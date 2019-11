Criciúma x Palmeiras, Campeonato Brasileiro Série A 2014

50' Enfim acabou! O Palmeiras conquista a vitória na estréia do Brasileirão 2014! Numa eletrizante virada por 2 a 1.

50' Já passamos de 50 minutos mas o juíz não apita.

47' Leandro avança no ataque, e trabalha com Kardec, a bola termina em Juninho que cruza para área mas Alan Kardec não consegue finalizar com perigo.

46' CARTÃO AMARELO PARA KARDEC

45' Quatro minutos de acréscimo no Heriberto Hülse.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS, É A VIRADA DO VERDÃO! ALAN KARDEC! O centroavante aproveita a única chance que esteve no jogo e subiu de cabeça para empurrar pro fundo do gol.

41' Vem ai Bruno Cortez, ex-São Paulo.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! LEANDRO É QUEM MARCA! O atacante recebe de Valdivia, e arrisca de longe, a bola desvia e mata o goleiro Bruno.

35' Mais uma chance criada pelo meio campo, mas Wesley não consegue finalizar.

34' Wesley bate na barreira.

33' FALTA PERIGOSA PARA O PALMEIRAS! Serginho vai a loucura devido a marcação do juíz.

29' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: Paulo Baier Entra: Wellington Bruno

28' O Criciúma segue ditando o ritmo do jogo, e agora Victor Michels finaliza com perigo para o gol de Prass.

25' Fernando Prass e Silvinho se desentendem e ambos são amarelados.

21' TROCA NO PALMEIRAS. Sai: Bruno César Entra: Rodolfo

20' SALVA PRASS! Fábio Ferreira sobe no terceiro andar e cabeceia no cantinho, o goleiro alviverde mais uma vez busca a bola e joga para novo escanteio.

19' Eduardo arranca muito bem pela direita e deixa os marcadores pra trás, na finalização, Prass manda para escanteio.

17' Apesar das circustâncias, é o Criciúma quem dita o ritmo da partida.

15' SUBSTITUIÇÃO NO TIGRE! Sai: Bruno Lopes Entra: Vítor Michels

13' Torcida do Criciúma grita "Vergonha, Vergonha, Vergonha" devido a infração não marcada.

12' Tiago Alves acerta em cheio Silvinho dentro da área, os jogadores e a torcida pedem o pênalti mas o árbitro manda seguir.

11' CARTÃO AMARELO PARA SERGIO ESCUDERO!

10' DEFENDEU PRASS! Serginho enfia para Baier, na finalização Prass defende com segurança.

08' Na volta a primeira divisão, o Palmeiras não consegue levar grande perigo ao gol do Tigre.

05' Valdivia tenta o lançamento para Wendel mas o lateral e travado na hora do cruzamento e ganha lateral.

03' Bruno Lopes invade a área, tenta o lançamento mas Serginho é pego em impedimento.

02' A primeira chegada é do Criciúma, sempre com Paulo Baier.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

00' TROCAS NO PALMEIRAS! Saem: Marcelo Oliveira e Marquinhos Gabriel Entram: Leandro e Wesley

46' Apita o árbitro, final de primeiro tempo, 1 a 0 para o Criciúma com gol de Paulo Baier.

45' Um minuto de acréscimo.

40' Silvinho chega pela direita, finaliza rasteiro e Fernando Prass defende!

39' Ricardinho finaliza de longe, sem muito perigo.

38' Juninho levanta na área, Valdivia tenta finalizar no giro mas ela bate na zaga do Criciúma.

36' Josimar aparece pela esquerda mas acaba se saindo mal no cruzamento e é tiro de meta.

34' Lúcio tenta cruzamento depois de escanteio, mas Valdivia não alcança.

33' Juninho chega livre pela esquerda mas erra o cruzamento.

31' O jogo é muito pegado, essa pode ser a arma do Criciúma para ampliar o placar.

29' CARTÃO AMARELO PARA JOÃO VITOR!

26' Falta de Paulo Baier para na barreira do Verdão.

25' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO OLIVEIRA!

24' Eduardo parte para o ataque mas acaba perdendo na dividida.

