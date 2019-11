Náutico x Sport, final do Campeonato Pernambucano 2014

00:27 É CAMPEÃO! Com a festa rubro negra, nos despedimos da transmissão aqui na Arena Pernambuco. Forte abraço a todos e parabéns ao Sport.

"Nenhuma surpresa, a gente foi campeão e o Náutico sempre é vice. Foi o que eu falei, time de primeira tem que ganhar de time de segunda, e foi o que a gente fez", disse Neto Baiano.

FESTA RUBRO NEGRA! Torcida vai fazendo a festa na Arena Pernambuco.

00:06 Público: 30.061 R$ 893.950,00

00:03 A madrugada chegou e a torcida do Leão tem muito o que comemorar. É CAMPEÃO! É CAMPEÃO!

23:58 Linda festa da torcida rubro negra. Mais uma vez, o Sport derrota o Náutico na decisão.

48' FIM DE JOGO! Sport vence o Náutico por 1 a 0 e se sagra Campeão Pernambucano de 2014.

45' MAIS TRÊS! Teremos três minutos de acréscimo.

42' FALTA POUCO! O Sport está prestes a conquistar o seu 40º título estadual.

39' Torcida rubro negra cantando absoluta.

36' MUDANÇA NO SPORT: Sai: Aílton; Entra: Felipe azevedo.

35' CARTÃO VERMELHO PARA RENÊ, SPORT.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Durval abre o placar para o Leão.

30' CARTÃO AMARELO PARA LEONARDO LUIZ, DO NÁUTICO. Timbu fica com um a menos em campo.

29' CORTA FERRON! Marcelinho finaliza, o zagueiro do Leão tirou.

26' No Náutico: Sai: Zé Mário; Entra: Vinícius.

22' MAGRÃOOOOO! Zé Mário aparece cara a cara com o goleiro do Sport, que salva e evita o gol Timbu.

21: ALTERAÇÃO NO NÁUTICO! Entra: Leleu; Sai: Rai.

18' PARA FORA! Marcelinho finaliza pressionado e bate para fora. Boa chance.

15' Jogo cadenciado neste momento.

12' UUUUUH! Aílton bate de primeira, a bola passa perto. Quase o primeiro do Sport.

10' DUAS MUDANÇAS NO SPORT! Saem: Wendell e Páscoa; Entram: Danilo e Rithelly.

9' Sport vem aí com mudanças

5' Segundo tempo começa a exemplo do primeiro, com o time da casa tomando as iniciativas.

1' Náutico volta mudado. Elicarlos sentiu a falta de ritmo e cedeu a vaga a Marcos Vinícius.

0' Bola rolando para o segundo tempo

22:57 Daqui a pouco tem bola rolando para o segundo tempo.

45' FIM DE PAPO DO PRIMEIRO TEMPO! Por enquanto, Náutico e Sport empatam em 0 a 0.

44' SEM ACRÉSCIMOS!

40' CARTÃO AMARELO PARA RENÊ, DO SPORT.

39' UHHHH! Zé Mário faz boa jogada e chuta, a bola passe perto da meta rubro negra.

37' CARTÃO AMARELO PARA JACKSON, DO NÁUTICO.

34' CARTÃO AMARELO PARA AÍLTON, DO SPORT.

33' Torcida vaiando o Sport e empurrando o Náutico

29' NA TRAAAAAAAAAVE! Jackson finaliza, a bola carimba a trave de Magrão.

28' PASSA LONGE! Zé Mário finaliza, mas chuta por cima.

28' Náutico tenta chegar com perigo, corta a zaga do Sport.

23' Sport cresce na partida.

22' DEFENDE MAGRÃO! Foi a vez do goleiro rubro negro salvar sua equipe.

21' SALVA ALESSANDRO! Sport chega com perigo, goleiro Timbu defende duas vezes.

20' Neto Baiano bate e, mais uma vez, isola a bola.

19' Yuri faz falta em Ananias.

17' PASSA LONGE! Neto Baiano cobra com força, mas erra o alvo.

16' Falta perigosa para o Sport

15' Falta dura em Zè Mário, do Náutico.

14' Jogo bastante equilibrado e estudado na Arena Pernambuco.

11' Sport que toca a bola neste momento.

9' Magrão defende com tranquilidade

9' FALTA PERIGOSA PARA O TIMBU!

6' Náutico toca a bola na defesa

4' DEFENDE MAGRÃO! Goleiro segura a bola após escanteio cobraco por Zé Mario.

1' CARTÃO AMARELO PARA LEONARDO LUIZ, DO NÁUTICO; E NETO BAIANO, DO SPORT.

1' Confusão entre os jogadores das duas equipes.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para o Clássico dos Clássicos.

22:01 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

21:58 SPORT NO GRAMADO!

21:55 NÁUTICO NO GRAMADO!

21:55 Linda festa da torcida do Náutico

21:54 ARBITRAGEM NO GRAMADO! O quinteto de árbitros adentra o gramado e está pronto para o duelo.

21:50 "Linda festa da torcida, eu tenho muito orgulho de fazer parte disto, e quero sair daqui campeão", disse Lisca,

21:47 Esta noite teremos o grito de campeão.

21:44 Suspeita de confusão nos estacionamento da Arena. Há relatos de que uma pessoa armada foi vista.

21:42 O trânsito próximo ao estádio é intenso, muita gente deve chegar atrasada.

Timbu no aquecimento

21:33 Falta pouco para o apito inicial! Ainda falta muito gente entrar no estádio.

21:26 Náutico já em campo fazendo o aquecimento.

21:24 Banco do Sport: Saulo, Oswaldo, Danilo, Rithely, Renan Oliveira, Felipe Azevedo, Ronaldo, Érico Júnior e Leonardo.

