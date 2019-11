Atlético Nacional x Atlético-MG, Copa Libertadores 2014 e

00:17 Muito obrigado por acompanhar a transmissão na VAVEL Brasil de Atlético Nacional 1 X 0 Atlético Mineiro. Continue navegando pelo site e aproveite para conferir o conteúdo da Copa Libertadores. Em instantes, a crônica da partida estará disponível. Ótima noite a todos! Até a próxima, grande abraço!

00:12 O Atlético Nacional finalizou 25 vezes na partida. O Atlético Mineiro, somente duas. Um massacre.

00:08 Atlético Mineiro fez três gols nos últimos sete jogos. 210 minutos pra balançar as redes uma vez.

23:56 Guilherme, atacante do Atlético Mineiro: "A intensidade deles no jogo foi muito alta. Nossa defesa esteve o jogo todo bem. O Víctor fez dois milagres. Falta caprichar mais no ataque. Precisamos vencer fora de casa, pois não podemos nos apegar ao ano passado. As coisas são diferentes."

23:54 Shermán Cárdenas, craque do jogo: "Esse gol no final é importante para reconhecer nossa grande partida. Somos uma família. Estou muito feliz pelo gol. O Víctor já havia feito duas excelentes defesas em dois chutes meus, mas esse último ele não conseguiu. Vamos para o Brasil representar nosso país, nossa família e nossa torcida"

23:52 O Atlético Mineiro perde sua invencibilidade na Libertadores sofrendo um gol nos acréscimos.

48` FIM DE JOGO!

46` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO NACIONAL! CÁRDENAS! O meia, em chute de fora da área, colocou no ângulo de Víctor. Dessa vez ele venceu o goleiro em mais um de seus belos chutes. 1 a 0.

45` Teremos mais três minutos de acréscimo.

39` ARMANI! Marion, de primeira em virada dentro da área, obriga Armani a fazer ótima defesa.

39` SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO MINEIRO! Sai: Ronaldinho Gaúcho; Entra: Guilherme.

36` SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO MINEIRO! Sai: Fernandinho; Entra: Marion.

28` VÍCTOR! Cárdenas bate de fora da área, obrigando Víctor a voar e mandar para escanteio. A bola iria no ângulo. Ótima defesa do ídolo atleticano.

28` Atlético Mineiro não consegue criar contra-ataques. Ronaldinho, Diego Tardelli e Fernandinho erram demais o último passe.

23` SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO NACIONAL! Sai: Duque; Entra: Trellez.

22` Cárdenas, novamente de fora da área. Agora, nas mãos de Víctor. Time da casa já chegou a 20 finalizações.

19` Shermán Cárdenas bate de fora da área e Víctor, de manchete, mada para escanteio.

16` Cárdenas chuta, a bola desvia e Arias quase marca no rebote.

15` Começa a chover em Medellín.

13` CARTÃO AMARELO PAREA LEONARDO SILVA!

12`SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO NACIONAL! Sai: Bernal; Entra: Diego Arias.

8` Atlético Nacional abusa dos cruzamentos para a área. Muitos deles fechados demais.

4 `INCRÍVEL! Bernal recebe na área, dribla Réver e cruza para Valencia. O meia tenta de letra, mas manda para fora.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46` Outro chute forte de Bocanegra. Dessa vez passou perto do ângulo de Víctor.

45` Bocanegra manda uma bomba cruzada e Víctor rebate para o meio da área.

40` PERDEU, TARDELLI! Cruzamento de Ronaldinho, fala da defesa e Diego Tardelli, cara a cara com Armani, chuta cruzado, porém Jô não consegue completar.

38` Cruzamento de Cárdenas e desvio, de cabeça, de Duque. Outra vez o atacante ganhou pelo alto de Réver.

36` Óscar Murillo chuta, de muito longe, para muito longe.

33' VÍCTOR! Emerson sai jogando errado, Bocanegra rouba a bola e chuta para boa defesa do arqueiro.

30` Ronaldinho tenta gol olímpico, porém a bola sai pela linha de fundo.

27` VÍCTOR DUAS VEZES! Mejía cruza fechado e Víctor espalma. No rebote, Cárdenas testou cruzamento vindo no flanco direito e Víctor, no reflexo, mandou para escanteio.

26` Bernal conduz para o meio e finaliza e a bola passa ao lado do gol de Víctor.

25` Mejía, perto da linha de fundo, tenta a finalização, mas manda longe.

22` Ronaldinho bate falta para a área muito fechada. Nas mãos de Armani,

19` QUASE! Valencia acredita em bola perdida e faz o cruzamento para Duque antecipar e testar para fora.

14` Chute cruzado de Fernandinho passa na frente do gol de Armani. Jô chegou atrasado para completar.

9` Atlético Nacional troca passes no campo de ataque. Atlético Mineiro se defende.

5` Após jogada individual de Shermán Cárdenas, Valência, dentro da área, bate rasteiro para fora.

2` Bernal arrisca de fora da área, mas a bola passa sobre o gol de Víctor.

0` COMEÇA O JOGO NA COLÔMBIA!

21:58 Torcida do Atlético Nacional exalta Ronaldinho, que retribui com aplausos.

21:54 Os dois times já estão em campo!

21:38 Surpresa na escalação do Atlético Mineiro. Alex Silva fora. Otamendi deve jogar na lateral-direita. Outra opção seria uma formação com três zagueiros, com Emerson sendo liberado para o meio-campo.

21:36 Atlético Mineiro confirmado: Víctor; Otamendi, Réver, Leonardo Silva e Emerson; Pierre, Leandro Donizete, Tardelli, Ronaldinho e Fernandinho; Jô.

