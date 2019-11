Santa Cruz x ABC, Campeonato Brasileiro Série B 2014

18:32 Encerramos agora a nossa transmissão. Muito obrigado pela companhia. Forte abraço e até a próxima !

Betinho, autor do gol do Santa Cruz, falando sobre o jogo

Jogadores se cumprimemtam após o empate em 1 a 1

"O torcedor está certo de cobrar. Porém, vou falar menos e jogar mais". Palavras de Luciano Sorriso.

"A gente tentou buscar o gol, mas eles estavam muito fechados lá atrás. Não conseguimos furar a barreira do ABC", disse Jefferson Maranhão, do Santa.

48' FIM DE JOGO! Santa Cruz e ABC ficam no empate em 1 a 1 no Arruda.

46' SALVA A DEFESA DO SANTA! Por pouco o ABC não vira.

45' MAIS TRÊS! Teremos três minutos de acréscimo.

42' Zeca cruz na área, nas mãos do goleiro Gilvan, que encaixa.

41' ABC tenta puxar contra ataque, a zaga do Santa corta.

41' CORTA A ZAGA DO ABC!

40' Santa Cruz tem pressa e tenta marcar o gol da vitória.

37' Pingo pede falta, mas o árbitro catarinense manda o jogo seguir.

35' CORTA SUÉLINTON! Quase o segundo gol do Santa.

33' CORTA A ZAGA DO ABC!

32' MAIS UMA ALTERAÇÃO NO SANTA! Entra: Jefferson Maranhão; Sai: Raniel.

31' FALTA DE ATAQUE DO SANTA CRUZ!

28' MUDANÇA NO SANTA CRUZ! Sai: Caça-Rato; Entra: Pingo.

27' Liel fez jogada individual e rolou para João Henrique, que bateu rasteiro. Tiago Cardoso agarrou.

28' ISOLOU! Betinho tenta o chute, mas erra feio e a bola passa longe.

26' ALTERAÇÃO NO ELEFANTE! Sai: Dênis Marques; Entra: Beto.

23' MUDANÇA NO ABC! Sai: Lúcio Flávio; Entra: Liel.

19' Torcida do Santa não está nada satisfeita com o resultado.

17' SALVA TIAGO CARDOSO! Dênis Marques chuta de longe, goleiro do Santa faz grande defesa e salva.

16' MUDANÇA NO SANTA! Sai: Raul; Entra: Renatinho.

14' Santa vai em busca do empate. Renatinho vem aí.

11' Raul tem boa chance, mas sai com a bola e tudo. Desespero da torcida tricolor.

Time do ABC voltou mais ligado no segundo tempo

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ABC! Dênis Marques marca contra o seu ex-clube e empata o jogo. Atacante não comemorou.

7' DEFENDE GILVAN! Raniel aparecendo de novo. O meia recebeu de Raul, driblou o zagueiro e bateu no gol. Goleiro segurou firme.

5' UUUUH! Patrick cobra falta, a bola passa perto. O árbitro deu escanteio.

3' O QUE É ISSO, BETINHO? Atacante tem a chance de fazer o segundo, mas erra feio.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Santa Cruz com a bola.

17:27 Mais uma minuto de silêncio, desta vez em homenagem a Luciano do Valle.

17:25 ABC Volta com uma mudança: Sai: Octávio; Entra: João Henrique.

17:20 No segundo tempo se espera um jogo mais movimentado.

17:15 Não saia daí, daqui a puco tem bola rolando para o segundo tempo do jogo entre Santa Cruz e ABC.

Jogadores do Santa a caminho do vestiário.

Na segundo tempo, teremos mais um minuto de silêncio. Desta vez em homenagem a Luciano do Valle, que faleceu a pouco.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Acaba a primeira etapa no Arruda. Santa Cruz vai vencendo o ABC por 1 a 0.

44' Bola fica para o ABC.

43' CORTA SAMUEL! Zagueiro colcoa para escanteio.

43' SEGURA TIAGO CARDOSO! Após cruzamento, a zaga a amortece a bola, que cai tranquila nas mãos do goleiro coral.

41' Torcida do time da casa impaciente. Santa erra muitos passes.

39' Santa Cruz marcando muito bem a saída de bola do adversário.

36' POR POUCO! Raul finalizou meio sem querer, a bola passou tirando tinta da trave de Gilvan.

35' Jogo segue morno e arrastado. Equipes ainda não encontraram o seu melhor futebol.

