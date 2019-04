Flamengo acerta com zagueiro Marcelo, destaque do Volta Redonda

Nesta quarta-feira (23) o Flamengo acertou com mais uma contratação para a disputa do campeonato brasileiro. Trata-se do zagueiro Marcelo, que se destacou atuando pelo Volta Redonda no campeonato carioca deste ano. O jogador de 22 anos chegará ao novo clube nos próximos dias para realizar os exames médicos e assinar o contrato de empréstimo até o fim de 2014.

Marcelo já negociava com o Flamengo há algumas semanas, mas somente agora nesta quarta (23) o acordo foi fechado. Apelidado de "o novo Dedé" por ter iniciado a carreira no Volta Redonda, o zagueiro pertence a um fundo de investidores e o rubro-negro poderá comprá-lo em definitivo depois do fim do perído de empréstimo. No Flamengo, Marcelo terá boa concorrência na zaga, já que Jayme de Almeida conta com Wallace, Samir, Chicão e Erazo para a posição.

Além dos já citados, a defesa do Flamengo ainda conta com os jovens Frauches e Fernando, que deverão sem emprestados para que possam ganhar experiência. Recentemente, o rubro-negro dispensou o chileno González, que acabou indo para a Unión Española e emprestou Welinton para o Coritiba, onde disputará o Brasileirão.

Além de Marcelo, o Flamengo também já acertou a contratação do atacante Arthur, que se destacou pelo Londrina no campeonato paranaense. Os dois jogadores devem se juntar ao novo clube até o fim desta semana.

