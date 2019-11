Sinônimos de título, Magrão e Durval formam dupla imbatível e aumentam a marca na carreira

Desde 2008, quando conquistaram juntos a Copa do Brasil, o goleiro Magrão e o zagueiro Durval passaram a ser idolatrados por toda a torcida do Sport. O "Paredão", que veste a camisa rubro-negra desde 2005, quando foi contratado junto ao Rio Branco-SP, viveu altos e baixos na equipe até assumir o status de ídolo. O "Xerife", no entanto, chegou um ano depois, mas obtendo sete títulos pelo Leão.

Autor do gol do título do Campeonato Pernambucano desta temporada, o defensor de 33 anos conquistou o 18º troféu na sua carreira. Mesmo sendo o principal responsável pela conquista do estadual, não deixa o sucesso mexer com seu ego.

"Todo lugar em que eu cheguei encontrei um grupo sério e com vontade de trabalhar. Foi assim também no Sport. Tenho tido sucesso aqui, porque o grupo vem mostrando determinação dentro de campo. Sem isso, não tínhamos conseguido. Mas fico muito feliz pelo momento que estamos vivendo", afirmou o capitão.

Ao lado do guarda-redes, sendo os mais experientes do grupo, Durval se considera peça fundamental para repassar confiança, após quatro anos no Santos.

"Quando cheguei, encontrei Magrão e alguns jogadores experientes e isso ajudou muito o pessoal mais novo. Falamos da importância das conquistas e conseguimos passar isso para o grupo. Acredito que isso também tenha ajudado, principalmente os mais novos", afirmou o zagueiro.

Na noite da última quarta-feira (23), Magrão alcançou a marca de seis estaduais, feito considerado histórico pelo maior rival e atual vice-campeão, o Náutico. Para ele, a quantidade é mais importante que a sequência.

"Conquistar seis títulos estaduais não é algo fácil. O pessoal fala muito dessa história de hexa e não é todo mundo que consegue. Dá para dizer que hexa é luxo, mas não me contento com isso. Vou buscar mais. É difícil conquistar muitos títulos e agora só tenho que comemorar.Tenho uma história muito bonita no Sport e esse é mais um capítulo dessa história", comemora o goleiro.

Com 37 anos, o camisa 1 ganhou o oitavo título em nove anos. Fez questão, inclusive, de assegurar que pretende aumentar sua galeria de taças e descartou qualquer possibilidade de encerrar a carreira ao final do ano.

"Ainda sinto prazer no que faço e não penso em parar. Tem sido um ano muito vitorioso e espero dar continuidade aqui no Sport. Até porque tenho contrato e espero conquistar mais algumas coisas com a camisa do clube. Parar ainda está um pouco longe", assegurou Magrão.

Apesar da alegria, a emoção tomou conta do atleta devido à dedicação do título à esposa Marilu, que está se recuperando de uma cirurgia para retirar um câncer de mama. A operação ocorreu em simultâneo à decisão da Copa do Nordeste.

"Dedico esse título para minha esposa, que é uma vitoriosa, também. Há alguns meses, ela foi diagnosticada com câncer, mas fez uma cirurgia e está se recuperando em casa. Quando ela fez a operação, eu estava jogando contra o Ceará. Felizmente nós conseguimos construir amizades no Recife e nos deram esse suporte. Mas ela está se recuperando e, se Deus quiser, ela está totalmente recuperada em breve", concluiu o camisa 1, visivelmente emocionado.

DB