Com Valdivia de volta e Marquinhos Gabriel como provável titular, Kleina define relacionados do Palmeiras

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (18) e Gilson Kleina divulgou a lista com os 20 atletas relacionados para o jogo contra o Criciúma neste domingo (20) às 18h30, em Santa Catarina, no estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2014. O jogo marca a volta da equipe paulista à primeira divisão do futebol brasileiro.

Valdivia, recuperado totalmente de uma torção no tornozelo direito tem presença garantida no time titular. Outro que também iniciará o jogo é Marquinhos Gabriel. Além do bom futebol apresentado nas últimas oportunidades que teve, o jogador herdou a vaga do atacante Leandro, que foi relacionado, mas deve começar no banco em função da semana de treinamentos com a Seleção Pré-Olímpica.

Recuperados de lesão, Juninho e Wesley participaram por pouco tempo do treinamento, mas estão à disposição e devem aparecer entre os 11 atletas iniciais. Em entrevista coletiva, Kleina relatou a situação dos dois jogadores. “Tanto o Juninho, quanto o Wesley, foram entregues (pela preparação física) na terça-feira. Quando os dois estiveram fora, fizemos trabalhos táticos com Josimar e William Matheus, que deram muita consistência ao time, até liberando Bruno César, Valdivia e Marquinhos Gabriel”.

Também nesta sexta, mas na cidade de Mogi das Cruzes (SP), o Verdão enfrentou a Seleção Brasileira Pré-Olímpica em amistoso com o time reserva. O Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 e escalou Fábio; Léo Cunha, Eguren, Wellington e Victor Luis; Bruninho, Renato, Mazinho e Mendieta; Serginho e Rodolfo. Entraram na segunda etapa Gabriel Dias, Felipe Menezes, Patrick Vieira, Paulo Henrique, Diogo, Miguel, Bruno Oliveira e o goleiro Vinicius, que pegou um pênalti. O jogador palmeirense Leandro atuou pela Seleção no primeiro tempo, já no segundo, foi a vez do lateral Matheus Muller, da base palestrina.

Para domingo, o provável time titular para deve contar com Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Tiago Alves e Juninho; Marcelo Oliveira, Wesley, Valdivia e Bruno César; Marquinhos Gabriel e Alan Kardec. Leandro deve ganhar uma oportunidade no decorrer do segundo tempo.

Confira os 20 relacionados

Goleiros: Fernando Prass e Fábio

Laterais: Wendel, Juninho e William Matheus

Zagueiros: Lúcio, Tiago Alves e Wellington

Volantes: Wesley, Josimar, Marcelo Oliveira e Eguren

Meias: Mendieta, Felipe Menezes, Bruno César, Valdivia e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Alan Kardec, Leandro e Rodolfo

