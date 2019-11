Tupi x Fluminense, Copa do Brasil 2014 e

00:15 Encerramos aqui nossa transmissão. Obrigado à todos que nos acompanharam aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima, boa noite.

00:12 Confira os gols da vitória do Fluminense

00:04 O próximo jogo do Fluminense é pelo Campeonato Brasileiro, sábado, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, contra o Palmeiras. Já o Tupi estreia na Série C, às 16h, também neste sábado, contra o Macaé, no estádio municipal de Juiz de Fora.

00:02 Walter sobre o gol: "Importante. Estava me cobrando já, fazia um bom tempo. Meu ultimo gol tinha sido contra o Volta Redonda, eu acho. Fico feliz. Esse gol eu dedido para minha esposa, que está em casa com a minha filha"

48' FIM DE JOGO! O Fluminense vence o Tupi por 3 a 0 e elimina o jogo da volta no Rio de Janeiro. Fred, duas vezes, e Walter, marcaram os gols que classificaram o Fluminense à próxima fase da Copa do Brasil.

47' NA TRAAAAAAVE! Conca da lindo drible no zagueiro e finaliza de direita na trave. Quase o quarto!

46' QUAAAAASE UM GOLAÇO! Wellington Silva cruzou, Conca desviou e a bola sobrou para Walter. O gordinho deu um belo drible e tentou um toque de cobertura. Escanteio para o Fluminense

45' Wagner lançou Carlinhos que entrou na área e bateu cruzado. A bola passou raspando na trave

43' Contra-ataque do Fluminense e Wagner erra o passe final

43' Tupi se mostra entregue no campo

41' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Rafael Sobis / ENTRA: Rafinha

37' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Bruno / ENTRA: Wellington Silva

37' SUBSTITUIÇÃO NO TUPI - SAI: Wesley Ladeira / ENTRA: Helder

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! WALTER!!! Bruno tabelou com Conca, foi à linha de fundo e cruzou na cabeça de Walter que faz o terceiro do Fluminense

34' Conca recebeu cruzamento de Carlinhos na pequena área, dominou, tocou para Walter que não alcançou. Mais uma chance perdida pelo Flu

31' Henrique cobra falta muito longe do gol tricolor

31' Com os dois gols hoje, Fred passou Ézio e o Washington, se tornando o 8º maior artilheiro da história do Fluminense

30' Fred saiu muito aplaudido com gritos de "O Fred vai te pegar"

30' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Fred / ENTRA: Walter

29' CARTÃO AMARELO PARA JEAN!

28' A torcida do Fluminense gritou o nome do Walter e o Cristóvão o chamou imediatamente

27' SUBSTITUIÇÃO NO TUPI - SAI: Felipe Lima / ENTRA: Maranhão

26' O Fluminense troca passes e a torcida grita "olé"

24' Fred ajeitou para Conca, mas o argentino finalizou mal

23' Conca tabelou com Valencia, lançou Fred, mas a bola ficou muito forte

22' A defesa do Tupi afasta

22' Wagner é travado e ganha o escanteio. Sobis na bola

21' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO BARROS! Por falta em Conca

21' Na sequência Bruno Barros faz falta dura por trás em Conca

21' A defesa afasta e a bola fica com Sobis

20' Bola na segunda trave e a defesa afasta com Carlinhos. Escanteio para o Tupi

20' Falta perigosa para o Tupi

19' O Fluminense recupera e trabalha mais a bola

19' O Tupi troca passes

15' O Fluminense cria e perde muitas chances de gols. Já podia estar vencendo por mais de dois gols

15' Conca tocou de cavadinha para Sobis, que ajeitou de cabeça, matou no peito, e finalizou de esquerda. Quase o terceiro do Fluminense

13' O Tupi começa a dar mais espaços para o Fluminense

12' Carlinhos cortou para o meio e finalizou de perna direita, colocado no ângulo, e quase faz o terceiro

12' Jean finalizou da entrada da área com perigo e quase faz o terceiro

11' Wagner achou Fred na entrada da área livre. O camisa 9 tocou por cobertura, mas pegou fraco, dando chance do zagueiro afastar

10' O Tupi começa a chegar mais no ataque. A equipe mineira busca um gol para forçar o jogo da volta

9' Maguinho lançou Nubio Flavio mas a bola saiu pela linha de fundo

8' Genalvo bate colocado de longe mas Diego Cavalieri defende novamente

7' Bola na primeira trave, mas Diego Cavalieri defende o desvio

6' O árbitro pega falta de Wellington Carvalho em cima de Wesley no lado direito da grande área

5' O Tupi errou a saída de bola, Wagner apertou e ganhou a bola, mas na hora de finalizar pegou mal e isolou

4' Bola na área e a defesa afasta com Genalvo

4' Carlinhos cruzou para Gum que dividiu com o zagueiro e consegue outro escanteio para o Fluminense

3' Sobis tocou para Conca que finalizou para defesa do goleiro Gonçalves. Escanteio para o Fluminense.

