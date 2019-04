Cercados de polêmicas, Fluminense e Figueirense abrem Série A do Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2013 ainda vive novos capítulos no Tribunal de Justiça, mas, neste sábado (19), Fluminense e Figueirense vão dar o pontapé inicial para mais uma edição do torneio nacional, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com a permanência na Série A garantida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em dezembro do ano passado, o Tricolor voltou a figurar entre as principais equipes do futebol brasileiro. No entanto, para que este ano a equipe não tenha que passar pelo mesmo sufoco, o pensamento nas Laranjeiras é de começar com o pé direito.

Para tanto, a equipe carioca terá pela frente logo na estreia o atual campeão do Campeonato Catarinense, o Figueira, que volta a disputar a competição após conseguir o acesso à primeira divisão no ano passado.

Flu motivado para a estreia

No último treinamento realizado antes do duelo contra o Furacão, o técnico do Flu, Cristóvão Borges, aproveitou para comandar um trabalho técnico no gramado das Laranjeiras. Vendo o aproveitamento dos atletas durante a preparação, o treinador acredita em uma evolução do futebol na partida de estreia.

“Quando cheguei aqui o ambiente estava carregado por tudo que tinha acontecido e era preciso dar uma aliviada para render. Fiquei motivado, confiante porque o time queria mudar a situação. E o empenho deles no treino é sensacional, isso me motiva. No jogo foi bom, eles responderam bem e isso me animou bastante. Sinto uma evolução na equipe, que tem muita qualidade. Vamos tentar mostrar em campo um melhor rendimento”, afirmou o treinador.

Satisfeito com a boa atuação do time na vitória sobre o Horizonte, pela Copa do Brasil, Cristóvão deve manter o time, com Wagner, Conca, Sóbis e Fred no setor ofensivo. Envolvido em uma suposta negociação com o Corinthians, Rafael Sóbis deve seguir no time titular do Flu.

Vinícius quer Figueirense com posse de bola

Na entrevista coletiva concedida após o último treino para enfrentar o Tricolor carioca, o técnico Vinícius Eutrópio destacou a participação na competição e, também, lembrou que o time não pode perder a característica de jogo que vem dando certo até agora.

Sobre possíveis mudanças no esquema tático e, principalmente, pelo fato de o treinador não poder contar com o atacante Ricardo Bueno, o treinador preferiu despistar. “Estamos estudando as alternativas para o ataque, mas é muito em decorrência do que a gente vê no jogo”, analisou.

Para a partida deste sábado, o Figueira também não terá o lateral-esquerdo Ivan, recém-recuperado de lesão que ainda trabalha para retornar aos gramados, e o zagueiro Raul, que ainda cumpre suspensão por punição recebida enquanto ainda defendia o Paysandu, em 2013.

HM