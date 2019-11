Sérgio Guedes é confirmado como o novo técnico do Santa Cruz

Depois de muitas especulações envolvendo o nome de Sérgio Guedes, a diretoria tricolor enfim o confirmou como o novo técnico do Santa Cruz para o restante da temporada de 2014, quando o clube completa seu centenário. A informação foi oficializada pelo presidente Antônio Luiz Neto em coletiva de imprensa.

Sérgio Guedes está de volta ao futebol de Pernambuco. Depois de comandar o Sport, em duas ocasiões, ele agora volta ao estado para assumir a vaga deixada por Vica. O treinador já chega ao Recife já nesta terça-feira (22) para acompanhar o time na decisão de terceiro e quarto lugar do Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro, às 20h, no Arruda. O contrato tem duração até o final da Série B do Brasileiro.

O novo comandante terá a missão de salvar a temporada, após os fracassos do time na Copa do Nordeste e no campeonato estadual. O treinador garantiu chegar conhecendo bem o elenco coral. Além de alguns atletas que já trabalharam com ele, ele explica que estudou bem os jogadores que estão no grupo.

“Conheço todo mundo, mas não vivi o dia-dia, que é muito importante. Joguei contra muitos e trabalhei com Léo Gamalho, no Ceará, e com Renan Fonseca, na Ponte Preta. Eles sabem como eu trabalho e como eu penso e juntos vamos tentar fazer o melhor para o Santa Cruz”, afirmou.

Sobre contratações que serão necessárias para reforçar o gurpo, ele se mostrou muito cauteloso e preferiu chegar à capital pernambucana para avaliar o elenco por completo e tomar as decisões cabíveis

“A gente sempre tenta trabalhar tirando o melhor do elenco e, a partir daí, é que vemos as necessidades. Preciso avaliar para depois pensar nisso. Espero fazer um grande trabalho e escrever meu nome na história”, enfatizou.

O último trabalho do treinador foi no Oeste-SP. Pelo clube paulista, Sérgio Guedes acumulou cinco derrotas e uma vitória, antes de ser demitido, em março deste ano. Com passagens por São Caetano, XV de Piracicaba e Ceará, o técnico se prepara para a sua terceira passagem pelo futebol pernambucano.

Em 2012, ele comandou o Sport nas últimas rodadas da Série A, que acabou com o rebaixamento do clube. Isento de culpa, o técnico foi recontratado pelo Leão da Ilha para substituir Vadão, em 2013, mas não resistiu à derrota para o Santa Cruz, na final do Campeonato Pernambucano daquele ano.