0' SUBSTITUIÇÃO NO TUPI - SAI: Raphael Toledo / ENTRA: Genalvo

0' Autoriza o árbitro, bola rolando para o segundo tempo

23:07 O Fluminense teve 62% de posse de bola neste primeiro tempo

23:05 Neste momento chove em Juiz de Fora

23:05 Rafael Sóbis, atacante do Fluminense: "Não só eu estou dando certo. Está dando certo todo mundo. Campo difícil e estamos preferindo segurar mais a bola para não perder. Vamos valorizar a posse para poder fazer mais gols"

23:00 Fred, atacante do Fluminense: "O time está jogando bem. O campo é muito grande, largo, a grama é bem fofa. Agora que conseguimos 2 a 0, é manter mais ainda a posse de bola e atacar na hora certa, trocando passes, porque eles vão ter que sair mais"

22:50 Com essa vitória por 2 a 0, o Fluminense elimina o jogo da volta no Maracanã

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Fluminense vai vencendo o Tupi com facilidade por 2 a 0, dois gols do Fred

45' Conca lançou Wagner e o assistente assinalou impedimento. A posição era legal

45' Mais um minuto de acréscimo

44' Bola na área do Fluminense, passou por tudo e saiu pela linha de fundo

44' Falta para o Tupi

43' Bruno faz bela jogada, cai na área e pede pênalti. O árbitro não marcou nada.

41' Bruno erra o cruzamento e o Tupi sai jogando

40' Bola cruzada na área tricolor, o zagueiro Felipe Lima subiu sozinho e mandou para fora

39' Falta perigosa para o Tupi

39' Nervosos, torcedores do Tupi começam a se aproximar da área dos torcedores do Fluminense para tentar arrumar confusão. A polícia toma conta da situação.

36' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO CAVALIERI! Por retardar o jogo.

36' Nubio recebeu livre nas costas do Carlinhos e cruzou rasteiro para Henrique, que sozinho na pequena área, finalizou para fora.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! FRED DE NOVO!!! Conca esticou para Wagner que cruzou para Sobis. O camisa 23 cabeceou em cima do zagueiro e a bola voltou para Fred, que com o gol livre, não perdoou. Amplia o Fluminense no Helenão.

29' A torcida do Flu faz bastante barulho e está em maior número

29' Continua trocando bastante passes o Fluminense

28' Bola na área para Fred. O camisa 9 cabeceou e a bola bateu no braço do zagueiro do Tupi. O árbitro não marcou o pênalti.

26' O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para eliminar o jogo da volta

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! FRED!!! Bruno tocou para Sobis, que de primeira, tocou para Fred que saiu na cara do goleiro Gonçalves e abre o placar em Juiz de Fora.

22' Valencia lançou Conca que não dominou

22' Fluminense tem mais de 70% de posse de bola

18' Carlinhos cruzou para Wagner que chegou por trás finalizando no canto. O goleiro Gonçalves defendeu.

17' Jean cruzou para Fred mas a defesa afastou. Na sequência a bola voltou para Jean que novamente achou Fred na área, que ganhou no alto do goleiro, mas a defesa afastou

17' O jogo recomeça

16' Gonçalves está no chão com dores e já está sendo atendido

15' Conca lançou Fred e o goleiro Gonçalves saiu de soco para afastar

14' A equipe mineira tem a posse de bola neste momento

13' O Tupi chega com perigo nos contra-ataques com Nubio Flavio

12' Bola cruzada na pequena área, o goleiro tirou de soco e a defesa completou afastando o perigo

12' Falta para o Fluminense. Conca na bola.

10' Contra-ataque perigoso do Tupi, Nubio Flavio surgiu livre nas costas do Carlinhos. O atacante do Tupi entrou na área e chutou cruzado para Wesley, que não alcançou.

