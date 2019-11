Santos x Sport, Campeonato Brasileiro Série A 2014

Amigos, encerramos aqui a transmissão de Santos 1x1 Sport. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. e de nos seguir no twitter. Muito obrigado pela companhia. Um bom final de páscoa e uma boa noite. Até a próxima!

Na próxima rodada, o Santos vai até Curitiba enfrentar o Coritiba enquanto o Sport recebe a Chapecoense na Ilha do Retiro.

FIM DE JOGO NA VILA BELMIRO! Santos 1x1 Sport

91' - Renê cobrou falta para a área do Santos, Durval cabeceou com perigo, mas o bandeira assinalou impedimento.

89' - Árbitro indica quatro minutos de acréscimos.

87' - Ananias cobra falta para a área e Rithely cabeceia com perigo, mas a bola passa perto do gol de Aranha.

86' - Chuva começa a prejudicar a partida na Vila Belmiro e o jogo passa a ter muitas faltas e passes errados.

79' - Depois de cobrança de escanteio a bola sobrou pro Geuvânio que chutou de primeira. A bola ainda desviou em Gabriel que tava em impedimento, mas o árbitro validou o gol santista.

79' - GOOOOOOOLLL DO SANTOOOS! Geuvânio

77' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Thiago Ribeiro e entra Lucas Lima

76' - SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Renan Oliveira e entra Augusto César.

76' - Geuvânio recebe na entrada da área e chuta para defesa de Magrão, no rebote Thiago Ribeiro estava em impedimento.

75' - Leandro Damião domina, passa pelo zagueiro, mas chuta em cima do goleiro Magrão.

74' - Cartão amarelo para Neto Baiano! Por falta em Cícero

72' - Felipe Azevedo avançou pela esquerda e cruzou pro Neto Baiano, sozinho, marcar o primeiro gol do jogo.

72' - GOOOOOOLLL DO SPORT!! Neto Baiano.

71' - Rithely arrisca de longe e a bola passa perto da trave de Aranha.

70' - Lançamento longo, Damião ajeitou pro Thiago Ribeiro, mas Durval chegou antes do atacante santista.

68' - Sport chega com perigo. Renê cruza pro Neto Baiano que ajeita pro Patric que finaliza mal.

64' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Arouca e entra Alan Santos.

64' - SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Wendel e entra Ananias

63' - ARANHA! Renê arrisca de longe e o goleiro santista teve dificuldades para defender em dois tempos.

62' - Cícero perde a bola novamente para Neto Baiano que avança, mas David Braz consegue dar o carrinho pra tomar a bola

60' - Lançamento para Gabriel e o atacante toca na saída de Magrão que faz outra boa defesa. Na continuação do lance, Damião arriscou de longe e a bola passou perto.

57' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Neto, contundido, e entra Jubal

56' - SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Ewerton Pascoa e entra Rithely

54' - Cartão amarelo para Ferron! Por falta dura em Leandro Damião.

50' - Thiago Ribeiro cobrou falta para a área e Neto cabeceou para defesa tranquila de Magrão.

48' - PERDEU! Lançamento longo, Thiago Ribeiro ganha do zagueiro e rola para Leandro Damião que, sozinho, chuta para fora.

45' - COMEÇA O SEGUNDO EMPO!

45' - As duas equipes voltam para o segundo tempo sem nenhum alteração

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Santos 0x0 Sport

44' - O árbitro indica um minuto de acréscimo na Vila Belmiro

42' - Cartão Amarelo para Rodrigo Mancha! Por falta em Cícero.

33' - MAGRÃO! Cícero cobrou falta frontal, a bola desviou na barreira e goleiro do Sport fez grande defesa.

32' - Cícero perdeu a bola no meio-campo e Neto Baiano arriscou de longe para defesa tranquila de Aranha.

30' - Leandro Damião fez o gol para o Santos, mas o bandeira assinalou impedimento do atacante alvinegro.

28' - Felipe Azevedo arrisca de longe, mas a bola passa ao lado do gol defendido por Aranha.

23' - Contra-ataque do Santos com quatro contra dois, mas Gabriel tentou o chute e a bola saiu pelo lado do gol.

22' - Cícero lançou Damião que não alcançou, mas quase Gabriel faz o primeiro do Santos.

17' - Na cobrança do escanteio, Cícero se antecipa a defesa do Sport, mas a bola passa por cima do gol.

16' - MAGRÃO! Gabriel tabelou com Leandro Damião e finalizou para boa defesa do goleiro do Sport.

15' - NA TRAVE DE NOOVVOO! Geuvanio arriscou de longe e a bola bateu na trave do goleiro Magrão. Só dá Santos.

11' - Thiago Ribeiro toca para Leandro Damião que lança Geuvânio pela direita, mas o cruzamento do camisa 10 do Santos vai nas mãos de Magrão.

10' - Depois de pressionar nos primeiro minutos, Santos agora cadencia o jogo e busca o ataque pelo lado direito com Cicinho

5' - NA TRAVEEEE! Cicinho avançou pelo meio, tocou para Thiago Ribeiro, mas a defesa afastou, no rebote o próprio lateral bateu na trave de Magrão.

4' - Geuvânio recebeu na direita, cortou para o meio e chutou de longe e a bola passou raspando a trave do Sport.5'

2' - Belo lançamento de Neto, Thiago Ribeiro faz o corta-luz e Mena cruza para Damião que cabeceia por cima do gol de Magrão.

1' - Damião recebe na direita e cruza, mas Durval corta para escanteio.

0' - COMEÇA O JOGO

18:25 O Sport sobe a campo com seu uniforme reserva em homenagem ao Japão. Camisas amarelas e calções pretos para a equipe de Recife. Nome dos jogadores em japonês e uma bandeira da terra do Sol Nascente no peito.

18:23 O placar eletrônico da Vila Belmiro exibiu uma imagem do narrador Luciano do Valle, morto no sábado aos 66 anos, e o mesmo foi ovacionado pelo torcedor santista. Será respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista antes do início da partida.

18:22 O Santos já está em campo. O time utilizará seu uniforme titular completamente branco.

18:00 O Sport vai a campo com: Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, E.Páscoa e Renan Oliveira, Wendel, F.Azevedo e Neto Baiano.

17:56 O banco do Santos tem: Vladimir, Bruno Peres, Bruno Uvini, Jubal, Emerson, Alison, Alan Santos, Lucas Lima, Stéfano Yuri e Diego Cardoso.

17:55 O Santos está escalado com: Aranha, Cicinho, Neto, David Braz, Mena, Arouca, Cícero, Gabriel, Geuvânio, Thiago Ribeiro, Leandro Damião. Oswaldo de Oliveira optou pela entrada de Gabriel no lugar de Alison.

17:27 O árbitro para a partida será o baiano Arílson Bispo da Anunciação que será auxiliado pelos cariocas Rodrigo Pereira Joia e Silbert Faria Sisquim

17:15 Durante a semana, o Santos anunciou que vai utilizar numeração fixa no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Bruno Uvini, que ainda não estreou, usará a camisa número 44.

17:15 FIQUE DE OLHO: Neto Baiano é o artilheiro do Sport em 2014 com 14 gols, além disso foi o autor do gol do título da Copa do Nordeste na decisão contra o Ceará. Na quarta-feira (16), ele também marcou um dos gols do Leão na decisão do Pernambucano. (Foto: Divulgação/Sport)

17:10 FIQUE DE OLHO: Geuvânio, camisa 10 do Santos, foi escolhido como a revelação do Campeonato Paulista e também foi o líder de assistências da competição com 10 passes para gol, além de marcar oito vezes no estadual. (Foto: Divulgação/Santos)

16:50 Entre os relacionados para a partida, o Sport conta com cinco jogadores que já atuaram pelo Santos: Durval, Ewerton Páscoa, Rodrigo Mancha, Wendel e Felipe Azevedo. Já no elenco santista, apenas o jogador Lucas Lima autou pelo Leão, no Campeonato Brasileiro da Série B de 2013. (Foto: Divulgação/Sport)

16:44 Pelos lados do Santos, o técnico Oswaldo de Oliveira tinha duas dúvidas para a partida, mas confirmou a presença de Cícero e Leandro Damião para a estreia na competição nacional. Os dois jogadores ficaram de fora da partida contra o Mixto por lesão. "Tudo certo, eles vão jogar. São jogadores experientes e importantes para a equipe", decretou o treinador.

16:39 O comandante do Leão também declarou que estudou bastante o adversário para essa estreia. "Venho analisando a equipe do Santos no últimos dias. Será um adversário complicado, com bons atletas em todos os setores. Por isso, precisaremos agir de maneira cuidadosa dentro de campo. Mas sempre demonstrando atitude", afirmou Eduardo Baptista.

16:35 Durante a semana, o técnico do Sport, Eduardo Baptista, afirmou que poderia poupar alguns jogadores na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro visando a final do estudual contra o rival Náutico no meio de semana. Aílton e Wendel são os principais candidatos ao descanso, mas foram relacionados pelo treinador para a partida. (Foto: Arquivo/Santos)

16:30 Em 1998, os adversários de hoje se enfrentaram nas quarta-de-final do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, depois de uma vitória para cada lado no playoff, o Santos levou a melhor com uma vitória por 3 a 0 com dois gols de Viola e outro de Alessandro.

16:25 O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2012, pela 21ª rodada Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória do Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro. Os gols pernambucanos foram marcados por Hugo e Felipe Azevedo, que segue no ataque do Leão, enquanto André descontou pro Santos.

16:23 Favorito no jogo de logo mais, o Santos conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 30 partidas, são 15 vitórias, 8 empates, contra apenas 7 vitórias do Sport.

16:21 O Leão da Ilha do Retiro, por sua vez, venceu o Náutico na primeira partida da final do Campeonato Pernambucano por 2 a 0 e tem a vantagem para o jogo de volta que ocorre no próximo dia 23 de abril.

16:20 O Santos perdeu a final do Campeonato Paulista para o Ituano na disputa de pênaltis, mas conseguiu a classificação na Copa do Brasil ao vencer o Mixto por 3 a 0.

16:18 Já o Sport volta a primeira divisão nacional depois de apenas um ano na Série B e confia no trabalho do seu técnico Eduardo Baptista para vencer o Peixe fora de casa.

16:17 O Santos estreia no Campeonato Brasileiro jogando na Vila Belmiro onde o time mantém 100% de aproveitamento em 2014. São nove vitórias em nove jogos realizados na casa do Peixe.

16:15 Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santos x Sport, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, na Vila Belmiro.