22' CARTÃO AMARELO PARA VALDIVIA!

21' Paulo Baier bate falta novamente na área, mas dessa vez Bruno sai do gol para tirar.

19' Marquinhos Gabriel recebe de Valdivia, finaliza de longe mas a bola passa sem perigo.

18' Josimar se desentende com Silvinho na beira do gramado, mas tudo acaba numa repreensão do árbitro.

17' SUFOCO! Zaga alviverde se complica e o Criciúma quase amplia em lance dentro da área.

14' PERDEU COM O GOL VAZIO! Bruno César bate a falta, o goleiro Bruno bate roupa e Marcelo Oliveira finaliza por cima no rebote

11' GOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMA! Paulo Baier cobra falta na área, a bola resvala em Alan Kardec e trai Fernando Prass.

08' Bruno César recebe de Valdivia, chuta, mas a bola passa longe do gol.

07' A torcida do Tigre canta, mas a equipe não consegue pressionar o Palmeiras dentro das quatro linhas nesse começo de jogo.

04' Bruno Lopes chega pela direita mas não consegue cruzar para a área.

02' Juninho recebe, corta para o meio mas finaliza mal.

01' Marquinhos Gabriel corre pela esquerda e consegue o primeiro escanteio da partida.

00' COMEÇA O JOGO!

18:34 Um minuto de silêncio em homenagem ao narrador Luciano do Valle.

18:33 O Palmeiras estréia seu terceiro uniforme hoje, enquanto o Tigre usa seu manto tradicional.

18:31 A torcida do Criciúma faz muito barulho no Heriberto Hülse, haja pressão!

18:29 O hino do estado de Santa Catarina também será executado.

18:28 Hino nacional brasileiro em execução.

18:26 Os dois times já estão em campo!

18:11 Palmeiras divulga a escalação oficial e temos uma novidade: O volante Josimar ganha a posição de Wesley e vai começar o jogo entre os titulares.

Fora das quatro linhas, Palmeiras e Criciúma estão envolvidos no negócio do volante Wesley, jogador do clube alviverde. Fiador da compra de Wesley pelo Verdão em 2012, Alberto Angeloni, que é presidente do Tigre, move na justiça um processo contra o Palmeiras, que não honrou seus compromissos. Recentemente, a justiça definiu que a Rede Globo deposite a cota de TV diretamente na conta do empresário.

17:10 O estádio Heriberto Hülse é o palco da estréia de ambos os clubes no Brasileirão, e a diretoria colocou ingressos de R$ 40 a R$ 100 reais para ambas as torcidas, a expectativa é de bom público. Com capacidade para 19 mil pessoas, é sempre uma tarefa difícil encara a torcida da casa, que costuma pressionar muito o adversário.

Com praticamente todo o elenco a disposição, Gilson Kleina vai testar uma formação nova no Palmeiras, trata-se do famoso 4-2-3-1, tão utilizado atualmente no futebol. Com isso, Marquinhos Gabriel deve ganhar a vaga de Leandro, que ficou a semana toda treinando com a seleção sub-21 e deve começar no banco de reservas. Além do jogador ex-Bahia, Bruno César e Valdivia completam a linha formada por três meias.

17:00 Já no Palmeiras os desfalques são poucos, apenas os zagueiros Thiago Martins e Victorino, que se recuperam de lesão muscular e devem regressar ao time nas próximas rodadas.

16:55 O técnico Caio Júnior vem desfalcado para a partida, o treinador não vai poder contar com o volante João Vitor e o versátil Everton, ambos suspensos. Cristiano e Rodrigo Souza não foram inscritos a tempo, ficam de fora. Além deles, o Tigre ainda lida com Rafael Donato, Heitor e Joílson, todos zagueiros, lesionados há longo prazo.

16:53 FIQUE DE OLHO: Alan Kardec, eleito melhor centroavante do Campeonato Paulista é a arma do Palmeiras para balançar as redes do Heribelto Hülse. Vivendo uma das melhores fases da carreira, o AK quer deixar os problemas extra-campo de lado e focar no confronto diante do Tigre. Já são 9 gols em 16 jogos em 2014, maior artilheiro da equipe na temporada.

