San Lorenzo x Grêmio, Copa Libertadores 2014

Encerramos por aqui a transmissão. O Grêmio sai do Nuevo Gasometro derrotado pelo placar de 1 a 0 para o San Lorenzo. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta transmissão. Até a próxima.

23:54 Maior afetado pela derrota, o técnico Enderson Moreira - que já estava balançando no cargo - pode ser demitido nas próximas horas. Apesar do voto de confiança do presidente, a vitória era fundamental na partida de hoje.

23:53 O Grêmio atinge a marca de três derrotas seguidas, fato que não ocorria desde 2010. Pela Libertadores, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para classificar-se para a próxima fase.

48' FIM DE JOGO! O Grêmio perde por 1 a 0 para o San Lorenzo!

47' Torcida do San Lorenzo faz uma linda festas nas arquibancadas do Nuevo Gasometro!

45' Teremos três minutos de acréscimo!

44' QUASE O SEGUNDO! Geromel afasta mal, a bola sobra nos pés de Mattos que chuta rente a trave defendida por Marcelo Grohe!

43' CARTÃO AMARELO PARA KANNEMANN!

42' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Zé Roberto. Entra: Maxi Rodriguez.

41' O gol do jogo! Angel Correa, que vem definindo o placar até o momento.

40' CARTÃO AMARELO PARA EDINHO! Por falta em Elizari.

39' Luan cobra falta na área e a defesa argentina afasta de maneira estranha. Os jogadores do Grêmio pedem toque de mão. O árbitro manda seguir.

38' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! Sai: Angel Correa. Entra: Elizari.

37' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Léo Gago. Entra: Breno.

36' CARTÃO AMARELO PARA EDUARDO MÁS!

34' CARTÃO AMARELO PARA BUFFARINI!

33' TIRO LIVRE! Após boa tabela entre Pará e Luan, a defesa argentina recua para o goleiro Torrico, que pega com a mão. O árbitro marca a irregularidade.

31' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! Sai: Villalba. Entra: Cavallaro.

28' PERDE, BARCOS! Dudu cobra falta na área, Barcos aparece livre na área e cabeceia pro gol. A bola sobe demais, em boa chegada do Grêmio.

26' Dudu tenta avançar em velocidade, mas é desarmado em seguida.

25' Piatti comemora o seu gol, o único na partida até então.

24' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! Sai: Patti. Entra: Kannemann.

15' TIRA TORRICO! Dudu faz grande jogada pela esquerda, cruza para área e Riveros aparece para cabecear. Torrico, esperto, afasta para escanteio!

14' GOL DO SAN LORENZO! Após boa troca de passes no campo de ataque, o camisa 11 do San Lorenzo não toma conhecimento de seus marcadores, solta uma bomba e abre o placar no Nuevo Gasometro!

11' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Ramiro. Entra: Luan.

9' Léo Gago cobra falta na intermediária e Torrico fica com ela.

5' AFASTA, TORRICO! Triangulação perfeita entre Zé Roberto, Dudu e Ramiro. O volante gremista sai de frente para o gol, mas o goleiro do San Lorenzo impede a finalização.

4' Buffarini escapa em velocidade, mas é interceptado por Geromel, que recupera a posse de bola.

1' AH, RAMIRO! O volante gremista recebe na frente da área, domina e chuta fraco, nas mãos do goleiro Torrico.

0' Começa o segundo tempo!

23:00 San Lorenzo e Grêmio decidem quem se classifica para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O vencedor aguarda o confronto entre Cruzeiro e Cerro Porteño, para definir a chave.

22:50 Edinho, volante do Grêmio: "A gente tem que rodar mais a bola no meio-campo, mas a equipe está bem, aguentamos a pressão."

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO NUEVO GASÓMETRO!

46' CARTÃO AMARELO PARA LÉO GAGO! Por falta em Buffarini.

45' Barcos lança Dudu na frente, o meia escapa e dois marcadores mas é desarmado pelo terceiro. Marcação argentina também é forte.

43' O Grêmio aparece bem postado na defesa e não dá espaços no meio campo. Aposta no contra-ataque e já balançou as redes com Barcos, porém, impedido. Estratégia de Enderson Moreira vem dando certo até o momento.

41' CARTÃO AMARELO PARA ÁNGEL CORRÊA! Por falta cometida no meio campo.

38' Léo Gago cobra falta, a bola bate na barreira e volta para o mesmo que tenta novamente. A bola sobe e passa longe do gol.

37' IMPEDIDO! Dudu lança para Barcos que, de frente para o gol, manda para as redes. Mas o bandeira já assinalava impedimento.

