dono de uma defesa que tem se dado bem, o Tigre ainda precisa melhorar o aproveitamento do ataque. O Colorado perdeu por 2 a 0 para a Aparecidense e, com uma rodada de antecedência, e foi rebaixado, já que o Grêmio Anápolis bateu a Anapolina por 1 a 0. A trágica queda do Tigrão foi selada com a sétima derrota seguida no estadual, fruto da incompetência da diretoria e da instabilidade do elenco, recheado de jovens e com muitas contratações na reta final da primeira fase.

Quem comanda: Sidney Moraes

Sidney é técnico há três temporadas. No currículo, poucos clubes: Boa Esporte, onde começou, Icasa, onde teve o melhor desempenho, e Ponte Preta, onde esteve por último. Algo bem diferente da carreira como jogador, que contabiliza passagens por times tradicionais, como São Paulo, Fluminense, Sport, Guarani, além da experiência no futebol português e dos Emirados Árabes.

Sidney Moraes, de 37 anos, substituiu Heriberto da Cunha, que pediu demissão. Aos 37 anos, Sidney assinou contrato até o fim da temporada e, após o Goianão, estará à frente do Tigre também na Série B. Mais um desafio para o ex-atleta, que agora os encara do lado de fora do gramado.

Quem decide: Rafael Oliveira

Rafael Oliveira, de 26 anos e 1,87m, é natural de Ananindeua-PA e é ídolo do Paysandu, onde teve grande destaque em 2012. Revelado pelo próprio Papão, ele atuou por São Raimundo-PA, Oeste, Boavista-RJ, São José-RS, Portuguesa e Avaí, antes de voltar ao Bicolor. Neste ano, ele estava encostado no Académica (POR). Rafael admite que não está em 100% de suas condições físicas, mas espera entrar em campo.

Quem promete: Gustavinho

Gustavinho tem apenas 17 anos, mas já viveu fortes emoções no Vila Nova. No ano passado, ele marcou um dos gols que ajudaram o Tigre a se salvar do rebaixamento no Campeonato Goiano. Na temporada atual, no entanto, o jogador não conseguiu evitar a queda, que foi consolidada com uma sequência de sete derrotas seguidas.

Contestado por parte da torcida colorada, o jovem atacante vem sendo prestigiado pelo técnico Sidney Moraes, que trabalha na montagem do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Gustavinho vem atuando como titular nos trabalhos promovidos pelo novo treinador e afirma que está preparado para fazer um bom Brasileirão.

O desafio:

Com os problemas sofridos de saída de muitos jogadores do clube, mudanças de técnico e contratações para repor o elenco, o Vila Nova acabou sendo prejudicado, e vai ter que conseguir um entrosamento e encaixe rápido da equipe para começar bem o Campeonato Brasileiro série B. O clube luta para conseguir subir à elite, o que seria um sonho, ou pelo menos se manter na segunda divisão.

Avaliação VAVEL

Para o Vila Nova é muito complicado buscar o título do Campeonato Brasileiro da série B, ainda mais com o Vasco como principal favorito. Com a péssima campanha que fez no Campeonato Goiano de 2014, depois de sofrer uma debandada de seus principais jogadores, que levaram o clube de volta à segunda divisão, o máximo que deve conseguir é se manter na série B.