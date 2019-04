Na volta à Série A, Palmeiras vira e vence o Criciúma

Neste domingo, o Palmeiras voltou a disputar a Série A, depois de ser campeão na Série B em 2013. O Verdão foi até Santa Catarina enfrentar o Criciúma e arrancou uma vitória por 2 a 1, de virada. O alviverde fez ainda a estreia da nova terceira camisa e conseguiu um importante resultado na reestreia do Campeonato Brasileiro.

Depois de um primeiro tempo com poucas chances e vendo o Criciúma marcar primeiro aos 12 minutos e buscar o segundo gol nos contra-ataques, o time do técnico Gilson Kleina mudou de postura no final do segundo tempo e na base do “abafa” conseguiu a virada, com Leandro e Alan Kardec. O goleiro Fernando Prass também foi importante na estreia, fez boas defesas quando o time ainda perdia e evitou uma derrota logo no primeiro jogo do Brasileirão, no ano de comemoração de 100 anos do Palmeiras.

O próximo jogo do Verdão pelo Brasileirão será sábado (26), às 21h, contra o Fluminense, no Pacaembu. Já o Criciúma enfrenta o Goiás, domingo (27), às 18h30, em Itumbiara.

Criciúma abre vantagem e Palmeiras não assusta

Na volta à elite nacional, o Palmeiras dominou o primeiro tempo, com posse de bola, mas sem saber o que fazer com ela. Criando poucas chances e quase não arriscando chutes a gol, o Verdão viu o Criciúma sair na frente.

Aos 12 minutos, depois de cobrança de Paulo Baier, a bola desviou em Alan Kardec e enganou o goleiro Fernando Prass, que não evitou o gol do Tigre catarinense. Depois do gol, o time da casa se fechou e explorava os contra-ataques com a velocidade de Silvinho.

Na sequência, em falta cobrada pelo time palmeirense, o goleiro Bruno bateu roupa e a bola sobrou para Marcelo Oliveira, que chutou para cima. Depois foi a vez do Tigre quase complicar o Verdão, depois de um recuo, a bola acabou ficando dividida entre Silvinho e Prass, o atacante ganhou do goleiro, mas perdeu para Wendell, que apareceu na cobertura.

Até o apito final do primeiro tempo, o time paulista abusou das bolas aéreas e dos chutes de fora da área que não criavam grande perigo ao goleiro Bruno.

No final, Palmeiras vira e garante os três pontos

Insatisfeito com o desempenho da equipe no primeiro tempo, o técnico Gilson Kleina voltou do intervalo com duas alterações, Wesley no lugar de Marcelo Oliveira e Leandro no lugar de Marquinhos Gabriel.

Aos 12 minutos, um lance bastante reclamado pelos jogadores do time da casa, depois de lançamento, Silvinho foi atingido por Tiago Alves, além disso, a bola ainda bateu na mão do zagueiro. O árbitro porém nada marcou e deixou o jogo seguir.

E demorou para as alterações darem resultado, o Palmeiras continuava afobado para fazer o gol e errava muitos passes, insistindo na jogada por cima.

A história do jogo começou a mudar quando o alviverde colocou a bola no chão, tocando a bola, o time achou o empate aos 37 minutos, depois de passe de Valdivia, Leandro chutou, a bola desviou em Escudero e enganou Bruno.

O gol de empate abalou o time da casa que se fechou ainda mais. Com isso, o Palmeiras partiu em busca da vitória. Com uma falta marcada em cima de Valdivia, Wesley cobrou na grande área e Alan Kardec subiu sozinho para virar a partida para o Verdão e garantir a vitória na reestreia na Série A.