32' Barcos vai à esquerda, cruza de perna esquerda e a defesa afasta. Léo Gago, da entrada da área, tenta a finalização, mas pega mal na bola e manda por cima.

30' Dudu tenta o lançamento para Barcos, mas Gentiletti se antecipa e afasta o perigo.

28' Correa, novamente pelo lado direito, sofre falta no bico da grande área. O jogador do San Lorenzo vem sendo a principal arma ofensiva da equipe até o momento.

26' Nuevo Gasometro, antes da partida.Torcida do San Lorenzo ocupou todos os lugares do estádio.

23' CHEGA O GRÊMIO! Dudu, dessa vez na esquerda, recebe e avança em velocidade, mas Gentilletti faz o corte providencial no lance.

20' QUASE, GREMIO! Léo Gago cobra falta da intermediária, a bola desvia na defesa e sobra para Pará que, livre, chuta pra fora.

17' Dudu é lançado na direita, nas costas da defesa argentina e cruza para Ramiro, na entrada da grande área, que demora no lance é tem sua finalização impedida.

16' Matos vai à linha de fundo e tenta o cruzamento, mas Léo Gago intercepta.

13' Dudu perde bola no meio-campo, cede contra-ataque que é parado por Edinho, com falta. Meia recebe bronca do camisa 8 gremista.

12' Corrêa cobra o escanteio e Getilletti desvia da cabeça, pra fora.

11' San Lorenzo desce pelas pontas e chega a linha de fundo com Más, mas Pará evita o avanço e afasta para escanteio.

10' PRIMEIRA CHANCE! Matto recebe na entrada da área, rola e finaliza forte. A bola passa por cima da meta defendida por Marcelo Grohe, assustando a equipe gremista.

9' Apesar de conseguir fechar o San Lorenzo no campo de defesa, o Grêmio não tem criatividade para sair pro jogo. As chances ofensivas morrem no setor de meio de campo.

5' Piatti comente falta em para na linha intermediária. Jogo parado.

3' Ê, LÉO GAGO... San Lorenzo parte para o ataque, mas Léo Gago aparece e intercepta o lançamento de Piatti. Na hora de rifar a bola, o volante erra o chute e acerta a bandeira de escanteio.

1' San Lorenzo inicia a partida tocando bola em seu campo de defesa. A torcida do Ciclón canta alto nas arquibancadas do estádio.

0' Rola a bola para San Lorenzo e Grêmio!

22:00 Os times já estão no gramado do Nuevo Gasometro!

21:40 A estratégia de Enderson Moreira e de toda a comissão técnico é voltar para o Brasil sem sofrer gols. O treinador, que está ameaçado no cargo, depende do jogo de hoje para definir seu futuro. Em caso de derrota, as chances de demissão são altas.

21:20 Já o San Lorenzo vem para o gramado do Nuevo Gasómetro com: Torrico; Buffarini, Valdés, Gentiletti, Mas; Mercier, Ortigoza, Piatti, Villalba; Matos e Correa.

21:18 No banco de reservas, Enderson tem a sua disposição: Tiago, Bressan, Breno, Maxi Rodríguez, Alán Ruiz, Rodriguinho e Everton.

21:15 O Grêmio está confirmado para a partida! Enderson Moreira leva o tricolor gáucho a campo com: Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel, Werley, Léo Gago; Edinho, Ramiro, Riveros, Zé Roberto; Dudu e Barcos.

21:05 Desfalque na partida de hoje, o zagueiro Rhodolfo desfalca o Grêmio por cerca de um mês e não atuará na partida de volta contra o San Lorenzo, na Arena.

21:00 Em destaque, o ingresso para a partida de hoje.

20:45 O Grêmio terá dois desfalques para a partida contra o San Lorenzo. Já ausente na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-PR, o zagueiro Rhodolfo, com uma lesão na coxa esquerda, está fora de combate. Outra ausência é o lateral-esquerdo Wendell, com uma entorse no joelho esquerdo.

20:35 Com capacidade para 43 mil torcedores, o Nuevo Gasómetro é o exemplo puro do velho caldeirão argentino. A proximidade da arquibancada com o gramado dita a pressão para a partida e até mesmo a intensidade do jogo. O Grêmio terá vida dura contra o San Lorenzo e sua grandiosa hinchada.