21:23 Banco do Náutico: Jefferson, William Alves, Leleu, Paulo Júnior, Geonave, Vinícius, Marcos Vinícius, Hugo e Careca.

21:19 Eduardo Baptista supreende e coloca Ananias, deixando Felipe Azevedo na reserva.

21:18 Fique conosco, daqui a pouco tem bola rolando para o Clássico dos Clássicos.

Vídeo motivacional produzido pela torcida alvirrubra

21:12 Torcida chegando em peso na Arena. Expectativa de grande público para a final.

21:09 Atletas do Sport chegam ao estádio neste momento. Falta pouco para começar a grande decisão do Campeonato Pernambucano.

Movimentação na frente da Arena PE

Chegada do Náutico ao estádio (Foto: Divulgação/Náutico)

21:00 Conheça um pouco da história do terceiro clássico mais antigo do Brasil. LEIA MAIS: Finalistas do Pernambucano, Náutico e Sport contam com vasto repertório de decisões

20:53 LEÃO DEFINIDO! O Sport começa com: Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Ewerton Páscoa, Wendel e Aílton; Felipe Azevedo e Neto Baiano.

20:39 NÁUTICO ESCALADO! O Timbu vai a campo com: Alessandro; Jacson, Flávio, Leonardo, Raí; Dê, Elicarlos, Yuri, Zé Mário; Marcelinho e Marinho.

20:48 No último confronto, em jogo válido pela ida da grande decisão, o Leão levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Patric e Neto Baiano. O resultado dá ao Sport a chance de jogar pelo empate.

20:45 Precisando de um simples empate para sagrar-se campeão, o Sport vem de uma maratona pesada de jogos no mês de abril, envolvendo cinco clássicos – este será o sexto - seguidos. Desde o início do mês, a equipe atua no esquema “quarta-domingo”, o que poderia causar um maior desgaste, fator evitado pelo planejamento traçado no início da temporada.

20:40 Atual artilheiro da temporada com a camisa do Sport, Neto Baiano vive bom momento na Ilha do Retiro. Contratado na reta final do Campeonato Brasileiro Série B de 2013 para resolver o problema do ataque leonino, o atacante marcou sete gols em treze jogos, sendo o segundo maior goleador ao lado do meia Lucas Lima.

20:36 Mesmo com três gols a menos que Léo Gamalho, do Santa Cruz, a artilharia ainda é possível para Neto Baiano (Foto: Divulgação/Sport)

20:32 "Todo campeonato que eu entro, eu entro para ser artilheiro. Isso não vai faltar nunca em mim. Estou disputando três competições e quero ser artilheiro das três", afirma, com confiança, o centroavante.

20:30 HAJA CORAÇÃO, POR QUE NÃO? Para o Náutico, que levaria vantagem não fora a derrota por 2 a 0 fora de casa, resta vencer tanto no tempo normal quanto nos pênaltis. Será mais um teste de cardíaco para a torcida alvirrubra.

20:25 O hexacampeão pernambucano contará com os retorno de Elicarlos, o capitão, além de outros atletas que não atuaram no jogo de ida, na Ilha do Retiro, quando o Sport venceu por 2 a 0. No jogo pelo último fim de semana, na estreia do Náutico na Série B de 2014, o treinador Lisca utilizou um time misto, com poucos jogadores considerados titulares.

20:15 O Leão, soberano, busca repetir o feito de 2010, quando foi campeão em cima do Náutico, após vencer por 1 a 0 na Ilha do Retiro, com gol de Leandrão. Porém, o tempo é de outro atacante: Neto Baiano.

Arena PE terá o primeiro campeão de sua história (Foto: Guga Matos/JC Imagem)

20:12 HISTÓRICO DO CONFRONTO: em toda a história do clássico centenário, um total de 540 jogos. Em 206 ocasiões, vitórias do Leão, enquanto em outras 154, ninguém saiu vitorioso. Pelo lado do Timbu, 179 triunfos em cima do maior rival. Um confronto, porém, tem placar desconhecido.

20:06 LEMBRETE! De acordo com o regulamento da Federação Pernambucana de Futebol, o critério do salgo de gols não vale para a fase final. Ou seja, uma vitória do Náutico por qualquer placar leva a decisão para às penalidades.

Árbitro gaúcho apita a final (Foto: Douglas Magno)

20:02 ARBITRAGEM! Leandro Pedro Vuaden será o responsável pelo apito na grande decisão. Clovis Amaral da Sila e Charles Rosas Pires serão os auxiliares. Emerson Luiz Sobral será o quarto árbitro.

20:00 A final do torneio reúne as duas melhores equipes do Hexagonal do Título. O Timbu, dono da melhor campanha da primeira fase, eliminou o Salgueiro na semifinal. Já o Leão foi o vice-líder e passou pelo Santa Cruz. Os dois clubes precisaram das cobranças de pênaltis chegar à decisão.

19:55 DEBUTE NA ARENA! Seja quem for o campeão, será a primeira volta olímpica na Arena Pernambuco. Com casa cheia, os dois rivais mais antigos do estado dulerão pelo tíulo e qualquer detalhe pode mudar o panorama do jogo.

19:50 VALE O TÍTULO! Em caso de triunfo do Leão ao final do jogo, será o 40º estadual da história do Sport; o Náutico, tem 21 conquistas e segue em busca de uma superação, tendo que vencer o rival no tempo normal e nas penalidades se quiser comemorar o primeiro título da arena que será sede da Copa do Mundo em Junho.

19:45 Boa noite, amigos da VAVEL Brasil! Iniciamos agora a transmissão de Náutico e Sport, pela grande final do Campeonato Pernambucano. A bola rola daqui a pouco e você confere todos os detalhes aqui conosco, e tempo real.