31' TIRA SAMUEL! A bola seria do goleiro, mesmo assim o zagueiro não quis saber.

27' DEFENDE GILVAN! Raul chuta de longe, com muita, o arqueiro do ABC evitou o gol.

26' UUUUUH! Dênis Marques cabeceia e leva perigo à defesa do Santa. Quase o empate alvinegro.

24' RASGA A ZAGA TRICOLOR!

24' Escanteio par o ABC, Patrick na cobrança.

21: TEM GENTE MEXENDO NO PLACAR!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA!! Betinho abre o placar no Arruda, após aproveitar o rebote de Luciano Sorriso.

19' Raniel vem infernizando a defensiva do Elefante.

18' PASSA LONGE! MIchel Schmollerchuta de longa de distância, mas erra o alvo.

15' Jogo um pouco morno, com as equipes tocando a bola sem muitas pretensões.

14' CORTA SAMUEL!

11' PASSOU LONGE! Betinho tenta de cabeça, mas erra o alvo por muito.

9' NÃO HOUVE NADA! Betinho recebe em boa posição, mas cai sem sofrer falta.

9' CARTÃO AMARELO PARA SUÉLINTON! Jogador do ABC recebe advertência por falta em Raniel.

8' Oziel tenta criar algo, mas erra feio e a bola vai para fora.

7' TIRA A DEFESA DO SANTA! Zaga coral afasta o perigo.

4' Boa chegada do Santa, Sandro Manoel cruzou, mas Patrick tranquilizou o tile alvinegro.

2' CORTA A ZAGA DO ABC!

1' Luciano Sorriso tenta criar algo, mas é desarmado.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Santa Cruz e ABC.

16:22 Um minuto de silêncio em homenagem a Vanildo Ayres sendo respeitado.

Torcida do ABC também está bastante ansiosa para o jogo

16:17 SANTA CRUZ NO GRAMADO! Festa da torcida tricolor nas repúblicas independentes do Arruda.

Zé Teodoro recebendo a homenagem

16:12 Teremos um minuto de silêncio, em homenagem a Vanildo Ayres, ex-presidente tricolor, que faleceu nesta semana.

16:10 Zé Teodoro, ex-técnico do Santa Cruz, sendo homenageado pela diretoria do clube.

16:09 ABC NO GRAMADO! Elefante está no campo e pronto para o jogo.

16:05 Faltam 15 minutos para a bola rolar entre Santa Cruz e ABC.

Torcida do ABC apoiando o time

15:56 Muita expectativa em cima do jovem Raniel. Torcida espera grande atuação do atleta.

15:52 Falta pouco para a bola rolar no Estádio do Arruda, continue ligado conosco.

15:47 Reservas do Santa Cruz: Fred, Nininho, Leandro Souza, Everton, Memo, Renatinho, Jefferson Maranhão, Pingo e Adílson.

15:46 Santa definido: Tiago Cardoso; Oziel, Everton Sena, Renan Fonseca, Zeca; Sandro Manoel, Luciano Sorriso, Raul e Raniel; Caça-Rato e Betinho.

15:44 ABC ESCALADO! Gilvan; Patrick, Samuel, Suélinton, Luciano Amaral; Michel Schmöller, Somália, Daniel Amora, Otávio; Lùcio Flávio e Dênis Marques.

15:40 Renatinho deve ser a novidade na equipe tricolor.

15:33 É daqui a pouco! Depois de sete anos de espera, o Santa Cruz volta a disputar um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro.

15:05 No último jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, em 1999, as equipes se enfrentaram no Estádio Machadão. O ABC saiu vitorioso por 3 a 2; Robson (Duas vezes) e Júnior marcaram para os potiguares, enquanto Cláudio Millar e Valdomiro descontaram para o Santa Cruz.

15:00 No Campeonato Brasileiro de 1972, no Estádio Castelão, o Elefante venceu por 2 a 0 e surpreendeu o Santa, na época treinado por Evaristo de Macedo. O placar foi construído por Sabaná e Baltazar. (Foto: Reprodução/Revista Placar)

14:55 Em 1976, mesmo fora de casa, os pernambucanos fizeram um grande jogo e conquistaram um ótimo resultado em Lagoa Nova: 4 a 2. Em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro daquele ano. Os responsáveis pelo placar foram: Zé Carlos e Noé Silva, pelo ABC, e Betinho, Mazinho - duas vezes -, e Santos, do Santa Cruz. Na época, a Cobra Coral tinha um dos times mais temidos do nordeste. (Foto: Reprodução/Revista Placar)

14:50 HISTÓRICO DO CONFRONTO! Ao todo, foram 14 partidas disputadas entre Santa e ABC. O embate sempre foi equilibrado, tanto que são seis vitórias para cada lado e apenas dois empates. Quem vencer o jogo de daqui a pouco leva vantagem.

