Série B 2014: Sampaio Corrêa Futebol Clube

O Sampaio Corrêa acredita na fama de milagreiro do técnico Flávio Araújo para fazer uma boa campanha na Série B depois de 12 anos de ausência da segunda divisão do futebol brasileiro. O técnico que conseguiu dois acessos seguidos para o tricolor é a peça fundamental para que isso ocorra. Outra grande aposta da equipe é a força de sua torcida dentro do Castelão cuja presença rendeu ao time uma das melhores médias de público de 2013 mesmo estando na terceira divisão nacional.

A manutenção da base do vice-campeonato da Série C de 2013 e a contratação de reforços oriundos de várias partes do país também e uma fórmula que o torcedor da Bolívia Querida aposta como acertada. E o título do Campeonato Maranhense e a vitória sobre o Interporto-TO na Copa do Brasil dão uma boa impressão sobre a equipe do Sampaio antes da abertura das cortinas à Série B.

Memória

A última vez que o Sampaio Côrrea disputou a Série B foi em 2002, mas aquela campanha não traz boas lembranças ao torcedor tricolor. Depois de cinco anos disputando a segunda divisão com campanhas decentes sem correr muitos riscos de rebaixamento, o time maranhense terminou a competição na 23ª colocação e foi um dos seis rebaixados à Série C no ano seguinte.

Em 2002, o Sampaio começou muito bem sua campanha com uma vitória com o Joinville jogando em casa e nas primeiras rodadas demonstrou ser uma equipe que ficaria confortavelmente no meio da tabela sem correr muitos riscos.

Mas o time comandado pelo técnico Paulo Comelli começou a ter vários resultados adversos e as derrotas foram acumulando no decorrer da competição, nem a chegada de Arthurzinho para o comando fez com que a equipe melhorasse e no fim foram 14 partidas perdidas em 25 disputadas. Apenas sete vitórias e quatro empates e um saldo de gols negativo de 25. O rebaixamento veio com uma rodada de antecedência em um empate por 1 a 1 com o Londrina no estádio Nhozinho Santos em São Luís.

Com uma equipe que sofreu diversas mudanças no decorrer do campeonato da Série B, os nomes mais conhecidos eram o goleiro Wellerson, ex-Fluminense e o meia Rogerinho que teve passagem por Vasco e Fluminense, por parte dos jogadores da “casa” a dupla de ataque Cosme e Gílson tiveram algum destaque.

A campanha marcou a última participação do futebol maranhense na segunda maior divisão do futebol brasileiro e depois de 12 anos, o Sampaio retorna buscando manter-se atuando em alto nível e colocando o futebol do estado em seu devido lugar.

Na última edição...

O Sampaio entrou na Série C de 2013 credenciado pelo título invicto da Série D na temporada anterior. E começo foi o mais animador possível, uma vitória por 5 a 1 diante do Brasiliense no estádio Castelão.

O começo arrasador fez crescer a confiança do torcedor tricolor, foram cinco vitórias e dois empates nos sete primeiros jogos. Mas depois veio uma sequência muito ruim de sete jogos sem vencer que obrigaram o Sampaio a ter que conseguir ao menos um empate contra o Fortaleza jogando fora de casa.

Depois de sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Sampaio reuniu suas forças e conseguiu o resultado que necessitava com um gol de Paulo Sérgio aos 47 minutos do segundo tempo. Com isso, a Bolívia Querida ficou com a quarta colocação do Grupo A eliminando o adversário cearense.

Nas quartas de final, na fase que valia o acesso à Serie B, o Sampaio enfrentou o Macaé que tinha sido o primeiro colocado no Grupo B. A vitória por 5 a 3 no jogo de ida no estádio Castelão diante de 40 mil torcedores e o empate por 1 a 1 jogando no Rio de Janeiro fez com que o tricolor conquistasse a vaga e passasse para a semifinal.

Contra o Vila Nova foi um empate por 0 a 0 em Goiás e uma vitória por 2 a 1 em São Luís que mantiveram o Sampaio na briga pelo título da Série C e a final seria contra o Santa Cruz. Na primeira fase, os dois times já tinham se cruzado com uma goleada da Bolívia contra o Coral por 3 a 0 e um empate sem gols no Arruda.

Mas na decisão, após um empate em 0 a 0 no Castelão, o Santa Cruz de Flávio Caça-Rato conquistou a vitória por 2 a 1 no Arruda e garantiu o título do tricolor pernambucano, mas o Sampaio atingiu o seu objetivo que era disputar a Série B em 2014.

