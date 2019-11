Bahia x Cruzeiro, Campeonato Brasileiro Série A 2014

17:55 Encerramos aqui a transmissão de Bahia 1x2 Cruzeiro. Acompanhe a crônica desta partida dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela companhia e pela audiência, tenha uma ótima noite e até a próxima.

48' TERMINA O JOGO!

47' Talisca bate muito mal na bola e manda pra cima do gol do Fábio

47' Falta perigosa para o Bahia. Talisca na bola

45' Teremos mais 3 minutos de acréscimo!

45' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAN FARIAS! Volante comete falta no meio-campo

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO, Marcelo Moreno. Marlone cobra escanteio na cabeça do atacante, que sobe sozinho e manda pro fundo do gol de Lomba

43' Jeam recebe bom passe na pequena área, mas não conseguiu dominar a bola

40' Uhhhhhhhhh! Alisson cabeceia com perigo e Lomba dá um toque na bola, que vai para a linha de fundo

38' Torcedor do Bahia joga copo dentro do campo. Lamentável!!!

36' Alisson invade a área e é derrubado, mas o árbitro não marcou pênalti.

35' GOOOOOOOOOOL DO BAHIA, Anderson Talisca bate pênalti para o fundo do gol de Fábio

34' Talisca na cobrança

33' PÊNALTI PARA O BAHIA. Nilton faz falta em Rhayner na pequena área

32' CARTÃO AMARELO PARA TITI! Zagueiro tira contra-ataque de Marlone com falta

31' Alisson faz boa jogada na pequena área e chuta forte, Marcelo Lomba fez boa defesa

29' SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA: sai Rafael Miranda e entra Wilson Pittoni

28' SUBSTITUIÇÃO: sai Borges para entrada de Marcelo Moreno

26' Egídio puxa contra-ataque e Rhayner chega bem

25' Pará passa na pequena área e para em Léo

24' Impedimento de Marlone

23' SUBSTITUIÇÃO DUPLA DO CRUZEIRO: saem Willian e Tinga, entram Alisson e Willian Farias

23' SUBSTITUIÇÃO: sai Maxi e entra Jeam

19' Bahia quase empata com Rhayner após rebote de Fábio

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Nilton. Em cobrança de escanteio, Marlone encontra Nilton, que cabeceia no canto direito de Marcelo Lomba

16' Borges chega na pequena área e Demerson trava. Escanteio para o Cruzeiro

14' Souza chuta de longe e acerta trave de Marcelo Lomba

12' CARTÃO AMARELO PARA PARÁ! Jogador fez falta em cima de Marlone

12' Diego Macedo faz boa jogada pela direita, cruza para Maxi que chuta em cima da zaga do Cruzeiro. Boa chance para o Bahia!

11' Talisca arrisca de fora da área, mas Fábio faz defesa tranquila

9' Egídio cruza para Borges, mas atacante isola a bola

5' Cruzamento para a área de Fábio, mas Nilton tira

5' Mais um escanteio para o Bahia

2' Talisca cobra, mas Willian afasta

2' CARTÃO AMARELO PARA TINGA! Volante faz falta por trás em Pará

1' Rhayner faz finta, toca para Talisca, mas Mayke joga para lateral

0' BOLA ROLANDO!



1 minuto de silêncio pela morte do narrador Luciano do Valle!

"Temos que ter mais força na marcação. A gente gou muito bem. Poderíamos ter sido mais agudos para sair na frente", disse o volante Tinga

"A gente conseguiu criar finalizações. Temos que pressionar mais na frente e não dar chances para eles", afirmou Maxi Biancucchi

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

45' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAN! Atacante fez falta em Lincoln interrompendo contra-ataque