14:47 "Vai ser normal a estreia. Eu sou profissional e tenho que dar o máximo para defender as cores do meu time. Tive em duas temporadas lá e fui muito feliz, tenho vários amigos. É um time que eu tenho um carinho especial e, se der tudo certo até o final de semana, vou poder atuar contra ele. Hoje eu estou no ABC e espero fazer um bom trabalho aqui”, destacou. (Foto: Jamil Gomes/Santa Cruz)

14:45 Agora em nova casa, Dênis Marques espera retomar sua melhor forma, já que está longe dos gramados desde o fim de 2013. O atacante ganha vaga na equipe e espera fazer um bom jogo diante de seu antigo time.

14:42 “Vou continuar trabalhando forte para estrear bem na Série B e tentar aproveitar essa oportunidade que o treinador me deu da melhor forma possível. A expectativa é muito grande”, comentou Betinho. (Foto: Jamil Gomes/Santa Cruz)

14:40 Punido por uma cotovelada em um jogo contra o Sport, Léo Gamalho cumpre seu último jogo de suspensão e não enfrenta o ABC. Ele vinha se destacando no ataque é o artilheiro do estadual dois gols à frente do rubro-negro Neto Baiano. Na sua vaga, Vica optará por Betinho, que vem em boa fase. O atacante atuou em três partidas e marcou em duas delas.

14:37 A exemplo do adversário, o ABC também perdeu a chance de disputar o título do Campeonato Potiguar. A final está sendo disputada entre América de Natal e Globo FC.Resta o Campeonato Brasileiro da segunda divisão para salvar - ou não - a temporada.

14:35 Pelo campeonato estadual, o Santa Cruz perdeu vaga na decisão e está fora da briga pelo tetra. Restou para os tricolores a disputa do terceiro e quarto lugar, contra o Salgueiro. Após dois fracassos, um no Campeonato Pernambucano e outro na Copa do Nordeste, a Cobra Coral coloca toda as suas fichas na Série B.

14:30 “Ele está com muita vontade, com muita disposição e é um jogador que a gente precisa dar um tempo, porque ele vai se condicionar jogando. Eu o recuperei quando ele precisou e agora estou dando a oportunidade novamente para ele ajudar o ABC a fazer uma boa campanha no campeonato”, afirmou. (Foto: Divulgação/ABC Futebol Clube)

14:27 Já o técnico alvinegro, Zé Teodoro, confirmou Dênis Marques entre os onze titulares. a camisa 9 do ABC e formar o ataque com Lúcio Flávio. Para o comandante, o atacante ainda vai precisar de um tempo para se acostumar em campo. Contudo, o técnico acredita em uma bom desempenho dele na Série B deste ano.

14:25 “A minha relação com Dênis é de irmãos, independente de onde a gente tiver. A gente se fala muito, nos falamos diariamente e nessa semana não foi diferente. No jogo vamos conversar também porque tenho muita resenha para contar para ele", disse. (Foto: André Vinicius Ferreira)

14:22 Um dos reencontros mais esperados, será o de Flávio Caça-Rato e Dênis Marques, que fizeram bela dupla de ataque no Santa Cruz. CR7 garante que o fato de se tornarem rivais dentro de campo não muda a relação que os atletas construíram.

14:15 O ABC vem com metas parecidas: manter-se na competição e tentar uma vaga, que seria heroica, para a primeira divisão do ano que vem. No ano passado, o elefante correu o risco de voltar para à terceira divisão e terminou na 14º posição, com 46 pontos, somando treze vitórias, sete empatas e dezoito derrotas.

14:10 O Santa Cruz volta à Série B depois de sete longos anos de espera; tempo em que a Cobra Coral passou pela terceira a quarta divisão. Em 2013, os tricolores ganharam o direito de estar entre os principais clubes do Brasil, além de conquistar o título da Série C. Neste ano, é meta é se manter, mas tentar seguir caminho rumo à Série A em 2015.

14:05 Boa-tarde, amigos da VAVEL BRASIL! Iniciamos agora a transmissão de Santa Cruz e ABC, pela rodada inaugural do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola daqui a pouco e você confere todos os detalhes aqui conosco, !