9' Conca avançou e tentou o passe para Fred, mas ficou muito forte

8' O Fluminense troca muitos passes pela defesa, fazendo a bola rodar de um lado para o outro do campo

7' Conca cruzou na segunda trave para Gum, o goleiro saiu mal, mas o zagueiro não acreditou no erro do arqueiro e a bola saiu pela linha de fundo

6' Bola levantada na área e outro escanteio

5' Wagner tabelou com Rafael Sobis e cruzou rasteiro para Fred. O camisa 9 finalizou mas a bola foi desviada pela defesa. Escanteio para o Fluminense.

3' Tupi tenta apertar a saída de bola do Fluminense

2' Bola levantada na área do Fluminense mas Valencia afasta

1' Falta para o Tupi

1' O Fluminense troca passes no campo de defesa com calma

0' Começou o jogo

21:59 Hora do hino nacional brasileiro no Estádio Municipal Radialista Mario Helênio

21:57 O Fluminense entra em campo de laranja

21:57 Banco de reservas do Fluminense: Klever, Marlon, Wellington Silva, Diguinho, Rafinha, Chiquinho, Biro-Biro, Walter e Michael.

21:57 Banco de reservas do Tupi: Jordan, Fabrício Isidoro, Helder, Rafael Vitor, Genalvo, Sidinei, Da Silva, Raphael Aguiar e Maranhão.

21:55 Valencia completa hoje 100 jogos pelo Fluminense

21:50 Fred marcou quatro gols nos últimos cinco jogos pelo Fluminense

21:50 O Tupi entra em campo neste momento

21:50 A torcida do Fluminense marca presença em bom numero

21:30 O Tupi volta a campo depois de um mês de inatividade. Eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro e sem o jogo da volta contra o Juazeiro pela Copa do Brasil, o time mineiro utilizou esse período sem jogos para fazer mudanças. Recém-chegado, o técnico Léo Condé assumiu o comando do time no início de abril e aproveitou para dar sua maneira de jogar aos seus jogadores. Além disso, seis jogadores foram contratados.

21:20 O Tupi também possui desfalques: o goleiro Rodrigo e o meia Dieguinho, que não foram regularizados a tempo, e o atacante Ademilson. O jogador de 39 anos, que já teve passagem pelo Fluminense em 2003 e foi vice-campeão carioca, rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo e está fora pelos próximos cinco meses.

21:20 Além do Diguinho, desfalque de última hora com dores musculares, o Fluminense não poderá contar com Elivelton, suspenso pelo cartão vermelho recebido na vitória sobre o Horizonte-CE, e Leandro Euzébio com problema na coxa.

21:15 LEIA MAIS: Com moral renovada, Rafael Sobis espera um bom jogo diante do Tupi

21:10 DESFALQUE DE ÚLTIMA HORA: Diguinho sentiu dores musculares e será poupado. Valencia ganha a vaga e começa titular.

21:05 Motivado, Rafael Sóbis fez uma analise sobre a equipe adversária: "Cheguei a ver um jogo deles pelo Campeonato Mineiro. É um time bom. Fred e Wagner são de Minas Gerais e já passaram alguma coisa para a gente. A importância é que vai ganhar uma semana. Uma semana de trabalho hoje é muito importante, pois recupera os jogadores, consertamos os erros. Se a gente puder eliminar, seria excelente. Mas, sinceramente, não conversamos sobre isso e estamos nos preparando para um jogo super difícil."

21:00 Há quase dois anos sem ter chance na equipe principal, Wellington Carvalho vai à campo hoje. O zagueiro substitui Elivelton, suspenso devido ao cartão vermelho recebido diante do Horizonte-CE.

20:55 LEIA MAIS: Jogadores do Fluminense postam fotos em apoio a campanha: 'Ainda mais fortes'

20:55 A diretoria do Fluminense lançou a campanha "#AindaMaisFortes" através das redes sociais. Jogadores como Fred e Rafael Sóbis, e o ex-jogador e hoje aulixiar técnico, Marcão, também ajudaram na campanha. A ideia é formar um elo entre o clube e a torcida. No instagram oficial do Fluminense, fotos de alguns torcedores também foram postadas.

