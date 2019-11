Resultado Internacional 1x0 Vitória no Campeonato Brasileiro Série A 2014

CRÔNICA: Inter vence o Vitória na estreia do Brasileirão

O próximo confronto do Internacional pelo Brasileirão 2014 é contra o Botafogo, no Maracanã, no próximo domingo (27). Também no domingo, o Vitória receberá o Atlético-PR em Pituaçu.

FIM DE PAPO NO BEIRA-RIO! Internacional 1-0 Vitória.

47' Marquinhos cruza nas mãos de Dida.

TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

No outro jogo da rodada, o Fluminense venceu o Figueirense por 3 a 0 e assumiu parcialmente a liderança do Brasileirão.

42' Boa trama do ataque do Inter, Jorge Henrique arrisca mas a bola vai pra fora.

40' CARTÃO AMARELO para Marcelo, volante do Vitória.

39' Jogada perigosa do ataque do Inter mas Valdívia finaliza com a canela, Wilson defende.

38' Jorge Henrique faz falta em William Henrique e árbitro marca.

37' CARTÃO AMARELO para Vinícius, atacante do Vitória.

37' ÚLTIMA MEXIDA NO INTER! Sai: D'Alessandro, entra: Ygor.

Faltam 10 minutos para o final do tempo regulamentar e segue 1 a 0 para o Internacional.

32' Vinícius faz boa jogada, toca pra Juan que cruza nas mãos de Dida.

30' Aránguiz cobra e a bola pega na barreira.

30' Falta perigosa pro Inter. D'Alessandro e Aránguiz na bola.

29' ALTERAÇÃO NO LEÃO! Sai: Cáceres, entra: Vinícius. Vitória com quatro atacantes em campo.

27' No Inter, sai: Alan Patrick, entra: Valdívia.

25' Internacional tenta o arremate de qualquer síto, Alan Patrick tentou outra vez, só que pra fora.

MEXE O COLORADO! Entra: Jorge Henrique, sai: Alex.

20' Marcelo pega mal na bola e ela sobe muito. Finalização desperdiçada.

19' DE NOVO, LEÃO! Dinei chutou com perigo e Dida novamente defende.

17' QUASE O EMPATE! Marquinhos faz boa jogada e finaliza pra boa defesa de Dida.

15' Internacional mantém o ritmo do primeiro tempo e segue em busca do segundo gol. Vitória acuado.

13' Ayrton vacila e Alan Patrick finaliza pra fora.

11' Alan Patrick cruza, defesa do Vitória afasta parcialmente mar árbitro assinala falta de ataque.

10' Juan perde o tempo da bola e faz falta em D'Alessandro.

08' D'Alessandro finaliza pela linha de fundo.

05' VACILOU! Defesa do Vitória bobeia e Alan Patrick finaliza pra fora.

Vitória voltou melhor pro segundo tempo, falta ser mais perigoso.

02' Após o cruzamento, Luiz Gustavo afastou o perigo.

02' Dinei derruba Paulão e o árbitro apita. D'Alessandro vai para a cobrança.

01' QUASE, LEÃO! Dinei recebe passe de Marquinhos e fuzila, pra fora.

01' William Henrique foi derrubado mas o árbitro não marca, bola fica com Dida.

ROLOU A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA!

Inter e Vitória voltam à campo. William Henrique na vaga de Mansur pelo Leão da Barra, Inter não mexeu.

Com isso, Juan deve voltar para a lateral-esquerda e William Henrique formará o trio de atacantes junto a Marquinhos e Dinei.

Mansur, lateral do Vitória, partiu o supercílio em dividida com Cláudio Winck e deve ser substituído. No seu lugar entrará o atacante William Henrique.

"Precisamos atacar mais, faltou calma no primeiro tempo. Temos que acertar a marcação pro segundo tempo" Juan, meia do Vitória.

"Foi uma pena, levamos um gol cedo, mas vamos mexer pro segundo tempo e buscar os gols" Ney Franco, treinador do Vitória.

