Série B 2014: Ceará Sporting Club

O Ceará Sporting Club integra por mais um ano o grupo dos times que jogarão a série B. Dois pontos foi o que faltou ao Ceará para conseguir o acesso no Brasileirão 2013 e o time quer mostrar que aprendeu a lição do ano passado e apoiado por sua fanática torcida anseia uma volta à primeira divisão no ano do centenário quatro anos depois de jogá-la pela última vez.

Para que o fim de 2014 seja melhor que o de 2013, o Vozão se preocupou em manter a base do ano passado, junto ao treinador Sérgio Soares, que vem realizando um bom trabalho. No guia a seguir, nós da VAVEL Brasil comentamos em detalhes sobre a preparação do Ceará para o Brasileirão 2014 no ano do centenário do clube.

Memória

Os torcedores mais jovens do Ceará não vão lembrar, mas em 1964 o time chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro (na época chamado de Taça Brasil) e conquistou o 3º lugar na competição. Naquela época, o torneio era formado pelos 22 campeões dos estaduais, divididos em dois grupos: Norte/ nordeste e central. Os campeões de São Paulo e Rio de Janeiro só entravam na competição nas semifinais.

Na fase de grupos, o Vozão passou por Confiança e Náutico, conquistando o título da primeira fase e ganhando o direito de disputar a fase final da competição. Nas quartas de finais o Ceará teve pela frente o Fluminense de Feira e chegou a perder o primeiro jogo por 2 a 1, mas duas vitórias por 2 a 0 nos jogos seguintes garantiram o time cearense na semifinal.

A eliminação veio nas semifinais depois de duas derrotas para o Flamengo, por 2 a 1 e 3 a 1, respectivamente. Porém, a torcida do Ceará viu a campanha do time com muito orgulho e considerou a equipe como vitoriosa pelo excelente campeonato que fez.

Na última edição...

O Ceará entrou no Campeonato Brasileiro de 2013 depois de sagrar tricampeão estadual e querendo um rendimento melhor que o 11º lugar no ano anterior. O começo do Brasileirão foi bastante conturbado e em quatro rodadas o time já havia demitido o treinador Leandro Campos, que havia conseguido apenas uma vitória até então e caiu após um revés contra o Oeste. De forma interina, Dimas Filgueiras comandou o time até a pausa para a Copa das Confederações.

Em meio ao torneio de seleções o Ceará anunciou a contratação de Sérgio Guedes, que havia recusado uma primeira oferta do clube, mas depois topou o desafio. A estreia do novo treinador não foi nada boa e uma derrota de 1 a 0 para o Icasa já deixou um clima de desconfiança. A sequencia do trabalho não convenceu a diretoria do Vozão, que acabou demitindo Sérgio Guedes depois de dez jogos no comando do clube e apenas três vitórias conquistadas, deixando o time na 14ª colocação.

O Ceará agiu rápido e fechou com Sérgio Soares, ex-Avaí, que chegou em agosto para ser o treinador até o fim do ano. As mudanças no time foram rápidas e o Vozão começou a reagir, terminando o primeiro turno engatando quatro jogos sem perder. Uma dessas partidas foi o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, jogo em que o time cearense conseguiu o recorde de público da Série B, com 48.960 torcedores no Castelão.

A recuperação do Ceará seguiu e uma arrancada no campeonato colocou o time na briga pelo acesso. Dentro de campo, Magno Alves ia fazendo os gols e conduzindo a equipe aos bons resultados. Talvez se não fosse o alto número de empates (11 no total), o Vozão tivesse conseguido a vaga à Série A. Foram apenas quatro derrotas no returno, mas nas últimas duas rodadas o time só perdeu, sendo goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 e depois tomando 3 a 0 do Joinville em pleno Castelão, sepultando de vez as chances de um retorno à primeira divisão. No fim, o Ceará ficou na 7ª posição, mas somente um ponto atrás do 4º colocado Figueirense, último time a subir.