20:50 LEIA MAIS: Contra elitização, Fluminense continuará com promoção de ingressos

20:50 A diretoria do Fluminense fez promoção de ingressos para as partidas contra o Horizonte-CE e Figueirense. Nos dois jogos, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu levar cerca de 55 mil torcedores ao Maracanã e saiu com duas vitórias que convenceram. Hoje, será o visitante e enfrentará casa cheia. A diretoria do Flu prometeu manter os preços baixos pelo resto do ano.

20:45 Cristóvão Borges comanda o Fluminense pela terceira vez. Foram dois jogos e duas vitórias - 5 a 0 no Horizonte e 3 a 0 no Figueirense. O time vive em paz com a torcida e, neste clima, tentará conseguir mais uma vitória por dois ou mais gols de diferença para eliminar o jogo da volta, no Maracanã.

20:40 O estádio Municipal de Juíz de Fora tem capacidade para 31 mil torcedores e será o palco do primeiro confronto da segunda da fase da Copa do Brasil, disputado entre Fluminense e Tupi.

20:35 Se preparando para o confronto, o atacante Fred e o técnico Cristóvão Borges conversaram à beira do gramado de Laranjeiras na manhã de ontem (22). O camisa 9 brincou quando perguntado sobre a conversa: "Particular, né? Ele queria conversar algumas coisas, veio falar comigo e falamos sobre tudo. Sobre coisas que vivemos, coisas do dia a dia. Temos muito para acertar, melhorar. É papo interno para que todos tenham harmonia, paz para trabalhar e que fiquem contentes. Futebol todo dia tem uma coisinha para resolver e todo mundo tem liberdade para falar com a comissão técnica e comigo. Isso é bem importante, algo do cotidiano."

20:20 FIQUE DE OLHO: Fred. Superada a má fase, o camisa 9 tricolor voltou a fazer as pazes com as redes. Contra o Horizonte, marcou o quinto gol do Fluminense na goleada por 5 a 0, no Maracanã.

20:15 FIQUE DE OLHO: Núbio Flávio. O habilidoso atacante do Tupi é a principal arma ofensiva da equipe e esperança da torcida para sair do estádio Municipal Juiz de Fora com o triunfo.

20:10 Sobre o jogo contra o Tupi, o atacante afirmou que a equipe tricolor deve ficar atenta ao adversário: "Ainda não vimos vídeos do time adversário, mas sabemos que é uma boa equipe, perigosa. Cheguei a ver um jogo deles pelo Campeonato Mineiro. Tentaremos sempre o melhor. A intenção é essa, não só no futebol, mas para toda a vida. Se der para eliminar o jogo de volta, melhor ainda, mas temos que ter cuidado"

20:05 Rafael Sóbis, antes dispensado por Renato Gaúcho, virou peça fundamental no novo esquema de Cristóvão Borges. O atacante comentou sobre essa nova fase: "A filosofia do Cristóvão não é diferente apenas da do Renato Gaúcho, como também das dos outros treinadores. Ele tenta aproximar o time ao máximo. Quanto mais perto os jogadores tiverem, menos espaços deixaremos. E nós, atacantes, conseguimos ficar mais perto do gol. Nesses últimos jogos deu para ver isso. O gol contra o Figueirense foi importante. O jogo estava 0 a 0, e o gol talvez tenha dado mais tranquilidade para o time jogar. Independentemente de ter sido bonito ou não, foi importante."

19:55 Favorito, o Fluminense enfrenta o Tupi pela primeira vez em uma partida oficial - já se enfrentaram em cinco oportunidades em amistoso.

19:45 No Maracanã, o Horizonte foi presa fácil para o Fluminense que, com facilidade, goleou a equipe cearense pelo placar de 5 a 0. Conca, Gum, Rafael Sóbis, Wagner e Fred anotaram os gols.

19:40 Já o Fluminense passou por momentos sofridos contra o Horizonte-CE. Na ida, perdeu pelo placar de 3 a 1 e precisou de uma goleada por 5 a 0, no Maracanã, para garantir sua classificação.

19:35 O Tupi chega à segunda fase da Copa do Brasil após vencer o Juazeiro, no último dia 12, pelo placar de 2 a 0, fora de casa, eliminando assim a partida de volta.

19:25 Boa noite, amigos! A VAVEL Brasil transmite hoje a partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, que será disputada entre Tupi e Fluminense, às 22h, no estádio Municipal Radialista Mario Helênio, em Juiz de Fora. Fique conosco!