Vasco da Gama x América-MG, Campeonato Brasileiro Série B 2014

48' TERMINA O JOGO!

48' Marlon levanta a bola na área, Pablo desvia e chega em Douglas, que cabeceia para fora.

46' Ricardinho dribla Aranda e tenta passe para Junior Negão, mas o jogador estava em impedimento.

45' Marquinhos cai na área e pede pênalti, mas árbitro manda seguir a jogada.

44' Mancini cruza na área, Rafael Vaz tira e Martín Silva encaixa.

42' Ricardinho tenta passe para Junior Negão, mas é desarmado.

40' Aranda toca para Montoya, que corta para a esquerda e chuta. A bola passa próximo ao gol.

38' Mancini tenta chute da entrada da área, mas bola vai para fora.

34' Danilo tenta arrancar em velocidade, cai, mas juiz não dá nada.

33' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG! SAI: Leandro Guerreiro; ENTRA: Thiago Santos

32' CARTÃO AMARELO PARA MONTOYA!

31' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Reginaldo; ENTRA: Marquinhos

29' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG! SAI: Obina; ENTRA: Junior Negão

28' Em contra-ataque, Montoya toca para Reginaldo, que chuta prensado.

25' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: André Rocha; ENTRA: Marlon.

24' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG! SAI: Tchô; ENTRA: Mancini.

22' CARTÃO AMARELO PARA ANDREI! Por falta em Montoya.

21' Em escanteio para o Vasco, Douglas cobra forte demais. Luan se esforça para conseguir ficar com a bola, mas na hora da finalização, o chute sai prensado.

19' Douglas ganha a bola, mas se enrola na hora de tocar para Reginaldo e acaba perdendo a bola.

17' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Fellipe Bastos; ENTRA: Montoya.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO AMERICA-MG! Andrei toca pelo alto para Obina, que, de primeira, toca para o fundo das redes.

14' Fellipe Bastos passa por dois jogadores, invade a área, mas exagera em segurar a bola e é desarmado.

13' Ricardinho carrega a bola, mas quando tenta um passe para Gilson, André Rocha corta.

12' Diego Renan recebe bola na esquerda de Fellipe Bastos, mas comete falta.

9' QUE CHANCE! Elsinho acha Tchô dentro da área, mas o jogador chuta para fora.

7' Andrei arrisca de longe e bola vai para fora.

4' Aranda tira bola cruzada por Elsinho.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Douglas gira e dá um belo toque para Reginaldo, que chuta entre as pernas de Matheus, marcando o primeiro gol do Vasco.

0' BOLA ROLANDO!

17:27 Um minuto de silêncio pela morte do jornalista esportivo Luciano do Valle.

17:09 "A equipe do Vasco faz linha de impedimento. Temos que procurar melhorar para fazer o gol", disse Obina.

17:08 "Movimentação estamos fazendo, criando bem, mas está faltando o último passe para ser feliz e chegar ao gol", afirmou Reginaldo.

45' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

43' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ ROCHA!

42' Douglas consegue um belo passe para Thalles, na saída de Matheus. O atacante tenta driblar a defesa do América-MG e acaba perdendo a bola.

40' Bola é lançada para Obina e Martín Silva sai da área para tirar.

38' O time mineiro cobra falta e a defesa do Vasco tira sem problemas.

35' Douglas cobra escanteio e Victor Hugo consegue tirar de cabeça.

34' Reginaldo toca para Thalles que, dentro da área, chuta cruzado, mas a bola fica com o goleiro.

29' Fellipe Bastos solta uma bomba e a bola passa perto do gol de Matheus.

28' Ricardinho vai levando a bola para a área do Vasco, mas quando chega à linha de fundo Luan se coloca entre a bola e o jogador do América e sofre a falta.

27' CARTÃO AMARELO PARA ELSINHO!

26' Reginaldo leva a bola à linha de fundo e cruza para Thalles, que chuta de primeira. A bola passa à esquerda do gol de Matheus.

24' Tchô lança para a área e Luan tira de primeira.

21' Ricardinho faz bom lançamento para a área, Danilo não consegue cortar e Pablo erra o chute, jogando por cima do gol.

17' Após desarme da defesa do América-MG, a bola sobra para Reginaldo, mas Matheus chega primeiro para tirar. Jogo parado para atendimento do goleiro.

15' Tchô tenta um cruzamento rasteiro, Obina e André Rocha disputam a bola e o vascaíno leva a melhor.