21:32 Atlético Nacional confirmado: Armani; Bocanegra, Nájera, Henríquez e Murillo; Mejía, Bernal e Díaz; Sherman Cárdenas e Valencia; Duque. (Foto: Divulgação / Atlético Nacional)

21:23 FOTO: Há uma hora, o Estádio Atanasio Girardot estava assim: (Foto: Divulgação / Atlético Nacional)

20:45 O Atlético-MG demorou 24 horas para chegar a Medellín, local da partida desta quarta-feira, contra o Nacional, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O elenco atleticano desembarcou na cidade no começo da manhã desta terça em clima de tranquilidade e confiança para o duelo decisivo. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

20:40 Paulo Autuori teve uma conversa separada com Fernandinho, Tardelli e Ronaldinho. O ataque alvinegro mostrou um fraco desempenho neste ano. Diego Tardelli, por exemplo, está em um jejum de nove partidas sem balançar às redes, e declarou: "Estou incomodado, é difícil, venho trabalhando, me esforçando ao máximo nos treinamentos. Uma hora os gols vão voltar. É continuar trabalhando".

20:35 No Atlético Mineiro, Jô é a novidade do time. O artilheiro do clube na competição e atacante da seleção brasileira foi cortado do jogo contra o Corinthians na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas deve assumir a vaga que era de Guilherme. Quanto aos desfalques, Marcos Rocha, Josué e Dátolo ficam de fora da partida por conta de lesão.

20:30 O Atlético Nacional conta com desfalques. Steffan Medina, zagueiro/lateral-direito da equipe, foi cortado pelo departamento médico do clube. Medina sofreu uma lesão no joelho e era dúvida para o confronto, mas a jovem promessa não conseguiu se recuperar em tempo de disputar a primeira partida do confronto. Outro desfalque é um dos destaques da equipe, Edwin Cardona cumpre suspensão após ser expulso no último jogo da competição, diante o Newell's.

20:25 FIQUE DE OLHO: Ronaldinho Gaúcho, meia do Atlético Mineiro. Mesmo sem apresentar o mesmo futebol da temporada passada, Ronaldinho é um perigo constante. Se Cardenas é promessa, Ronaldinho já é história. Um dos melhores meias de todos os tempos que surgiram no Brasil. Organizador do jogo, batedor das bolas paradas, finaliza bem de fora da área e é o maestro da equipe. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

20:20 FIQUE DE OLHO: Shermán Cardenas, meia atacante do Atlético Nacional. Uma das maiores promessas do futebol colombiano dos últimos tempos quando surgiu no pequeno Atlético Bucaramanga, passou por clubes maiores na Colômbia - como Millonarios e Atlético Junior de Baranquilla -, porém não repetiu as mesmas atuações. Aos 24 anos, tenta se firmar e mostrar seu futebol, caracterizado por sua velocidade e dribles. (Foto: Divulgação/Atlético Nacional)

20:15 Paulo Autuori, técnico do Atlético Mineiro, foi ousado: "A gente veio para cá em busca da vitória. Precisamos disso. Sabemos que temos condições de vencer, mesmo sendo inteligentes para jogar pelo resultado. Mas o nosso objetivo é vencer." (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

20:10 Juan Carlos Osorio, técnico do Atético Nacional, declarou: "Sem desculpas. Vamos superar esses problemas de lesões e jogar com o que de melhor temos. Vamos representar bem o futebol colombiano. Nossa prioridade é a Libertadores".

20:07 Já a histórica campanha do Atlético-MG é mais recente. No ano passado, o Galo conquistou a, até então, inédita Copa Libertadores da América. A campanha rendeu ídolos a torcida atleticana, como Víctor, Réver, Ronaldinho Gaúcho e Jô. Relembre os melhores momentos da emocionante campanha atleticana:

20:05 O Atlético Nacional conqustou a Copa Libertadores da América em 1989, nos pênaltis sobre o Olímpia. Naquela histórica equipe figuravam nomes como René Higuita, Andrés Escobar, John Tréllez, Faustino Asprilla. Veja o vídeo da histórica conquista:

20:03 O Atlético-MG conta com o retrospecto ruim dos colombianos contra as equipes brasileiras. Contando os confrontos após o ano 2000, o time teve apenas uma vitória, contra o Bahia. Fora isso, foram dois empates e nove derrotas diante os clubes brasileiros.

20:00 Esta será a primeira partida oficial entre Atlético Nacional x Atlético-MG. Mineiros e colombianos já se enfrentaram uma vez na história. Foi em um amistoso em 1975 e o Galo goleou por 5 a 0, no Mineirão.

19:57 No último jogo do Galo, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, um empate em 0 a 0 com o Corinthians. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

19:55 O visitante é o Atlético Mineiro, dono da quarta melhor campanha geral na primeira fase. Classificou com 12 pontos, fruto de três vitórias e três empates. Juntamente com o Grêmio, não perdeu até aqui na Copa Libertadores.

19:50 Na última rodada, no último sábado (19), pela Liga Postobón, como é conhecido o Campeonato Colombiano, o Atlético Nacional foi derrotado pelo Patriotas por 2 a 1. O gol verdiblando foi marcado por Jairo Palomino. Mesmo com a derrota, o Nacional de Medellín garantiu o primeiro lugar na primeira fase com 34 pontos. Nas quartas de final enfrentará o Envigado. (Foto: Divulgação/Atlético Nacional)

19:47 O mando de campo é do Atlético Nacional de Medellín, que se classificou com a 13ª melhor campanha da primeira fase. Marcou 10 pontos, provenientes de três vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe só perdeu para o Grêmio na competição. Quanto as vitórias, duas delas foram diante o Newell's Old Boys, adversário direto na luta pela segunda vaga.

19:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético Nacional x Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 22h, em La Fortaleza.