16:50 FIQUE DE OLHO: Paulo Baier, capitão do Criciúma e maior artilheiro da história do Brasileirão por pontos corridos, o experiente meia quer continuar provando sua eficiência mesmo com a idade avançada. Ex-Palmeiras, Baier tem como principal virtude sua sempre letal bola parada, que pode trazer problemas para a defesa alviverde.

16:47 Gilson Kleina decidiu inovar na tática diante do Criciúma, e não escondeu o jogo para a imprensa, que questionou as variações do treinador, que treinou utilizando Josimar e William Matheus, normalmente reservas. "Temos esse pensamento de usar Wesley e Juninho. Se der tudo certo eles vão jogar. Com eles, o time fica mais técnico e dinâmico. Caso contrário, o Josimar e o William Matheus dão mais consistência na marcação. Treinei essa variação porque o Juninho e o Wesley voltaram do departamento médico terça-feira, mas eles têm boa condição física", finalizou Kleina.

16:45 Ex-Palmeiras, o técnico Caio Júnior ressaltou em entrevista ao Globo Esporte que esse será o Brasileirão mais desafiante da carreira, devido as circustâncias que vem passando no Criciúma. "Acho que este é o maior desafio de todos. No Paraná foi algo absurdo e extraordinário levar o clube à Libertadores, mas eu estava no início de carreira. Mas neste momento a imagem de forma geral que se tem da Série A é que o Criciúma é candidato ao rebaixamento. Meu grande desafio é mudar essa imagem ao longo do campeonato, fazer com que o Criciúma seja uma equipe respeitada e candidata por alguma coisa, que chame e atenção mesmo, que digam que a equipe está bem montada, organizada e disputando os lugares de cima", destacou o comandante.

16:43 O último confronto envolvendo Palmeiras e Criciúma foi no Brasileirão de 2004, ano do rebaixamento do Tigre, que só voltaria ao primeiro escalão do futebol nacional em 2013. Naquele ano o Verdão foi superior nas duas partidas, e venceu tanto o jogo do primeiro turno, por 2 a 1 quanto a segunda partida, por 3 a 2 no Palestra Itália. Confira os gols:

16:35 Apesar das boas partidas na primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras acabou eliminado na semifinal diante do Ituano, o que gerou muita desconfiança da torcida, que estava crente na conquista. Para retomar o crédito com a torcida, o Verdão ao menos venceu seu último confronto e garantiu a sobrevivência na Copa do Brasil.

16:30 Satisfação! Esse sera o sentimento do torcedor alviver ao ver o Palmeiras voltar a disputar uma partida de Série A no domingo. Em 2013, o Verdão disputou e venceu a segunda divisão pela segunda vez em sua história. Maior campeão do torneio ao lado do Santos (ambos com oito conquistas), os comandados de Gilson Kleina tem a pressão do centenário nas costas para dar alegria a torcida nesse ano tão especial

A última vez que o Tigre entrou em campo foi na eliminação diante do Londrina pela Copa do Brasil. Mesmo com a vitória em casa, o gol tardio dos visitantes foi o suficiente para selar a eliminação, já que a equipe paranaense havia venciado a primeira partida por 2 a 0.

16:20 Dono da casa, o Criciúma vem para o seu segundo ano consecutivo na Série A. No ano passado o Tigre não fez um grande campeonato, mas seguiu firme na primeira divisão. Foram 46 pontos vencidos, apenas dois a mais que a Portuguesa, primeira da zona de rebaixamento. O ano novo também não começou bem, nem mesmo a chegada do técnico Caio Júnior foi suficiente para que a equipe conseguisse um novo ânimo, e acabaram eliminados tanto no estadual quanto na Copa do Brasil

16:15 Boa noite leitores do VAVEL Brasil! A partir de agora acompanhe o confronto Criciúma x Palmeiras pela primeira rodada do Brasileirão 2014, diretamente do estádio Heriberto Hülse em Florianopólis, a partir das 18h30 pelo horário de Brasília.