45' Egídio cruza e Talisca tira

45' O juiz deu mais 1 minuto de acréscimo

45' Falta de Pará em cima de Marlone, perto da grande área

42' Willian tenta de muito longe e isola a bola

40' CARTÃO AMARELO PARA RHAYNER! Atacante recebeu cartão por reclamação

40' CARTÃO AMARELO PARA FAHEL! Volante fez falta dura em Borges

39' Maxi chuta rasteiro de dentro da área e Fábio faz uma bela defesa

37' Falta de Tinga em cima do Pará

34' Souza arrisca de longe

32' Lincoln chuta de muito longe e a bola fica fácil para Fábio fazer a defesa

31' Escanteio para o Cruzeiro

29' Anderson Talisca deu chutão, a zaga do Cruzeiro afastou mal e a bola sobrou para Rhayner. O meia avançou e cruzou para Maxi que não conseguiu alcançar

28' Souza cobra a falta por cima do gol

27' Souza e Nilton na bola

27' Falta frontal perigosa para o Cruzeiro

26' Fábio sai do gol para afastar

25' Escanteio para o Bahia

24' Marlone faz linda jogada em cima de Rhayner, que apela para falta

21' CARTÃO AMARELO PARA NILTON! O volante fez falta em Talisca

21' Anderson Talisca sofre falta de Nilton. O volante celeste cartão amarelo

20' O Cruzeiro trabalha com Léo na defesa

18' Willian recebe cruzamento da esquerda, mas finaliza para fora. Que chance perdida!

17' Talisca cobra escanteio e Nilton afasta de cabeça

17' Rhayner chega com perigo, mas Léo tira para escanteio

16' Tinga faz falta em cima de Rafael Miranda no meio campo

15' Talisca encontra Rhayner pela esquerda. O meia cruza rasteiro e Fábio pega com facilidade

14' Willian cobrou escanteio e Léo de cabeça para fora

12' Willian cobrou curto para Marlone, que cruza e a zaga do Bahia afasta

12' Cruzeiro puxa contra-ataque e consegue escanteio

11' Defesa do Cruzeiro afasta

11' Maxi foi para cima da marcação de Wallace e consegue escanteio para o Bahia

10' Falta de Nilton em Diego Macedo

9' Falta de Rafael Miranda no meio campo em cima de Tinga

8' Diego Macedo cruza e a bola passa pela zaga celeste toda

7' A zaga do Cruzeiro afasta sem sustos

7' Falta perigosa de Egídio em Maxi



6' Zagueiro do Bahia chega forte em Borges e a falta é marcada



4' Egídio toca para Willian dentro da área, que divide com a zaga do Bahia e ganha escanteio

3' O Bahia chega ao ataque pela esquerda, mas Mayke corta para a lateral

2' O Cruzeiro toca a bola no campo de defesa



0' Primeira falta já marcada a favor do Bahia

0' COMEÇA A PARTIDA NA ARENA FONTE NOVA!



15:46 O Cruzeiro está confirmado com: Fábio; Mayke, Leo, Wallace e Egídio; Nilton, Souza, Tinga e Marlone; Willian e Borges.



15:45 O Bahia está escalado para o confronto deste domingo (20) com: Marcelo Lomba; Diego Macedo, Titi, Demerson e Pará; Fahel, Rafael Miranda, Lincoln, Rhayner e Talisca; Maxi Biancucchi

15:43 Os árbitros que apitarão a partida entre Bahia e Cruzeiro são: Luiz Flávio de Oliveira (aspirante FIFA-SP) e terá o auxílio de Flávio Gomes Barroca (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN).



14:45 No Cruzeiro, Marcelo Oliveira decidiu poupar alguns jogadores diante do desgaste físico, e também para evitar lesões. Foram poupados os zagueiros Dedé e Bruno Rodrigo, os laterais Samudio e Ceará, os volantes Lucas Silva e Henrique, o meio-campista Éverton Ribeiro e o centroavante Júlio Baptista. Ainda lesionados, Ricardo Goulart e Dagoberto permanecem desfalcando a equipe celeste.