12' Ricardinho recebe a bola, mata no peito, invade a área do Vasco e chuta. Luan chega na hora para tirar para escanteio.

11' Fellipe Bastos abre bola para André Rocha, que tenta um cruzamento, mas muito forte.

8' Fellipe Bastos cobra nova falta, a bola ainda quica na frente de Matheus, que segura firme.

5' Bola recuada para a defesa, jogador do América-MG em corre para a bola, mas Martín Silva chega a tempo para afastar como dá.

3' Falta para o Vasco. Fellipe Bastos se prepara para chutar com força, mas para na barreira.

1' A torcida do Vasco faz a festa, cantando, mesmo do lado de fora do estádio.

0' QUASE! Fellipe Bastos toca para Danilo na entrada da área. O meia tenta o chute e a bola bate na trave.

0' BOLA ROLANDO!

16:14 O América-MG também já foi confirmado com: Matheus; Elsinho, Vitor Hugo, Cesar Lucena e Gilson; Leandro Guerreiro, Pablo, Andrei e Tchô; Ricardinho e Obina.

15:50 O Vasco está escalado para o confronto deste sábado (19) com: Martín Silva, André Rocha, Luan, Rafael Vaz e Diego Renan; Aranda, Danilo, Fellipe Bastos e Douglas; Reginaldo e Thalles. No banco estarão: Diogo Silva, Jordi, Jomar, Douglas Silva, Marlon, Henrique, Jhon Cley, Dakson, Montoya, Willian Barbio, Yago e Marquinhos.

15:05 Os árbitros que apitarão a partida entre Vasco e América-MG são: Paulo Henrique Godoy Bezerra - SC (CBF-1); árbitro assistente nº1: Herman Brumel Vani - SP (CBF-1); árbitro assistente nº2: Daniel Paulo Ziolli - SP (CBF-1); quarto árbitro: Estevão Cunha da Trindade - RJ (CBF-2).

15:00 O duelo deste sábado (19) também pode ser repleto de homenagens. Em conversas no vestiário, os jogadores vascaínos combinaram e prometeram homenagear o atacante Everton Costa, que se recupera de um problema de saúde, na comemoração de algum gol que vier a ser feito pela equipe Cruzmaltina: "É uma coisa que tínhamos falado lá dentro. Comentamos entre todos nós que vamos dedicar o nosso êxito na partida de sábado (19) para o Everton. Qualquer um que fizer o gol vai homenagear o nosso Predador."

14:55 A lista de desfalques do técnico Adílson Batista deve ser longa. Pelo menos oito desfalques. Segundo suas próprias palavras, o comandante só tem esperança de contar com o volante Pedro Ken, que sentiu uma fisgada no adutor da coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Diego Renan, que teve uma torção no tornozelo esquerdo. Ambos se machucaram na vitória sobre o Resende, na última quarta-feira (16), e seguem em tratamento: "Ouvi o conselho do Daniel e dei uma segurada no treino desta sexta-feira. Ainda aguardo a situação do Pedro e do Diego. Sem falar no Danilo e no Thalles, que estão voltando ao Rio às 15h. Os problemas fazem parte da nossa profissão. Tivemos algumas lesões que não estavam dentro do planejamento."

14:45 O Vasco encerrou na manhã desta sexta-feira (18) a sua preparação para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E a última atividade em São Januário antes da estreia contra o América-MG foi rápida. Por orientação do fisiologista Daniel Gonçalves, o trabalho durou apenas 40 minutos no gramado e foi focado em alongamentos e leves atividades físicas - principalmente por conta da semana corrida com final de estadual e jogo da Copa do Brasil. A boa notícia ficou por conta de Thalles e Danilo. Após um período de treinos com a seleção sub-21 em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, a dupla voltou ao Rio e se concentrou com o restante do elenco para enfrentar o Coelho.

14:43 Adílson Batista garante que não vai mudar seu jeito enérgico à beira do campo pela falta de público nas arquibancadas. Nem mesmo sob o risco de ter todas as suas palavras captadas com facilidade pelos microfones de transmissão da partida: "Trabalho de uma maneira participativa até mesmo nos treinamentos. Sempre parando, falando, reivindicando, mostrando, elogiando, cobrando... É o meu jeito de trabalhar e não vai ser diferente nessa estreia."