(Foto: Divulgação/Ceará SC)

O nome de 2013: Magno Alves

Magno Alves esbanja disposição e é um dos atacantes com melhor média de gols no Brasil desde o ano passado. Em 2013, mesmo com a campanha irregular do Ceará na série B, anotou 20 gols na competição, sendo o principal nome da equipe no ano e apagando a má impressão deixada depois da passagem pelo clube em 2010, quando fez apenas nove gols em 21 jogos.

Os gols de Magno Alves foram fundamentais para a o Ceará conseguir a arrancada no segundo turno da série B. A torcida estava órfã de um ídolo após a saída conturbada do atacante Mota e o Magnata rapidamente preencheu o vazio no coração dos torcedores do Vozão.

O início da temporada

Em menos de quatro meses de 2014 o Ceará conseguiu chegar a duas finais neste primeiro semestre do ano. A temporada do Vozão começou no dia 18 de janeiro, quando o time estreou na Copa do Nordeste goleando o CRB por 5 a 0 no Castelão. Os reforços recém-chegados Bill e Anderson anotaram seus gols na goleada, além de Magno Alves, que já começou a temporada anotando duas vezes.

No grupo C do Nordestão, o Ceará empatou duas vezes com o Potiguar-RN e venceu o Treze em duas oportunidades, perdendo apenas uma vez, na última rodada para o próprio CRB, em Maceió, mas a essa altura o Vozão já estava classificado para a próxima fase como líder do grupo. Ao fim da fase classificatória do torneio regional, o Ceará estreou já na segunda fase do campeonato cearense empatando com o Guarany de Sobral em 1 a 1.

No Estadual, foram dez jogos no hexagonal decisivo e apenas uma derrota, que veio logo na segunda rodada, para o Horizonte por 2 a 1. Nos dois confrontos contra o maior rival, primeiramente um empate em 1 a 1 com o Fortaleza e depois uma vitória por 3 a 1 já na última rodada. Assim, o Vozão se classificou no 2º lugar da chave e teria pela frente o Guarany de Sobral na semifinal.

Na Copa do Nordeste o Ceará teve o favorito Vitória pela frente nas quartas de finais, mas o time cearense não tomou conhecimento do rival baiano. Depois de um 1 a 1 no jogo de ida, o Vovô aplicou um sonoro 5 a 1 no Presidente Vargas, com direito a três gols de Bill e dois de Magno Alves, se garantindo assim na semifinal da competição. A campanha no Nordestão seguiu irretocável e o time passou fácil pelo América-RN na semifinal. Vitórias de 2 a 0 e 4 a 0 colocaram o Vozão na final do torneio.

Na final, o Ceará fez dois grandes jogos contra o Sport, mas os pernambucanos acabaram ficando com o título da Copa do Nordeste. Neto Baiano comandou a vitória de 2 a 0 do Leão no primeiro jogo e o empate em 1 a 1 no Castelão não foi o suficiente para dar o troféu ao Vozão. Mesmo sem conseguir o título inédito, os quase 60 mil torcedores que lotaram o estádio aplaudiram o time pela excelente campanha.

No Cearense, o Guarany de Sobral impôs certa dificuldade, mas o Ceará conseguiu vencer os dois jogos e se garantiu na decisão para enfrentar o rival Fortaleza. No primeiro jogo da final, Magno Alves desperdiçou um pênalti e a partida ficou no 0 a 0 no Castelão, resultado que deixou tudo em aberto para o jogo da volta, que acontecerá no dia 23 de abril.

Quem comanda: Sérgio Soares

Depois de bater na trave no ano passado, Sérgio Soares terá mais uma chance de levar o Ceará de volta à primeira divisão. Em 2013, assumiu o time na 17ª rodada da série B e da 14ª posição levou a equipe ao 7º lugar, chegando na última rodada com chances de acesso. Sérgio mudou a forma do time jogar, armando o esquema tático sempre com dois meias ofensivos e um atacante mais de área para fazer companhia a Magno Alves, que tem bastante liberdade para se movimentar.

O bom trabalho de Sérgio Soares continuou neste início de 2014 e o treinador levou o Ceará às duas finais das competições que jogou no primeiro semestre. Na Copa do Nordeste, ficou com o vice-campeonato e no Cearense pode levar o Vozão ao tetracampeonato estadual, enfrentando o Fortaleza em duas partidas. Sob o comando do treinador, o Alvinegro tem jogado um futebol vistoso e bastante elogiado pela imprensa nordestina.

