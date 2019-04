Com boa atuação dos goleiros, Flamengo e Goiás estreiam sem gols no Brasileirão

Jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro série A, realizado no Mané Garrincha, em Brasília, com 19.012 pagantes

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro série A, realizado no Mané Garrincha, em Brasília, com 19.012 pagantes

Flamengo e Goiás estrearam sem gols na Série A do Campeonato Brasileiro 2014. Em uma partida com muitos erros de passe, as poucas chances criadas pelas equipes acabaram sendo defendidas pelos goleiros Felipe e Renan. Assim, o 0 a 0 persistiu até o final no estádio Mané Garrincha. Na próxima rodada o time carioca terá pela frente o Corinthians, no domingo (27), no Pacaembu. Já o Esmeraldino receberá o Criciúma, no mesmo dia, no estádio JK, em Itumbiara.

Sem poder contar com o Maracanã até o fim da Copa do mundo, o Flamengo resolveu mandar o jogo no estádio Mané Garrincha, assim como no ano passado, se aproveitando do bom número de torcedores que tem em Brasília. O Goiás foi para a partida buscando uma vitória para apagar as decepções do ano até agora, já que ficou com o vice no estadual e foi eliminado para o Botafogo-PB na Copa do Brasil.

Para a partida, o treinador do Flamengo, Jayme de Almeida teve os desfalques de Hernane, Cáceres, Samir, Léo e Elano, todos machucados, além do suspenso André Santos. Assim, teve que improvisar o meia Éverton na lateral-esquerda. Já no Goiás, o recém-chegado Ricardo Drubscky tem nas mãos um elenco jovem e escalou o experiente Araújo no ataque, artilheiro do time na temporada com nove gols, mas não contou com o meia Carlos Alberto, que está com dengue.

Flamengo é melhor, mas Goiás se defende bem

A partida começou com o Flamengo tomando a iniciativa e foi assim durante todo o primeiro tempo, quando teve 62% de posse de bola. Mesmo com o domínio, o Goiás conseguiu se defender bem, principalmente com uma boa marcação no meio-campo, evitando que o time carioca tivesse acionasse o atacante Alecsandro com facilidade.

A primeira boa chance do Flamengo só aconteceu aos 17 minutos, quando em jogada de escanteio, Mugni cabeceou com perigo por cima do gol. O argentino apareceu de novo minutos depois, fez boa jogada individual e entrou na área finalizando, mas o goleiro Renan fez grande defesa e evitou que o Flamengo abrisse o placar.

Sem criatividade, o Goiás levou perigo aos 32 minutos, quando David cobrou falta de longe e exigiu difícil defesa de Felipe em dois tempos. O Flamengo respondeu pouco depois também em cobrança de falta, mas o chute violento de Luiz Antônio foi bem defendido por Renan. Insistindo muito pelo lado direito, o rubro-negro ainda conseguiu algumas boas jogadas, mas nada de gols até o intervalo.

Goleiros trabalham bem e o 0 a 0 é mantido

Na volta para o segundo tempo, Jayme de Almeida resolveu arriscar mais e sacou o volante Amaral, que já tinha cartão amarelo, para colocar o veloz meia Gabriel. Só que quem quase chegou ao gol foi o Goiás. Se aproveitando mais uma vez da bola parada, o esmeraldino chegou em cruzamento de David, que Amaral conseguiu desviar, mas jogou pra fora.

A entrada de Gabriel deu mais mobilidade ao ataque do Flamengo e aos 13 minutos o rubro-negro conseguiu uma boa jogada trabalhada. O camisa 17 recebeu e cruzou para Alecsandro, que conseguiu um leve desvio, mas Renan defendeu. Os dois times fizeram algumas mudanças, mas as posturas em campo seguiram as mesmas, com o time carioca atacando e o Goiás bem posicionado na defesa.

Aos 29 minutos, o esmeraldino aproveitou um contra-ataque em velocidade e levou perigo em finalização de Araújo, mas a bola saiu à esquerda do gol. Vendo que a pressão do Flamengo não surtiu efeito, o time goiano partiu para o ataque. Aos 38, Vitor cruzou pra área, Thiago Real deixou passar e David, livre, finalizou fraco para a defesa de Felipe. Nos minutos finais o goleiro do rubro-negro ainda trabalhou em duas oportunidades e garantiu que a partida terminasse sem gols no Mané Garrincha.

DB