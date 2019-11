Chapecoense x Coritiba, Campeonato Brasileiro Série A 2014

23:02 Obrigado por acompanhar a transmissão de Chapecoense x Coritiba pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, na VAVEL Brasil. Não se esqueça de curtir a página da VAVEL Brasil no Facebook, e nos seguir no Twitter @VAVEL_Brasil. Logo mais você confere a repercussão da partida em nosso site.

23:00 Na próxima rodada a Chapecoense vai até a Ilha do Retiro para enfrentar o Sport. Já o Coritiba recebe o Santos no Couto Pereira.

22:57 Gil "A equipe tá de parabéns, não deu pra levar três pontos mas levamos pelo menos um".

22:54 Fabinho Alves sofre a estreia da Chapecoense na Série A. "A avaliação foi boa, agora é manter e evoluir".

48' FIM DE JOGO! Termina a partida, Chapecoense e Coritiba empatam em 0 a 0.

45' Mais três minutos de jogo.

42' Escanteio para o Coritiba.

37' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Sai: Régis; Entra: Tiago Luis.

36' QUASE! Bérgson chega dentro da área mas acaba sendo travado pelo zagueiro do Coritiba.

34' Ednei cobra falta e a bola acaba nas mãos do goleiro Vanderlei.

30' CARTÃO AMARELO PARA CARLINHOS! O jogador cometeu falta em Ricardo Conceição.

29' QUASE! Carlinhos chuta para o gol e quase surpreende o goleiro Danilo.

24' Chapecoense tenta contra ataque mas Fabinho Alves acaba perdendo a bola.

22' Zé Love manda uma bomba quase do meio campo e o goleiro Danilo apenas domina a bola.

19' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! Sai: Roni; Entra: Zé Love.

15' QUASE! Régis manda um forte chute de fora da área, o goleiro defende, e solta a bola mas consegue recuperar a tempo.

12' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Sai: Roni; Entra: Fabinho Alves.

10' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! Sai: Victor Ferraz; Entra: Moacir.

10' PARA FORA! Em cobrança de falta perto da área, Julio Cesar acaba mandando a bola para longe do gol.

4' Gil bate firme de fora da área para boa defesa de Danilo.

2' Ricardo Conceição toca para Ednei, ele cruza para a área mas a bola acaba nas mãos do goleiro Vanderlei.

0' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Sai: Abuda; Entra: Willian Arão.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola para a segunda etapa de Chapecoense 0 x 0 Coritiba.

21:53 Confira os resultados dos dois jogos das 18h30 desta 1ª rodada do Brasileirão. Fluminense 3 x 0 Figueirense e Internacional 1 x 0 Vitória.

21:47 Rafael Lima "Vamos manter a calma no segundo tempo que o jogo vai ser decidido no detalhe".

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! Chpaecoense 0 x 0 Coritiba.

45' QUASE! Robinho cruza e Danilo tira de soco. No rebote Victor Ferraz acaba mandando para fora.

43' Bérgson tabela com Roni e manda uma bomba para defesa de Vanderlei. Escanteio para Chapecoense.

39' Carlinhos toca para Chico, o jogador tenta finalizar mas acaba mandando para fora.

31' Ednei bate a cobrança e Vanderlei afasta dando um soco na bola.

31' FALTA! Rodrigo Biro vai para o ataque e sofre falta de Victor Ferraz. Boa cobrança para os donos da casa.

25' IMPEDIDO! Chico mandou a bola para Julio Cesar, dentro da área, tentar finalizar de cabeça. Pórem o jogador estava em posição de impedimento.

21' As duas equipes tentam chegar ao ataque mas acabam esbarrando na forte marcação. A Chapecoense tenta administrar a partida e tem a maior posse de bola até o momento.

11' QUASE! Gil chega pela linha de fundo e faz cruzamento, a bola passa por Julio Cesar e acaba nos pés de Robinho. O jogador não conseguiu finalizar e a bola acabou sobrando para a defesa dos donos da casa.

9' Na cobrança a bola bateu na barreira dos jogadores da Chapecoense.

9' FALTA PARA O CORITIBA! André Paulino faz falta em Julio Cesar.

5' Roni do Coritiba chuta de fora da área para defesa do goleiro Danilo da Chapecoense.

3' Victor Ferraz cruza buscando Julio Cesar mas a bola acaba nas mãos do goleiro Danilo.

