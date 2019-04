Para Eduardo Baptista, empate com o Santos foi justo

Neste domingo (20), o Sport empatou com o Santos na partida de estreia da Série A do Campeonato Brasileiro 2014. O Leão foi a primeira equipe, neste ano, que não saiu derrotada pelos alvinegros no estádio da Vila Belmiro. Após a partida, o técnico Eduardo Baptista elogiou o time paulista e valorizou o ponto conquistado.

“Enfrentamos uma equipe muito qualificada. O Santos é muito bem treinado pelo Oswaldo de Oliveira. Esse ponto conquista foi muito importante”, disse.

O segundo tempo de partida foi determinante para a equipe rubro-negra. Na primeira etapa, o Leão sofreu bastante pressão do ataque santista, que chegou a colocar duas bolas na trave do goleiro Magrão. Com isso, o treinador do Leão considerou o resultado justo.

“Nosso segundo tempo foi muito bom. Jogamos com personalidade, marcando e saindo para o jogo. Tivemos a felicidade de marcar um gol, mas, infelizmente, sofremos o empate. No entanto, o resultado pode ser considerado justo por conta do primeiro tempo do Santos”, pontuou.

O Lance do gol de empate da equipe santista gerou bastante polêmica. Após um chute de fora da área, o atacante Gabriel, de cabeça, mandou para o fundo gol. Os jogadores rubro-negros reclamaram bastante de um impedimento do atacante alvinegro. Já Eduardo Baptista preferiu não comentar sobre a possível irregularidade. De acordo com o treinador, esse assunto é para ser tratado entre diretoria do Sport e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Paciência. Eu não posso fazer nada. Então não vou falar sobre a arbitragem, pois cuido apenas do meu time. Quem trata de arbitragem é a diretoria do Sport e a CBF”, explicou.

Por fim, Baptista deixou claro que o pensamento da equipe, agora, precisa ser voltado para a final do Campeonato Pernambucano 2014, quarta-feira (23), às 22h00, na Arena Pernambuco, contra o Náutico. O Leão tem a vantagem do empate, pois venceu a primeira partida. No entanto, Eduardo falou que o time não deve jogar pensando apenas na igualdade.

“Agora, vamos pensar na final da quarta-feira (23). Não podemos enfrentar o Náutico pensando apenas no empate. Temos que marcar e sair para o jogo com qualidade, pois o Náutico é um time bom e vai vir para cima desde o início da partida”, concluiu.

CR