45' Mansur e Cláudio Winck sentindo, ambos recebem atendimento médico.

UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

44' Rafael Moura faz falta em Luiz Gustavo e o árbitro marca.

No outro jogo da rodada que também começou as 18h30, o Fluminense vai vencendo o Figueirense no Maracanã pelo placar de 2 a 0, gols de Rafael Sóbis e Fred.

40' Alex tenta de longe mas a bola vai pra fora. Wilson já repôs a bola em jogo.

39' Aránguiz tenta mas Dão tira pra escanteio. Alan Patrick cruza e a defesa afasta.

38' Inter toca a bola buscando o segundo gol.

37' Alan Patrick faz falta em Marcelo e o árbitro marca.

36' Alan Patrick recebe passe de Willians mas Wilson, atento, vai na bola e pega-a.

34' Cáceres cruza e Cláudio Winck tira pra lateral.

30' CATOU WILSON! D'Alessandro mandou uma bomba e o arqueiro rubro-negro tirou pra escanteio. Alex cobrou e Paulão finalizou pra fora.

27 minutos de jogo e segue 1 a 0 para o Internacional. Gol de Aránguiz.

25' Vitória toca a bola no campo intermediário.

21' Marquinhos cruza e Dida fica com a bola.

21' MEXE O VITÓRIA! Sai: Neto Coruja, lesionado, entra: Marcelo.

20' Mansur cruza mas a bola desvia em Cláudio Winck e sai para escanteio.

19' Ayrton levanta na área mas a defesa afasta.

18' CARTÃO AMARELO para Juan, zagueiro do Inter, por falta em Cáceres.

17' Marquinhos cruza mas ninguém vai na bola. Vitória tenta melhorar na partida mas segue sem objetividade.

16' Mansur levanta a bola na área mas a defesa tira.

15' PRESSÃO COLORADA! Alex manda uma bomba que pega na trave, na sobra, Rafael Moura finaliza e Wilson salva o Vitória!

13' Zé Welison tenta uma trama mas Fabrício afasta o perigo.

11' D'Alessandro arrisca mas pega mal, bola vai pra fora.

10' Mansur faz boa jogada e toca pra Juan, que vacila. Posse pro Inter.

09' CARTÃO AMARELO para Mansur, lateral do Vitória.

Torcida colorada canta alto no gigante da Beira-Rio!

ARANGUIZ MARCA O PRIMEIRO DA SÉRIE A 2014! D'Alessandro vê o chileno livre, que toca na saída de Wilson, abrindo o placar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER!

05' Cáceres tenta a finta mas é desarmado por Juan.

03' Neto Coruja faz falta em Alan Patrick, marcada.

02' Alex levanta a bola na área mas a defesa rubro-negra tira. Com o desenrolar, Welison toca errado.

01' Alex tenta o avanço mas Ayrton afasta.

01' Inter toca a bola no campo de defesa.

ROLOU A BOLA. COMEÇA O BRASILEIRÃO 2014!

Um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Luciano do Valle, falecido na tarde de hoje.

"Será um jogo difícil. Precisamos esquecer do que passou e focar no Brasileirão, que é uma competição difícil" Marquinhos, atacante do Vitória.

"A gente entende que é um jogo difícil contra o Internacional, que é um dos favoritos ao título, mas precisamos fazer nosso papel e sair de campo com o resultado positivo" disse Ney Franco, treinador do Vitória.

Internacional e Vitória já em campo!

"É um adversário que vai jogar na bola aérea do Dinei, na velocidade do Marquinhos, um meio-campo qualificado mas não podemos vacilar. Com todo respeito ao adversário, mas eles não podem ser melhores ou iguais a nós jogando em nossa casa" afirmou Abel Braga, confiante.

18:26 CURIOSIDADES: Nos últimos seis jogos entre Internacional e Vitória, foram cinco empates e um triunfo rubro-negro. Será que cai um tabu hoje?