Quem decide: Magno Alves

Sem grandes contratações para a série B deste ano, o maior destaque do Ceará segue sendo o atacante Magno Alves. Aos 38 anos e com todo seu vigor físico, o Magnata tem 60 gols com a camisa do Alvinegro, levando-se em conta os números de 2010, e é peça fundamental no time montado pelo treinador Sérgio Soares. O pênalti perdido na final do Cearense não abalou o atacante, que espera fazer a diferença no jogo da volta contra o Fortaleza.

No dia 2 de fevereiro de 2014, Magno Alves completou 100 jogos com a camisa do Alvinegro na partida contra o Treze pela Copa do Nordeste e é o maior ídolo da torcida no elenco atual. Depois da decepção no Brasileiro de 2013, o Magnata quer ajudar o Vozão a voltar à série A no ano do centenário para quem sabe encerrar a carreira no ano que vem jogando na primeira divisão.

Experiente, Magnata é ídolo na equipe cearense (Divulgação/Ceará SC)

Quem promete: Assisinho

Talvez o maior destaque do futebol cearense em 2013, o atacante Assisinho fez uma escolha que poucos se arriscam a fazer e trocou o Fortaleza pelo Ceará. Pelo Leão do Pici, brilhou na série C do ano passado e foi o artilheiro da competição, marcando 12 gols, mas o rendimento ruim da equipe acabou impedindo que o atacante se destacasse mais.

Buscando uma maior visibilidade no cenário nacional, Assisinho acertou com o Ceará. Aos poucos, vem ganhando mais espaço e sendo utilizado mais vezes pelo treinador Sérgio Soares, que já o tem como seu 12º jogador. Veloz, habilidoso e com uma boa finalização, Assisinho é conhecido por infernizar as defesas adversárias e deverá ser uma arma importante para o Vozão na série B.

Artilheiro do Leão do Pici em 2013, Assisinho espera repetir a dose pelo rival Ceará (Divulgação/Ceará SC)

O desafio

Para que o “quase” de 2013 não se repita no ano do centenário o Ceará fez contratações importantes no início deste ano, visando não só a Copa do Nordeste e o Cearense, como também a série B. O zagueiro Anderson e o volante Michel, que são ídolos da torcida, retornaram ao clube. Além deles, o experiente meia Souza, chegou da Portuguesa para organizar o meio-campo do Vovô.

Sérgio Soares ganhou mais opções para o elenco e vê o time mais forte que no ano passado. Alguns nomes ainda devem chegar durante as primeiras rodadas da série B, mas a base da Copa do Nordeste é forte e deverá ser mantida. Assim, o desafio do Ceará em 2014 será o de corresponder às expectativas dos torcedores, que não esperam nada menos que um acesso à série A.

Com muita experiência na série B, o Ceará certamente entra na competição no grupo como um dos candidatos a brigar por vaga na série A do ano que vem. Porém, toda a pressão no time por um resultado satisfatório por conta dos 100 anos de vida poderá atrapalhar o Alvinegro na sua longa caminhada.

Avaliação VAVEL

Certamente o Ceará tem um dos melhores elencos da série B 2014. Além de jogadores de qualidade, o Vozão conta com a grande experiência de alguns veteranos e um treinador que vem demonstrando um bom trabalho desde o ano passado. Além do bom time, o Alvinegro contará com a força de sua torcida no Castelão, que deu show no campeonato do ano passado. Com tudo isso a favor, o Ceará terá que suportar a pressão da diretoria e da própria torcida no ano do centenário para que o time consiga a vaga na série A do ano que vem e esse fator poderá atrapalhar. O nosso palpite é de que o time repita a boa campanha de 2013 e briga novamente pelo acesso à primeira divisão.

Torcida do Vozão é uma das mais fanáticas do Nordeste e espera que a sua equipe faça jus ao apoio recebido das arquibancadas (Divulgação/Ceará SC)