Fluminense x Figueirense, Campeonato Brasileiro Série A 2014

INCIDENCIAS : Partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no estádio Maracanã (RJ)

Encerramos aqui a transmissão de Fluminense 3x0 Figueirense. Acompanhe a crônica desta partida dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela companhia e pela audiência, tenha uma ótima noite e até a próxima.

47' TERMINA O JOGO! O Fluminense estreia com vitória no Campeonato Brasileiro.

46' Ataque do Figueirense obriga no fim do jogo Diego Cavalieri a fazer a primeira defesa na partida.

45' MAIS DOIS! O árbitro dá dois minutos de acréscimo.

44' Público pagante no Maracanã: 31.173

42' Carlinhos vai na linha de fundo e cruza para Fred, que cabeia para fora.

39' Nem arrisca de fora da área e quase diminui para o Figueirense.

37' MAIS UMA SUBSTUIÇÃO! Critóvão Borges põe Valência no lugar de Diguinho.

36' SUBSITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Rafael Sóbis, que sai muito aplaudido, dá lugar para a entrada do atacante Walter.

32' SUBSITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Vitor Junior no lugar de Dudu.

29' Conca bate a falta na barreira.

27' Jean, do Fluminense, tenta dar continuidade na jogada e é derrubado pelo zagueiro Nirley. Falta perigosa!

26' Carlinhos, do Fluminense, arrisca chute de fora da área e o goleiro Tiago Volpi manda a bola para escanteio.

22' SUBSTITUIÇÃO NO FLU! Sai Wagner e entra Biro Biro

21' Conca faz a cobrança tirando da barreira e a bola bate no travessão.

20' CARTÃO AMARELO! Paulo Roberto, do Figueirense, faz falta na entrada da área e leva o cartão amarelo.

19' Conca parte pelo meio de campo, mas não encontra o atacante Fred e o Figueirense recupera a posse de bola.

Com a vantagem no placar, o Fluminense tem tranquilidade para estrear com vitória no Campeonato Brasileiro.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Nirley corta a bola, mas desvia para o próprio gol e amplia para o time carioca.

7' Fred pega de primeira dentro da área e o goleiro Tiago Volpi salva o Figueirense.

1' Nirley bobeia na entrada da área do Figueirense, Rafael Sóbis domina e o zagueiro Thiago Heleno afasta o perigo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO! Figueirense muda para a segunda etapa: Nem e Paulo Roberto entram, para saída de Lúcio Maranhão e Marcos Assunção.

Equipes voltam neste momento ao gramado após 16 minutos de intervalo.

45' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! O árbitro não dá nenhum minuto de acréscimo e encerra a primeira etapa.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! FRED, DE PÊNALTI!

44' CARTÃO AMARELO! Por cometer o pênalti, o zagueiro Thiago Heleno levou cartão amarelo.

43' PÊNALTI! Wagner, do Fluminense, entra na área, choca-se com o zagueiro Thiago Heleno e o árbitro marca a penalidade.

41' Rafael Sóbis cruza na área, a bola bate na mão do zagueiro Thiago Heleno e os jogadores do Fluminense pedem pênalti.

40' Após falta sofrida por Conca, Rafael Sóbis cobra e o goleiro Tiago Volpi faz a defesa.

39' Conca recebe na entrada da área, mas sofre falta.

38' Marcos Assunção faz lançamento para Lúcio Maranhão, mas a defesa do Tricolor se recupera.

RAFAEL SÓBIS recebe passe do atacante Fred, chuta de primeira e acerta o ângulo do Figueirense para abrir o placar.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! RAFAEL SÓBIS!

28' Marcos Assunção cobra falta dentro da área, mas Diguinho afasta para o Fluminense.

21' Figueirense chega rápido ao ataque com o atacante Lúcio Maranhão, que arrisca o chute e leva muito perigo ao gol defendido por Diego Cavalieri.

15' Após tabela com Fred, Conca chuta por cima do gol defendido por Tiago Volpi.

8' TIAGO VOLPI! O goleiro do Figueirense faz grande defesa após chegada perigosa do Fluminense.

0' COMEÇA O JOGO! Após um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Luciano do Valle, que morreu na tarde deste sábado (19), a bola rola no Maracanã.

16:50 Em relação a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, Cristóvão Borges espera que a equipe tenha boa atuação: "Vamos buscar uma performance boa para que a torcida fique feliz orgulhosa. Conseguindo isso ela vai abraçar o time e ajudar na caminhada do Campeonato Brasileiro. Treinamos bastante e o time respondeu bem durante a semana".

16:47 FIQUE DE OLHO: Everton Santos, atacante do Figueirense. Com passagem pelo Tricolor em 2008 e 2009, o atacante foi o herói da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, e foi um dos principais jogadores do alvinegro na final do Campeonato Catarinense de 2014.

16:45 FIQUE DE OLHO: Darío Conca, meia do Fluminense. Após o seu retorno ao Tricolor, o camisa 11 verm sendo um dos principais jogadores da equipe. Com uma nova formação em campo - sem os três volantes - o argentino ficará menos sobrecarregado na armação da equipe.

16:42 Além dos outros dois volantes que ficam no banco - Rivaldo e Paulo Roberto -, o treinador do Figueirense também tem terá novidades. Apresentados na quinta-feira (17), o meia Marco Antônio e o atacante Everaldo, ambos ex-Grêmio, estão entre os relacionados. ''As alternativas, a gente estuda, prepara, mas é em decorrência do jogo, ganhamos opção com o Marco Antônio, mais o Everaldo, que estamos conhecendo, temos que ter paciência.'' - disse Eutrópio.

16:40 Vinicius Eutrópio tem uma dúvida para o jogo. Para ser parceiro de Marcos Assunção como volante, Nem e Luan disputam a vaga. O primeiro vinha sendo titular absoluto, até a primeira partida da final do Catarinense, quando recebeu o terceiro amarelo e ficou de fora da grande decisão. Luan entrou, foi bem e fez Eutrópio ter uma pulga atrás da orelha. ''É a dúvida que levo, eles foram bem, é uma dúvida boa, até brinquei com os dois. Ótimo. Também estão integrados Rivaldo e Paulo Roberto. Ganho reforços e boas opções para o campeonato''

16:38 Campeão do Catarinense neste ano, o Figueirense chega embalado para encarar um Fluminense que tem Cristóvão Borges iniciando no comando técnico. As apostas são em Marcos Assunção, experiente volante, e no talismã Everton Santos, autor do gol do acesso na última temporada

16:36 Já o Figueirense, o clube retorna após uma temporada na Segundona. E se depender dos números, o torcedor pode ficar contente. Nas últimas cinco estreias na Série A, o Alvinegro perdeu apenas uma, em 2007, para o Atlético-PR. O clube ainda tem duas vitórias e dois empates em seu retrospecto.

16:34 Para essas primeiras nove rodadas antes da paralisação para a Copa do Mundo, Cristóvão conta com a participação da torcida, mas não faz projeções de resultado. Para ele, há a necessidade de se pensar jogo a jogo, por enquanto. ''É um começo de trabalho. Fica difícil ter um olhar a longa distância. Há coisas imediatas para começar a trabalhar'' - disse o treinador.

16:32 Apesar de reconhecer a importância da promoção de ingressos para essa situação, Cristóvão Borges entende a necessidade de se encontrar um equilíbrio nos preços. Para alguns jogos, os valores chegam a R$ 100 para o mais barato. ''Nem tanto, nem tão pouco. Na prática, tem sido mostrado quando há promoção que existe um aumento de número de torcedores. Mas é preciso um entendimento para achar um termo que seja bom para todos'' - comentou Cristóvão.

16:30 ''Quando falei antes do jogo com o Horizonte, disse que o torcedor do Fluminense tem o histórico de jogar junto com o time. Naquele momento importante, precisava muito contar com a torcida. Ela estava lá e empurrou. Desta vez, não vai ser diferente. Vamos procurar ter um desempenho bom para deixar a torcida feliz e orgulhosa. Assim, vai ficar mais confiante e aparecer mais vezes.'' - disse o treinador.

16:28 Essa relação com a torcida é encarada com importância pelo técnico Cristóvão Borges, que defendeu o Fluminense também como jogador. Ele espera a repetição da química do jogo com o Horizonte, quando apoio incondicional levou o time a golear o adversário por 5 a 0, garantindo vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

16:25 No último fim de semana, a equipe comandada por Vinícius Eutrópio faturou a taça do estadual, título não conquistado desde 2008. O clima no clube é bom, com boa expectativa para, ao menos, não voltar para casa derrotado.

16:24 No Figueirense, a volta para a Série A foi comemorada e reforçou o bom momento do futebol do estado, hoje com três clubes na elite, mesmo número do Rio de Janeiro. Motivação maior não poderia existir para o clube de Santa Catarina.

16:23 Na última semana, o Figueirense se viu envolvido na tentativa do Icasa de subir para a elite do futebol com uma ação na Justiça Comum pedindo a perda de pontos do clube catarinense pela escalação irregular de um jogador na segunda rodada da Série B. A CBF acabou conseguindo cassar a liminar do clube cearense.

16:21 Dentro de campo, o Tricolor tenta se reerguer. Dono de dois títulos brasileiros nos últimos quatro anos, o time sofreu um baque na temporada passada. Com Cristóvão Borges no comando, a expectativa é de dias mais tranquilos e de vitórias.

16:19 No final de 2013, o Fluminense se manteve na Série A após o STJD julgar e condenar Portuguesa e Flamengo por escalações irregulares de jogadores. A decisão do tribunal tirou quatro pontos de cada equipe, em decisão que acabou beneficiando o Tricolor e rebaixando a equipe paulista. A Lusa mandou a campo o atacante Héverton, que estava suspenso, na última rodada do nacional diante do Grêmio.

16:17 O Campeonato Brasileiro começa neste sábado (19) e um dos jogos de abertura da competição é recheado de polêmicas envolvendo ações na Justiça. Fluminense e Figueirense entram em campo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, para provar no gramado a condição de times de elite do futebol brasileiro.

16:15 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, no Maracanã.