18:22 De acordo com a diretoria do Internacional, certa de 20 mil torcedores já estão presentes no Estádio Beira-Rio para o embate contra o Vitória. O número de presentes no estádio deve aumentar com o decorrer da partida.

18:21 Apesar do início do Brasileirão 2014 na noite de hoje, o futebol lamenta a morte de Luciano do Valle, da Rede Bandeirantes. O jornalista estava à caminho de Belo Horizonte para cobrir o jogo entre Atlético-MG e Corinthians, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, entretanto passou mal dentro do voo e acabou falecendo nesta tarde.

17:59 INTER ESCALADO! Dida; Cláudio Winck, Paulão, Juan, Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, D’Alessandro, Alan Patrick; Rafael Moura.

17:47 No Vitória, Juan será improvisado na armação no lugar de Hugo, que cumpre suspensão desde a última rodada do Brasileirão passado. Assim, Mansur entrará na lateral-esquerda. A principal surpresa é a entrada de Dão na zaga, formada junto com Luiz Gustavo.

17:38 VITÓRIA DEFINIDO! Wilson; Ayrton, Luiz Gustavo, Dão, Mansur; Neto Coruja, José Welison, Cáceres, Juan; Marquinhos, Dinei.

17:15 Beira-Rio, palco da partida de logo mais entre Internacional e Vitória, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014. O Estádio será utilizado nos jogos da Copa do Mundo, que terá início no mês de junho. (Foto: Jefferson Bernardes/Agência Preview)

17:07 FIQUE DE OLHO: Luís Cáceres, volante do Vitória: O paraguaio de 25 anos ganhou um destaque maior na meia cancha rubro-negra devido a lesão de Escudero no início da temporada. Cáceres tem um papel fundamental na equipe leonina, com boas atuações tanto defensivas quanto ofensivas. Inclusive, o volante marcou os dois gols do último confronto contra o mesmo Internacional em 2013 e espera repetir o feito na noite de hoje. (Foto: Gazeta Press)

17:05 FIQUE DE OLHO: Charles Aránguiz, meio-campista do Internacional: Contratado pelo Inter para a atual temporada, o chileno vem se destacando com a camisa Colorada, inclusive conquistando o prêmio de craque do Campeonato Gaúcho de 2014. O chute de média distância é a principal arma do atleta de 24 anos. (Foto: Lucas Rizzatti)

17:01 Mansur, lateral-esquerdo do Vitória, deve ser titular na partida de hoje. O atleta afirmou estar confiante em um bom jogo e um bom Campeonato Brasileiro e espera surpreender o Internacional, mesmo fora de casa: "Creio que esse ano vamos brigar pelo título. Precisamos sonhar alto, colocar isso na nossa cabeça que dará certo. Vamos até Porto Alegre em busca do resultado positivo, vamos lá pra vencer e, com fé em Deus, iremos conseguir" concluiu, otimista. (Foto: Thiago Pereira)

16:58 Os atacantes Vinícius e Caio Canedo foram recentemente apresentados como novos reforços do Vitória para a temporada. O primeiro, ex-Palmeiras, foi relacionado para a partida de hoje contra o Internacional. Já Caio, por sua vez, é ex-jogador da equipe Colorada e, por questões contratuais, está fora de combate.(Foto: Divulgação/EC Vitória)

16:54 Ney Franco, treinador do Vitória, fez algumas modificações para o embate de hoje. O principal deles é na defesa, que ainda não conseguiu se firmar em 2014, passando por diversas mudanças. Matheus Salustiano ficou fora da convocatória e a dupla de zaga titular deve ser formada por Dão e Luiz Gustavo. Além disso, Hugo cumprirá seu último jogo de suspensão e Juan deve ser deslocado para o meio-campo, com Mansur atuando na lateral-esquerda. (Foto: Divulgação/EC Vitória)

16:51 Alex também destacou um dos pontos fortes da equipe, que é o chute, e que os mesmos podem ser decisivos nas partidas: "Se meu chute encaixar, será melhor. Há também as finalizações do Rafael e do Wellington Paulista. A velocidade e capacidade do D’Alessandro, a bola parada. Você tem que estar focado para ser eficiente no campeonato. Em um gol você pode decidir".