14:40 Com mais de duas horas de atraso, a delegação do América chegou ao Rio de Janeiro no início da noite desta sexta-feira (18) para o jogo de estreia na Série B do Campeonato Brasileiro 2014. Neste sábado (19), a partir das 16h20, o Coelho inicia sua caminhada de volta à Série A. O adversário é ninguém menos que o Vasco, rebaixado ano passado à Série B e apontado pela maioria como favorito ao título. Antes do embarque, no período da manhã, os jogadores participaram do último treino encerrando uma sequência de duas semanas de preparação. A primeira foi quase toda dedicada à preparação física e depois os jogadores passaram a se dedicar à parte técnica. Para o atacante Obina, o período exclusivo de treinos foi muito bem aproveitado. Agora, ele espera que a equipe consiga colocar em prática tudo que foi preparado: “A intertemporada foi excelente, boa para melhorar nosso entrosamento, pela chegada dos novos atletas. O grupo está muito mais forte e ciente do que precisamos fazer. Antes, diziam que o nosso grupo era fraco fisicamente e não estava bem preparado. Agora estamos mais fortes e ainda mais unidos”

14:37 O Coelho vai a campo com jogadores conhecidos do futebol carioca. O atacante Obina, ex-Flamengo, e o volante Leandro Guerreiro, ex-Botafogo, são titulares. Já Mancini, ex-Atlético-MG e Roma, pode fazer sua estreia pela equipe. Na última temporada, o América-MG brigou durante toda a competição para estar no grupo de acesso dos times que vão para a Série A. No entanto, as derrotas e os tropeços dentro de casa, no Independência, atrapalharam o clube na meta de conseguir uma vaga na divisão de elite do futebol brasileiro.

14:35 Na única vez em que disputou a Série B, em 2009, o Vasco conquistou o título sem problemas. Alcançou 76 pontos e conseguiu a vaga na elite com quatro rodadas de antecedência. O desempenho recente de outros grandes clubes do futebol brasileiro que disputaram a competição é parecido. Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras e Grêmio também levaram o título. Dados que, segundo Adílson, fazem do Vasco a equipe a ser batida em 2014: "É só lembrar dos anos anteriores, de grandes que caíram e foram campeões. O próprio Vasco conseguiu uma pontuação elevada. Os adversários se preparam para enfrentar um clube da grandeza do Vasco, jogadores que um dia esperam estar aqui. Temos a consciência de que o Vasco é o time a ser batido. Temos que nos dedicar e fazer por merecer."

14:33 A arritmia sofrida por Everton Costa, pegou muita gente de surpresa no Vasco e em outros clubes em que o atacante jogou. Bahia e Santos afirmaram que o atleta nunca teve nenhum problema parecido e que estão à disposição do Cruzmaltino para qualquer necessidade. No período em que esteve no Coritiba, de 2011 a 2013, Everton Costa só esteve no departamento médico para tratar lesões. E, segundo o ex-diretor de futebol do Coxa, Felipe Ximenes, o atacante é um 'touro': "Essa história foi uma surpresa. Ele nunca teve nada aqui no clube. Ele é forte, um touro. Todas as contusões foram por algum trauma. Eu vou ficar na torcida pela recuperação dele".

14:30 O atacante Everton Costa segue internado no hospital Quinta D'or, em São Cristóvão, após o susto da última quarta-feira (16). Durante a vitória sobre o Resende, por 1 a 0, o jogador sofreu uma convulsão com quadro de arritmia cardíaca e precisou deixar São Januário de ambulância. Após uma série de exames, no entanto, o clube começa a entender o caso. Segundo nota oficial divulgada nesta sexta-feira (18), a ressonância magnética do miocárdio (coração) do jogador detectou uma miocardite (processo inflamatório do músculo cardíaco), que foi a causa da arritmia:

14:27 Na primeira rodada, o Vasco não terá a presença do torcedor em São Januário, porque cumpre punição do STJD, por conta dos incidentes na Arena Joinville, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Fellipe Bastos afirmou que a Série B tem muitas dificuldades, mas que a torcida pode tornar as coisas mais fáceis.