14:39 O Bahia não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que está em recuperação de uma lesão muscular, e ficou na academia durante o treino dos demais jogadores. Além dele, Marquinhos Santos não terá a sua disposição o volante Uelliton, que foi emprestado pelo Cruzeiro e por questões contratuais não poderá entrar em campo neste domingo.

14:35 Em entrevista, o voltante Nilton destaca a importância de o time manter a regularidade fora de casa: “A gente sempre tem que estar pontuando, até porque ano passado a gente conseguiu vitórias dentro e fora de casa. Claro que vamos em busca da vitória contra o Bahia, mas o importante mesmo é sempre estar pontuando também fora de casa. Não importa se é um ou três pontos, o importante é pontuar.''

14:30 Em boa fase, Willian vê o Cruzeiro forte, mesmo com reservas. O atacante acredita que o time que vai a campo domingo conseguirá a vitória, até porque correspondeu durante o Campeonato Mineiro todas as vezes que foi exigido.

14:22 FIQUE DE OLHO: O atacante Jeam foi o principal jogador do Bahia na Copa São Paulo, subiu para os profissionais recentemente e tem entrado bem nos jogos. Contra o Serrano, pelas semifinais do estadual, marcou o seu primeiro gol como profissional e chamou a atenção do técnico Marquinhos Santos, que parece contar cada vez mais com ele. O jovem atacante de 19 anos já foi comparado ao Nonato, que foi ídolo da torcida no início dos anos 2000 e sétimo maior artilheiro da história do clube com 125 gols.

14:16 No Cruzeiro, a intenção do técnico Marcelo Oliveira era poder repetir a equipe para manter o ritmo e o entrosamento entre os jogadores, mas por conta do desgaste físico provocado pela sequência de jogos decisivos, optou por escalar um time diferente, mas segundo ele, bastante forte, de muita qualidade, e plenamente capaz de conquistar os três pontos na capital baiana: ''Gostaria de estar com todos os jogadores à disposição, mas às vezes fica desumano porque pode gerar lesões que vão atrapalhar na sequência. Temos que entender que o elenco do Cruzeiro é bom, são jogadores que podiam estar no time titular. Se perde um pouco de entrosamento, mas se ganha em capacidade física e disposição dos jogadores de se apresentarem.''

14:00 Durante a semana, o técnico do Bahia, Marquinhos Santos, manteve a postura conservadora, mas espera deixar o time livre do risco de queda o quanto antes, para depois almejar algo para conquistar com a equipe: ''O primeiro conceito que eu passei para a direção e para o grupo de atletas é o de realizar uma competição segura. Sabemos que o Bahia está passando por uma transição, tem algumas dificuldades financeiras, que vem acertando. É um dos poucos clubes que pagam em dia, paga até de maneira antecipada. E isso é importante para o treinador poder realizar um bom trabalho. Mas a gente sabe da realidade e das condições do Bahia. Primeiro, vamos procurar fazer uma competição segura. Somar 46 pontos, e a partir daí nós vamos almejar algo para conquistar com o Bahia.''

13:58 O Cruzeiro também empatou com o Atlético-MG em 0 a 0, pela final do campeonato mineiro, e levantou o título pela trigésima sétima vez de campeão mineiro. Leia mais aqui.

13:55 No último domingo (13), o Bahia empatou com o Vitória em 2 a 2, na final do campeonato baiano, e se sagrou campeão estadual pela quadragésima quinta vez.

13:53 O Cruzeiro conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 44 partidas, são 26 vitórias, 7 empates, contra apenas 11 vitórias do Bahia.

13:50 O último jogo entre as equipes foi em dezembro de 2013, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória do Bahia por 2 a 1. Na ocasião, o Cruzeiro já havia conquistado o título brasileiro e o Bahia lutava para não ser rebaixado:

13:45 Sejam muito bem-vindos, torcedores, a mais uma transmissão nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2014. A partir das 16h estaremos transmitindo, em tempo real , todas as emoções de Bahia x Cruzeiro, aqui na VAVEL Brasil.