16:46 Alex, meia do Internacional, comentou sobre a dificuldade que é o Brasileirão e espera que a sua equipe mantenha uma regularidade nos 38 jogos da competição: "A diretoria nos últimos anos contratou bons jogadores e formou bons elencos mas os resultados não vieram após o Gauchão. São jogos em cima de jogos. Se você vai vencendo, há uma atmosfera. Parece que a correnteza vai levando você. Se você perde é ao contrário, você luta contra ela. Em um mês você pode se credenciar ao titulo ou perder isso. A regularidade vai confirmar ou não o favoritismo". (Foto: Jeremias Wernek/UOL)

16:43 Entretanto, a principal 'reforço' para o embate contra o Vitória, segundo Abelão, é o retorno dos jogos no Beira-Rio: "Nosso estádio está de volta e teremos o torcedor ao nosso lado. A empatia voltou" comemorou o treinador do Internacional. (Foto: Alexandre Lops/Divulgação)

16:38 Abel Braga também destacou a importância de iniciar o Campeonato Brasileiro com um triunfo e prevê um Vitória recuado: "Temos que fazer cada jogo como se fosse um título. Poucas equipes vão nos enfrentar no Beira-Rio com a intenção de partir pra cima. Vão jogar nos contra-ataques. O Vitória tem jogadores que podem desequilibrar como Marquinhos, que é muito ágil e Dinei, que é muito bom na bola aérea. Mas acima de tudo, temos que olhar dentro de nós mesmos para fazer o melhor possível".

16:35 Para o jogo de hoje, Abel Braga terá a disposição todos os seus jogadores, contando ainda com o retorno do lateral-direito Gilberto, que estava defendendo a Seleção Brasileira sub-21. Um dos principais jogadores da equipe colorada é o meia chileno Aránguiz, que ganhou o prêmio de craque do Campeonato Gaúcho.

16:30 Este será o 30º jogo entre Internacional e Vitória na história dos Campeonatos Brasileiros. No total, foram 11 triunfos do Colorado, dez empates e oito vitórias do Leão.

16:22 Internacional e Vitória empataram em 2 a 2 no último encontro entre as equipes, pela 20ª rodada do Brasileirão 2013. Cáceres marcou os dois do Leão, enquanto D'Alessandro fez os dois gols colorados. Confira!

16:16 CURIOSIDADES: O Vitória venceu o Internacional fora de casa em apenas uma oportunidade, mais precisamente em 2003, quando Alecsandro marcou, de cabeça, o único gol daquele embate. Relembre!

16:12 O Vitória, por sua vez, não é um clube tão sucedido. Amargando bons e maus momentos na competição, chegou à final da mesma em 1993 mas acabou sendo derrotado pelo Palmeiras em ambos os jogos da final. (Foto: Arquivo)

16:08 O Internacional é um dos times mais vencedores do país, tendo como principais conquistas o Mundial de Clubes de 2006 e duas Copas Libertadores, as de 2006 e 2010. Em Campeonatos Brasileiros a equipe colorada também não passa em branco. Conquistou três vezes a competição, tendo como último o de 1979, liderado por Falcão. (Foto: Armênio Abascal Meireles)

16:03 Na temporada passada, o Internacional terminou o Campeonato Brasileiro lutando contra o rebaixamento até a última rodada, mas conseguiu escapar finalizando a competição na 13ª colocação. Por sua vez, o Vitória fez uma campanha surprendente, ficando em 5º lugar na tabela.

16:00 É a primeira rodada do Brasileirão 2014 onde os 20 times darão os primeiros passos em busca das suas metas e Internacional e Vitória não farão diferente. Ambos esperam fazer uma boa campanha e terminar entre os primeiros da tabela.

15:55 Boa noite, internauta que navega na VAVEL Brasil! É um prazer tê-lo conosco para acompanhar esta partida entre Internacional e Vitória, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014.