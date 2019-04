Técnico do Flamengo lamenta empate na estreia do Brasileirão: "Não era o que esperava"

O empate por 0 a 0 com o Goiás na estreia do Campeonato Brasileiro 2014 não estava nos planos do Flamengo. Na entrevista após o jogo, o treinador Jayme de Almeida se mostrou bastante decepcionado com a atuação do time, que chegou a criar boas chances, mas não conseguiu vencer e ainda quase saiu derrotado do Mané Garrincha.

"Acho que a proposta do Goiás foi de contra-atacar, fechar bem, nós sabíamos que era difícil por dentro. Nossas melhores jogadas foram pelo lado. Infelizmente, tivemos algumas chances, mas não fizemos. Respeitando o Goiás, não era o resultado que a gente esperava. No fim, o nosso time começou a dar um espaço perigoso para o Goiás, que quase fez o gol para vencer o duelo", afirmou.

O treinador do Flamengo também não colocou a culpa do empate no fato de o time ter jogado longe do Rio de Janeiro: "A gente não pode ficar lamentando. Se foi colocada essa situação, não tem como ficar chorando. Tem que encarar, enfrentar as dificuldades. Se o Flamengo tivesse aproveitado os 30 minutos bons que fez, ninguém falaria que está jogando fora do Rio", lembrou.

O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro já nesta segunda-feira (21) e na terça-feira (22) começa a preparação para o confronto contra o Corinthians no próximo domingo (27), no Pacaembu.