20:30 Apesar de reconhecer a desorganização da equipe, o meia comentou sobre outras recuperações gremistas como solução para superar as dificuldades: "Desorganiza sim, em algum momento. Estamos falando de jogos que não vencemos. Então, cria-se uma crise. Ao menos, esse quadro pode ser mudado. Sei que nosso elenco mescla juventude com experiência. Já passamos por muitas adversidades. Através delas, o vencedor cresce, volta a buscar sua melhor performance - argumenta, também citando a boa campanha na Libertadores."

20:25 Já na Argentina, o meia Zé Roberto comentou sobre o momento vivido pela equipe gremista e as dificuldades que o grupo enfrentará contra o San Lorenzo: "É um momento difícil. Precisamos juntar forças no momento em que duas derrotas trazem instabilidade. As coisas somente retornarão ao normal com vitória. Viemos com esse pensamento. Uma equipe não é feita somente de treinador. Essa pressão existe, mas precisa ser dividida. Futebol é resultado. Quando não aparece, sempre há questionamentos"

20:20 FIQUE DE OLHO: Barcos. O argentino que recuperou a boa fase não para de balançar as redes e é o artilheiro gremista na Copa Libertadores da América e na temporada. Após duras críticas, o atacante voltou a ser destaque e é a principal esperança de gols para a partida.

20:15 FIQUE DE OLHO: Ignacio Piatti. O habilidoso meia do San Lorenzo é a principal arma ofensiva do Ciclón e esperança da torcida para sair do Nuevo Gasómetro com o triunfo. Com o desfalque importante de Romagnoli, camisa 10 da equipe, a responsabilidade da armação do jogo cai nas costas do camisa 22.

20:10 Ainda sobre a goleada sofrida no Gre-Nal, o presidente analisou o trabalho realizado por Enderson Moreira e lhe concedeu um voto de confiança: "Não se pode avaliar o trabalho por um jogo. O Grêmio que priorizou a Libertadores tem um desempenho que nos satisfaz. O Brasileiro são 38 rodadas. Ontem, o Grêmio não fez uma boa partida. Não me agradou o estado anímico da equipe. Até por isso me apressei a vir. Entendi que a capacidade de indignação e de inconformidade nao foi tão grande como a nossa de torcedor. Vim fazer algumas colocações e ouvi colocações perfeitamente plausíveis e aceitáveis pelo que ocorreu"

20:05 Pressionado e balançando no cargo após a goleada sofrida para o Internacional, na final do Campeonato Gáucho, o técnico Enderson Moreira recebeu um ultimato do presidente Fábio Koff. Segundo o mandatário, o confronto contra o San Lorenzo definirá os rumos do treinador: "Em momento algum foi cogitada a troca do treinador. O trabalho dele não é contestado. Sei do esforço e empenho da comissão. Em momento algum duvidamos de sua capacidade. Não há equipe que ganha todos os jogos. Mas o jogo de quarta é daqueles com a característica que o Grêmio não pode perder. Neseses momentos, o Grêmio cresce. Eu confio na equipe."

20:00 Apesar da tradição internacional de Grêmio e San Lorenzo, os clubes nunca se enfrentaram em toda a história. A partida realizada no Nuervo Gasómetro será o debuto nos confrontos diretos entre as equipes.

19:45 O Grêmio encerrou a sua participação na primeira fase da competição com uma vitória simples contra o Nacional (URU), pelo placar de 1 a 0, na Arena do Grêmio.

Classificação do Grupo 6 PTS JGS 1º Grêmio 14 6 2º Nacional de Medellín 10 6 3º Newell's Old Boys 8 6 4º Nacional 1 6

19:40 O Grêmio chega às oitavas de final da Copa Libertadores da América como o brasileiro melhor colocado e líder do Grupo 6 com 14 pontos. A equipe gaúcha tem em seu retrospecto quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota, no grupo da morte da competição.

Classificação do Grupo 2 PTS JGS 1º Unión Española 9 6 2º San Lorenzo 8 6 3º Independiente Del Valle 8 6 4º Botafogo 7 6

19:35 Na última rodada da primeira fase, o San Lorenzo conseguiu todas as combinações de resultados necessárias para avançar na competição. Após golear o Botafogo por 3 a 0, acompanhou a vitória do Independiente Del Valle por 5 a 4 contra o Unión Española, o que desqualificou a equipe equatoriana no saldo de gols.

19:30 O San Lorenzo chega às oitavas de final Copa Libertadores da América após classificar-se na segunda colocação do Grupo 2. A equipe argentina acumulou oito pontos conquistados na primeira fase, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

19:25 Boa noite, amigos! A VAVEL Brasil transmite hoje a partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, que será disputada entre San Lorenzo e Grêmio, às 22h, no estádio Nuevo Gasómetro. Fique conosco!