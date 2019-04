O Arruda será o palco da estreia para Santa Cruz e ABC

As duas equipes enfrentam momento semelhante na temporada. Após ficarem de fora das finais dos seus respectivos estaduais, Santa Cruz e ABC iniciam na tarde deste sábado (19) a caminhada no Campeonato Brasileiro Série B. O Santa está de volta, após ser rebaixado em 2007 e passar anos amargurando as séries inferiores. O alvinegro conseguiu se manter, após um 2013 conturbado e cheio de complicações.

O foco principal das equipes é manter-se na competição, mas tentar seguir caminho rumo à Série A em 2015. Competição que há tempos que as duas equipes não figuram, a cobra coral desde 2006 e o elefante desde 1984. Para isso, as duas equipes apostam principalmente em suas torcidas, que estão presentes constantemente em bom número em seus estádios e na boa campanha dentro de seus domínios.

Santa Cruz sem o artilheiro, aposta na estrela de Betinho

Punido por uma cotovelada no Campeonato Pernambucano, Léo Gamalho cumpre seu último jogo de suspensão e não enfrenta o ABC. Apelidado de Samurai do Arruda, Léo vem se destacando no ataque coral, é o artilheiro do estadual com dois gols à frente do rubro-negro Neto Baiano. Na sua vaga, Vica aposta em Betinho, uma das últimas contratações para o Pernambucano, o atacante atuou em três partidas pelo Santa, e marcou em duas delas, curiosamente dois gols que evitaram derrotas em partidas importantes para Central e Salgueiro.

"Vou continuar trabalhando forte para estrear bem na Série B e tentar aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. A expectativa é grande.", comentou o atacante.

Como reforço, o técnico Vica tem o retorno do meia Renatinho, que ficou fora do jogo em Salgueiro, mas já foi liberado pelo DM. A grande dúvida fica na presença de Flávio Caça-Rato, que sofreu uma lesão na coxa e foi substituído na última quarta-feira (16). Caso fique de fora, o principal nome é o de Jefferson Maranhão. O tricolor ainda não conta com Natan e Cassiano, que passam por tratamento e ainda devem demorar a estrear na Série B.

Experiente na competição, Vica aponta o fator mando de campo como decisivo. O técnico trabalhou por três anos com a equipe do ASA e obteve bons números no Fumeirão, onde a equipe alagoana era sempre muito difícil de se bater, e no Arruda, quer manter a escrita.

"Estrear com o pé direito vai ser bom. Estávamos fazendo um estudo e temos seis jogos em casa e quatro fora nestas primeiras rodada. Temos que fazer o dever de casa bem feito para que na parada da Copa do Mundo a gente tenha uma boa pontuação e esteja entre os quatro. É matar em casa e buscar pontos fora. Essa é a Série B.", afirmou o técnico.

Um ABC com ex-tricolores de peso

Na Frasqueira, o que não falta são informações sobre o adversário da estreia. Duas grandes peças da equipe estiveram recentemente na casa do adversário e fizeram história com a camisa do Santinha. A maior fonte de informações é o técnico Zé Teodoro, que assumiu o tricolor em 2011 e comandou o clube na sua ascensão da Série D para a C, conquistou ainda dois estaduais e só deixou o comando em 2012, após ser eliminado na primeira fase da Série C.

Para a estreia, o técnico alvinegro aposta nas jogadas aéreas por conta do seu elenco de boa estatura e na marcação forte no sistema defensivo. Para Zé, o time tem que ter a cara do seu treinador e mostrar postura de guerreiros em campo para conseguir seus objetivos.

"Estamos mexendo o mínimo possível, mas estamos fazendo uma coisa diferente, qualificando principalmente no meio e no ataque. Por isso, estamos entrando com uma formação mais precavida, justamente para surpreender e jogar nos contra ataques para começar bem a Série B.", falou o treinador.

A outra peça importante é o atacante Denis Marques, que esteve no Santa de 2012 até 2013, onde foi artilheiro do Pernambucano e da Série C em 2012, além de ser eleito o craque do estadual em 2013. O atacante foi feliz no Arruda e de lá leva boas recordações e bons amigos, o principal deles é Flávio Caça-rato, com quem se identificou e gerou algumas polêmicas na noite recifense. Polêmicas que trouxeram desavenças com o atual técnico Vica que resultaram na saída do atacante da equipe.

Agora em nova casa, Denis espera retomar sua melhor forma, já que está longe dos gramados desde o fim de 2013. O atacante ganha vaga na equipe junto com o volante e também estreante Liel.

"Vai ser normal a estreia. Eu sou profissional e tenho que dar o máximo para defender as cores do meu time. Tive em duas temporadas lá e fui muito feliz, tenho vários amigos. É um time que eu tenho um carinho especial e, se der tudo certo até o final de semana, vou poder atuar contra ele. A recepção da torcida pernambucana a gente só vai saber lá no momento do jogo, mas eu sou profissional e vou defender as cores do meu time até o último jogo. Hoje eu estou no ABC e espero fazer um bom trabalho aqui", disse Denis.

DB