14:25 Depois de dar entrada no pedido de impugnação da segunda partida da final do Campeonato Carioca, o departamento jurídico do Vasco agora aguarda uma resposta. E a expectativa em São Januário é que o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) se manifeste sobre o caso até a próxima quinta-feira, como conta Marcello Macedo, advogado do Vasco. Os feriados de Semana Santa devem atrasar o processo em alguns dias: "Demos entrada no pedido na última quarta-feira (16). Pelo procedimento, o Flamengo tem dois dias para se pronunciar. Depois será a vez do TJD. Por isso achamos que a resposta deve sair na quinta-feira. Até porque a semana que vem terá dois feriados (segunda-feira e quarta-feira)"

14:23 Obina conhece bem o Vasco, da época em que atuou no futebol carioca. Ele não espera facilidades e reconhece o favoritismo do adversário. Porém, assegura que o América vai apresentar um futebol muito competitivo em sua estreia: “Nossa marcação melhorou muito. Se conseguirmos fazer isso (marcar forte) e colocar qualidade lá frente vamos conseguir um bom resultado. Temos que tomar muito cuidado com o Vasco, que tem jogadores de qualidade. Mas nos também temos jogadores que podem decidir e, com todo respeito pelo Vasco, vamos buscar nossa primeira vitória”.

14:20 grande novidade do treinamento desta quinta-feira (17) foi a "Gorduchinha", nome escolhido para a bola da edição deste ano do Campeonato Brasileiro da Série B. A redonda, cujo o apelido se baseia num famoso bordão do radialista Osmar Santos, foi vista pela primeira vez no Estádio de São Januário. É ela que os atletas Cruzmaltinos buscarão colocar no fundo das redes para dar ao Vasco da Gama o título da citada competição. (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

14:17 Segundo o técnico Adílson Batista, o elenco sabe bem a importância da competição. Antes da primeira rodada contra o América-MG, o treinador se reuniu com jogadores para uma explanação. Revelou o que espera do time em número de pontos, vitórias, gols e aproveitamento. As 10 rodadas antes da Copa do Mundo de 2014 são vistas como uma boa oportunidade de largar na frente e já assumir a liderança: "Já tive essa conversa com os jogadores e mostrei o que queremos. Falamos de aproveitamento, pontuação, vitórias, gols. Mostrei o calendário, os 10 primeiros jogos, as viagens, disse para Martín Silva, Aranda e Montoya que o Brasil é um país grande... Tudo isso, no entanto é feito internamente. Vamos nos empenhar jogo a jogo para alcançar a pontuação que desejamos."

14:15 Um dos pontos positivos antes da estreia é o bom ambiente no Gigante da Colina, por conta dos salários colocados em dia nas últimas semanas. Adílson revela a importância dos vencimentos quitados antes do início da Série B: “É importante, não somos de ficar reclamando de algumas situações, é evidente que é direito de todo trabalhador. Tivemos dificuldades no início, você via o clube se dedicando, buscando, sendo honesto com todos nós aqui e a gente como comandante no dia a dia explicando, mostrando e eles entendendo. Esse grupo que estou vendo está querendo, isso é o mais importante, e eu espero no final do ano conseguir o objetivo"

14:13 Jogadores e comissão técnica do Cruzmaltino sabem da importância de se estrear com o pé direito, e o técnico Adílson Batista pediu concentração total no adversário: “A gente tem que vivenciar o jogo, saber que vale três pontos, que tem um adversário qualificado e que temos que impor o nosso ritmo. Vamos pedir para ter um grau de concentração ser bem alto também, sei desse incentivo que foi importante nesse início de preparação nossa.”

14:10 Em estreia com portões fechados em São Januário e com oito desfalques na equipe, o Vasco precisará ser paciente e também contar com jogadores de maior experiência para superar o América-MG e todas as adversidades do primeiro jogo na Série B. Um desses atletas que pode conduzir o Vasco ao triunfo e que deverá ser o capitão, na ausência do zagueiro Rodrigo, o meia Douglas conta com a confiança do elenco, da torcida e do técnico Adílson Batista. O treinador destaca a qualidade do jogador e a responsabilidade deste no início da competição: “Ele é um atleta diferenciado, é um jogador que tem um talento, criativo, inteligente, que chama a responsabilidade, gosta da bola, pensa rápido, um ótimo profissional. Caiu como uma luva a contratação do Rodrigo Caetano, um jogador que tem nos dado o prazer de ver jogar e tem sido importante como os demais"

14:07 Apesar da vantagem do Vasco sobre o América-MG na história de confrontos entre as equipes, - o Cruzmaltino tem 12 vitórias contra quatro do time mineiro - na última partida, o América goleou o Gigante da Colina, por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2011:

