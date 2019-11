São Paulo x Botafogo, Campeonato Brasileiro 2014

Amigos, encerramos aqui a transmissão de São Paulo x Botafogo. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/VAVELBrasil e de nos seguir no twitter: https://twitter.com/VAVEL_Brasil. Muito obrigado pela companhia. Um bom final de páscoa e uma boa noite. Até a próxima!

Na próxima rodada, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro, às 16h00, no Parque do Sabiá, no domingo. Já o Botafogo, recebe o Internacional em casa, no sábado, às 18h30, no Maracanã. A partida irá marcar a estreia de Emerson Sheik pelo Botafogo.

Com a vitória por 3x0, o São Paulo assume a segunda colocação, atrás apenas do Fluminense, que, na noite do último sábado (19), venceu o Figueirense por 3x0, no Maracanã. Já o Botafogo, ocupa a 19ª colocação.

Edílson, lateral do Botafogo: "Assistimos ao São Paulo jogar no primeiro tempo. Tivemos que sair no segundo e sofremos no contra-ataque."

Público: 31.564 / Renda: R$451.065,00

Antônio Carlos, comemorando o primeiro gol do São Paulo. (Foto/Reprodução: São Paulo Futebol Clube)

45' Apita Wilson Pereira Sampaio. O São Paulo venceu o Botafogo por 3x0.

43' JEEEEEEEEFFERSON! Pabón sai na cara de Jefferson, o reserva da seleção brasileira faz uma bela defesa.

42' Com a partida já definida, o São Paulo espera o Botafogo a partir do seu campo de defesa.

VÍDEO: Gol marcado por Luís Fabiano.

37' Mexe o Muricy. Sai: Álvaro Pereira. Entra: Reinaldo.

36' Falta de Zeballos em Douglas.

35' Ferreyra é flagrado em impedimento.

33' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHH! Luís Fabiano deixa Pabón na cara do gol, mas o meia pega mal na bola e chuta para fora.

32' O Botafogo também mexeu. Edílson saiu para a entrada de Lucas.

31' Substituição no São Paulo: Sai: Boschilia e Alexandre Pato. Entra: Pabón e Osvaldo.

30' Em contra-ataque rápido, Ganso toca para Luís Fabiano, mas estava em impedimento.

29' Zeballos bate colocado e Rogério Ceni voa e joga para escanteio.

28' Falta para o Botafogo na entrada da área.

26' Boschilia cobra, Pato cabeceia e marca. Mas o bandeirinha assinala impedimento.

26' Falta em cima de Douglas.

24' ROGÉRIO CEEEEEEEEEEEEEEENIIIIIIIIIIIII! Zeballos vai no fundo, cruza rasteiro e Lodeiro pega de primeira, o camisa 1 tricolor fez uma bela defesa.

23' Marcelo Mattos tenta o passe e erra. Rogério Ceni pega.

21' Cartão amarelo para Marcelo Mattos, por falta em Rodrigo Caio. Segundo amarelo para a equipe carioca.

19' Luís Fabiano tenta o chute, Dória trave. Escanteio pro São Paulo. Alexandre Pato cobra, Jefferson pega sem problemas.

17' Zeballos cruza, Rodrigo Caio. Escanteio para o Botafogo.

14' Zeballos bate de fora, Ceni defende sem problemas.

13' O Botafogo reagia na partida, até tomar o terceiro gol. Ducha de água fria.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO SÃO PAULOOOOOOOOOOOO! Pato dá um belo passe pro Ganso, que sai cara a cara com Jefferson, o camisa 10 tricolor toca para Luís Fabiano marcar o terceiro gol.

7' Dória tira mal, sobra pro Douglas que pega mal na bola.

5' Botafogo volta melhor, toca mais a bola. Pressiona mais a saída de bola do São Paulo.

3' Bolatti bate de fora e a bola vai pra fora.

1' Botafogo começa diferente. Edílson bate cruzado e Rogério Ceni defende.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Botafogo mexe. Entra: Zeballos e Bolatti. Sai: Wallyson e Jorge Wagner.

VÍDEO: Segundo gol do São Paulo, marcado por Douglas, após um belo passe de Paulo Henrique Ganso.

O São Paulo vai vencendo o Botafogo por 2x0, Antônio Carlos e Douglas marcaram para o tricolor paulista.

Bolívar: ''Eles têm atacantes de velocidade. Temos que acertar com o professor no intervalo para não dar espaços novamente."

VÍDEO: O primeiro gol do São Paulo, marcado por Antônio Carlos.

47' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Dois minutos de acréscimo.

42' JEEEEEEEEEFFERSOOOOOOON! Boschilia recebe na entrada da área, gira e bate forte pro gol, Jefferson salva o Botafogo.

41' QUE JOGADA! Ganso deixa Marcelo Mattos no chão, passa por Lodeiro e cruza, Jefferson sai bem e encaixa.

40' Douglas faz o cruzamento, mas Edílson corta.

37' Maicon bate da entrada da área e Jefferson vai bem, encaixa sem dificuldades.

36' Douglas lança Luís Fabiano, que é pego em posição irregular.

35' O São Paulo domina a partida. Toca a bola com calma, fazendo o tempo passar. O Botafogo não mostra nenhuma reação.

33' Na cobrança,a bola pega curva, sai e volta ao gramado. Tiro de meta.

33' Escanteio para o Botafogo.