1' Ricardo Conceição arrisca de fora da área e manda para fora.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Chapecoense e Coritiba pela 1ª rodada do Brasileirão 2014.

20:55 Hino Nacional e Hino de Santa Catarina são executados neste momento em Chapecó.

19:45 Quem falou do lado do Coritiba foi Júlio Cesar, o atacante enfrentou a Chapecoense quando jogava pelo Figueirense e sabe que a partida não será fácil: "Eu sei da dificuldade que é o jogo, mas eu acho que a equipe está bem preparada e confiante com o resultado do último jogo pela Copa do Brasil. Esperamos fazer um bom jogo e sair daqui com um bom resultado".

19:42 O jogador também comentou as dificuldade que o time deve encontrar contra o Coritiba: “Sabemos que o Coritiba é um time forte. Vários jogadores com passagens pela Seleção Brasileira. O Gilmar conversará com a gente, mostrará as dificuldades que teremos pela frente. Com certeza será um jogo muito difícil. Assim como todos da competição. Cada adversário nos apresentará uma nova dificuldade e temos que ter a cabeça no lugar para superá-los.”.

19:35 Titular da Chapecoense, André Paulino vive a expectativa de jogar a primeira partida do Brasileirão com o Verdão: “Para mim é um fato novo jogar a Série A. A expectativa é muito grande. Estamos trabalhando forte essa semana para fazermos um grande jogo. Sabemos da responsabilidade e estamos com muita vontade de fazer bonito. Com certeza treinar na Arena Condá reformada dá ainda mais ânimo para nós. É uma motivação maior. Tudo que eu fiz aqui na Chapecoense passou. Agora é começar tudo de novo”.

19:33 Arena Condá é o palco do confronto de logo mais entre Chapecoense e Coritba. O estádio tem capacidade para 22 mil torcedores e promete receber bom público.

19:21 Durante a semana o Coritiba apresentou mais dois reforços para a temporada. Os dois jogadores são o lateral-esquerdo Dener, campeão paulista pelo Ituano, e o zagueiro Welinton que estava no Flamengo.

19:18 A Chapecoense não poderá contar com o zagueiro Fabiano para a estreia no Brasileirão. Exames médicos mostraram que o jogador possui uma lesão de grau um na coxa e por isso deve ficar por mais 10 dias afastado dos gramados.

19:16 FIQUE DE OLHO: Zé Love, atacante do Coritiba. Após uma passagem de destaque pelo Santos entre 2010 e 2011 o atacante foi para a Itália onde jogou pelo Genoa e Siena.

19:14 FIQUE DE OLHO: Régis, meia da Chapecoense, que vive excelente fase. Ele é um dos principais nomes do time na temporada e foi o artilheiro do Campeonato Catarinense com oito gols marcados.

19:11 Enquanto isso, Celso Roth, comandante do Coritiba, comentou sobre a situação atual do elenco: “Tenho dito que nós temos um grupo de valor. Vamos fazer algumas contratações pontuais, e estamos fazendo, mesmo com as dificuldades, mas esse grupo tem muita qualidade. Nesse momento é difícil o torcedor ouvir a aceitar isso, mas com o tempo e o trabalho eles virão. Essa é a minha expectativa.”.

19:08 Durante a semana, Gilmar Dal Pozzo, técnico da Chapecoense, comentou em entrevista ao Redação SporTV que o principal objetivo do clube é permanecer na Série A do Brasileirão: “É uma realidade e nós vamos trabalhar na permanência do time da Série A, um campeonato muito difícil. Para nós é tudo novidade, para cidade e região de Chapecó. Estamos vivenciando muito esse momento histórico para o clube. Então vamos aproveitar esse momento histórico. Vamos trabalhar com nossas armas para fazer bonito na competição”.

18:57 O único jogo entre as duas equipes foi no Brasileirão de 1978, na cidade de Curitiba. Naquele ano o Coritiba venceu o time catarinense pelo placar de 2 a 1.

18:54 O último jogo do Coritiba foi contra o CENE, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Na ocasião o coxa venceu a partida pelo placar de 2 a 0. Leia mais sobre o jogo aqui.

18:50 No último jogo a Chapecoense bateu o Avaí por 4 a 1 conquistando o titúlo do hexagonal do Campeonato Catarinense e uma vaga para a Copa do Brasil de 2015.

18:48 O mando de campo é da Chapecoense, que faz sua estreia no Brasileirão após o acesso em 2013.

18:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chapecoense x Coritiba, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 21h, na Arena Condá.