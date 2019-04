Vica entrega o cargo e não é mais técnico do Santa Cruz

Balançando no cargo de técnico do Santa Cruz, Vica se adiantou e entregou o cargo em entrevista coletiva após o empate em a 1 a 1 contra o ABC, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o agora ex-comandante, a relação com a torcida tricolor estava destoando, sendo um dos principais motivos pela dispensa.

A igualdade diante do ABC, no Arruda, não foi catastrófica. Mas o treinador já não se sentia mais à vontade para comandar o clube. Agora, a diretoria do Santa Cruz buscará um novo comandante para o restante da disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil. A relação já não vinha bem desde as duas eliminações que a equipe sofreu para o Sport, na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano.

“Depois do jogo falei com os jogadores e com Ataíde (gerente de futebol) e pedi uma reunião com a diretoria. Comuniquei que o meu ciclo estava encerrado. Não foi pelo mau resultado de hoje. Mesmo com a vitória era uma posição que eu já tinha tomado", enfatizou o ex-treinador do Santa.

Ele ainda garantiu a decisão já havia sido tomada antes do jogo e, mesmo com a vitória, o técnico entregaria o cargo. Mesmo assim, o comandante não gostou da reação que a torcida teve e acredita que um novo profissional terá mais tranquilidade para resolver os problemas do elenco.

“Acho que um novo treinador pode trazer com mais facilidade a torcida e colocá-la ao lado do time. Comigo não vinha dando mais certo, por isso optei por sair e dar a chance a outro profissional”, disse Vica.

O presidente do clube, Antônio Luiz Neto, afirmou que respeitou a atitude do treinador. Afinal, segundo o mandatário coral, Vica deixou o clube com as melhores das intenções, por mais que pareça estranho.

“Ele preferiu deixar o clube, para que nos pudéssmos retomar os trabalhos rumo às conquistas que o clube merece no ano do centenário. Agradecemos a Vica todo o seu trabalho, e agora vamos em busca de um técnico que se encaixe dentro dos nossos pré-requisitos”, destacou Antônio Luiz Neto.

Contratado pelo Santa Cruz no final do mês de agosto do ano passado, Vica conseguiu arrumar a casa na Série C do Campeonato Brasileiro e no final do ano acabou sendo premiado com o acesso e com o título da competição. Durante o período em que esteve no clube, ele comandou o time em 40 jogos, acumulando 21 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

DB