O nome de 2013: Pimentinha

No início da boa campanha do Sampaio na Série C em 2013 um nome se destacava de todos os outros. Era uma atacante de baixa estatura que encantava o torcedor maranhense com seus dribles desconcertantes e gols. Pimentinha logo despertou o interesse dos grandes clubes do país, mas deixou o Maranhão apenas na reta final da competição rumo ao São Caetano.

Apesar de não jogar os últimos e decisivos jogos da competição, Pimentinha foi apontado por todos como o principal nome do Sampaio no acesso à Série B. Foram cinco gols e cinco assistências na campanha do vice-campeonato.

O início da temporada:

O Sampaio começou a temporada de 2014 mantendo a base da equipe que conseguiu o vice-campeonato da Série C no ano anterior e com a chegada de alguns reforços em espaços esporádicos conquistou o título do Campeonato Maranhense sobre o maior rival Moto Club.

A equipe venceu os dois turnos de forma inconteste e nem precisou de uma final para levantar a taça. Em ambas conquistas o rival Moto Club foi a vítima.

Na Copa do Brasil, o Sampaio conseguiu passar pelo Interporto-TO depois de um empate em Palmas por 2 a 2 e uma vitória por 3 a 1 no Castelão. Na próxima fase a equipe enfrentará o Palmeiras.

Quem comanda: Flávio Araújo

Flávio Araújo é quase um rei em São Luís. O treinador foi o principal responsável pelo título da Série D em 2012 com uma campanha invicta, além de conquistar o título do Campeonato Maranhense naquele ano.

Depois de uma breve passagem pelo Remo, Flávio voltou em 2013 para mais uma façanha histórica que culminou com o vice-campeonato da Série C que levou o Sampaio Côrrea de volta a Série B depois de 12 anos.

Em 2014, ele e o Sampaio já conseguiram outro feito, o título do Campeonato Maranhense que de uma vaga para o clube disputar a Copa do Nordeste de 2015.

Quem decide: Arlindo Maracanã

Capitão da equipe, o veterano Arlindo Maracanã segue como sendo o responsável pelas cobranças de falta do Sampaio Côrrea o que faz dele uma das principais armas ofensivas do time na disputa da Série B.

Com 35 anos, o ex-lateral e agora volante é o único remanescente do título da Série C em 1997 e depois de passar por diversos clubes incluindo Fluminense, Vasco, Ceará e Bahia, retornou ao Sampaio em 2011 para conquistar dois acessos seguidos além de dois títulos estaduais.

A maioria dos ataques do Sampaio passam pelo pés de Arlindo e o time confia nele para realizar uma boa campanha na Série B de 2014.

Quem promete: Alex

O Sampaio mantém a filosofia de fazer muitas contratações para a disputa da Série B e não apresenta uma proposta de revelar muitos jogadores, mas um nome vindo das categorias de base que chama atenção é o de Alex.

O volante de 21 anos foi bastante utilizado na campanha vitoriosa do Campeonato Maranhense deste ano e espera conseguir ainda mais espaço em uma competição longa como a Série B. O clube aposta suas fichas no garoto que surge como o substituto ideal para o veterano capitão Arlindo Maracanã.

O desafio:

O grande desafio para o Sampaio Côrrea será acreditar que a equipe possa fazer uma boa campanha na Série B. O apoio da torcida que normalmente tem enchido o estádio Castelão será fundamental para o time. O futebol maranhense confia em uma boa campanha da Bolívia Querida para retornar aos tempos em que seus clubes ameaçavam as grandes equipes do Nordeste e até do sul do país.

O técnico Flávio Araújo terá que se desdobrar para encaixar as contratações que chegaram aos montes com a base do time já montado desde o ano anterior. A preparação física também é o outra preocupação da comissão técnica do Sampaio já que a competição é longa e exige muito fisicamente dos atletas por isso a chegada de mais jogadores é fundamental.

Avaliação VAVEL

Depois de 12 anos de ausência na segunda divisão do Brasileiro, o Sampaio Côrrea entra na Série B lutando contra o rebaixamento, mas com uma série de boas contratações e também um pouco de sorte a equipe pode até pensar em alçar voos mais altos.

A manutenção da equipe vice-campeã da Série C de 2013 é a grande aposta do técnico Flávio Araújo, com alguns reforços em posições determinadas para montar um elenco profundo o bastante para a desgastante competição. A mescla de jovens jogadores com veteranos já rodados parece ser a filosofia adotada pela Bolívia Queria para fazer uma boa campanha em seu retorno à Série B.