32' Álvaro Pereira recebe cartão amarelo, por falta em Lodeiro. Ferreyra também está amarelado, pelo lado do Botafogo.

29' QUE ISSO! Luís Fabiano aplica um lindo chapéu em Marcelo Mattos.

28' Lodeiro tenta o lançamento para Ferreyra, mas pega mal na bola e ela vai na mão de Rogério Ceni.

27' Escanteio para o São Paulo.

25' O Botafogo não consegue criar nada. O time é bastante limitado.

24' Torcida do São Paulo canta no Morumbi.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOOOOOOOOO! Após um lindo passe de Alexandre Pato, o lateral direito recebe, corta Jefferson e amplia a vantagem.

19' Lodeiro tenta o passe pra Edílson, mas o lateral não domina.

17' São Paulo toca a bola com calma. Vai vencendo a partida por 1x0.

15' Lodeiro bate pro gol, mas a bola sai fraca e Rogério Ceni encaixa sem problemas.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOOOO! Antônio Carlos abre o placar para o tricolor.

11' Escanteio para o São Paulo.

9' Alexandre Pato recebe um lançamento em profundidade e sai cara a cara com Jefferson, mas o bandeirinha marca impedimento.

7' Álvaro Pereira cruza, mas Jefferson sai bem do gol e fica com a bola.

6' São Paulo toca a bola a partir do campo de defesa do Botafogo. A equipe carioca se defende bem.

4' Ganso lança Pato, Edílson chega e corta para a lateral

3' Botafogo tenta o contra-ataque, mas perde a bola. Na seguinda, Jorge Wagner comete falta em Rodrigo Caio.

1' Álvaro Pereira tenta o cruzamento, mas cruza mal e a bola vai para a linha de fundo.

0' COMEÇOU O JOGO!

16:00 Um minuto de silêncio em homenagem a Luciano Do Valle

15:58 Tudo pronto. Vai começar a partida!

15:56 Nos últimos quatro confrontos entre as equipes, houve dois empates e uma vitória para cada lado.

15:55 O time do São Paulo entrou em campo com uma faixa homenageando o narrador Luciano do Valle, que faleceu no último sábado.

15:53 São Paulo também está no gramado. Faltam poucos minutos para o início da partida.

15:51 O Botafogo já está no gramado do Morumbi!

15:49 Já pelo lado tricolor, o São Paulo chega ao Campeonato Brasileiro de 2014 como candidato a disputa da Copa Libertadores. Pois possui bons jogadores. Como o Ganso, Pabón, Alexandre Pato, Osvaldo...

15:44 O Botafogo chega no Campeonato Brasileiro 2014 totalmente diferente do início do Campeonato Brasileiro de 2013. No final do ano passado e no início de 2014, o Botafogo teve muitas perdas. Com as saídas dos seus dois principais jogadores: Clarence Seedorf e Rafael Marques. Além das saídas dos jogadores, o alvinegro também perdeu o seu treinador, Oswaldo de Oliveira, que foi para o Santos.

14:45 Durante a última semana, o Botafogo aprensentou o seu novo treinador, Vágner Mancini e o atacante Emerson Sheik. O alvinegro também demitiu seis funcionários, entre eles, o preparador de goleiros, Flávio Tênius.

14:40 Durante a última semana, o São Paulo recebeu a visita do ex-volante Mineiro, herói e autor do título mundial de 2005 do tricolor. Mineiro defendeu o São Paulo entre 2005 e 2007. O jogador conquistou um Campeonato Paulista, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores e um Mundial.

14:35 Após um ano de 2013 ruim, 21 gols em 50 jogos, Luis Fabiano vem dando a volta por cima em 2014. O atacante é o artilheiro do São Paulo no ano, com 11 gols. Nove pelo Campeonato Paulista, e dois pela Copa do Brasil. O camisa 9 da equipe apulista igualou a marca de Texeirinha, e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, com 189 gols. (Foto: Ag. Estado)

14:30 Na história dos confrontos, o Botafogo leva uma pequena vantagem sobre o São Paulo. Os alvinegros tem 34 vitórias contra 31, dos tricolores. Porém, os paulistas tem mais gols que os cariocas. 135 gols, média de 1.59 gol por jogo. O alvinegro carioca tem 125, média 1.47 gol por jogo.

14:25 A última partida entre as equipes foi realizada no dia 24 de Novembro de 2013. Na ocasião, houve empate por 1x1. Aloísio marcou para a equipe paulista, enquanto Elias empatou o jogo para os cariocas.

14:20 O último jogo disputado pelo Botafogo foi contra o San Lorenzo, na Argentina, no Nuevo Gasómetro, ainda pela Libertadores. O alvinegro carioca não resistiu à pressão da equipe argentina e acabou derrotado por 3x0.

14:15 O Botafogo enfrenta o São Paulo para poder recuperar a confiança e o seu psicológico, que foi abalado após a eliminação precoce na Copa Libertadores da América, ainda na fase de grupos.

14:10 A última partida do São Paulo foi justamente contra o Penapolense, onde foi eliminado do Campeonato Paulista.

14:05 O São Paulo chega ao confronto contra o Botafogo após ser eliminado no Campeonato Paulista pelo Penapolense, nos pênaltis, por 5 a 4. No tempo regulamentar em 0x0.

13:45 Boa tarde, torcedor! Na tarde deste domingo (20), São Paulo x Botafogo se enfrentam às 16h00, no Morumbi. A partida marca a estreia de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro de 2014.