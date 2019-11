Vitória x JMalucelli, Copa do Brasil 2014

Encerramos por aqui a transmissão! O Vitória empatou com o JMalucelli no tempo normal, mas acabou eliminado da Copa do Brasil nas penalidades. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima.

FIM DE PENALIDADES! O JMalucelli vence o Vitória nas penalidades e está classificado para enfrentar o Novo Hamburgo-RS na próxima fase da Copa do Brasil!

1º 2º 3º 4º 5º GOLS Vitória O X O O 3 JMalucelli O O O O O 5

GOL DO JMALUCELLI! Dedoné cobra e encerra as penalidades! JMalucelli classificado!

GOL DO VITÓRIA! Caio cobra no canto!

GOL DO JMALUCELLI! Leandro Silva cobra com categoria!

GOL DO VITÓRIA! José Welison marca o segundo!

GOL DO JMALUCELLI! Getterson bate bem e marca!

PERDEU! Dinei chuta em cima de Fabrício!

GOL DO JMALUCELLI! Evandro marca!

GOL DO VITÓRIA! Juan converte!

GOL DO JMALUCELLI! Tomar abre o placar!

21:30 Já no JMalucelli teremos: Tomas, Evandro, Getterson, Leandro Silva e Dedoné

21:29 No Vitória cobrarão: Juan, Dinei, Marquinhos, Caio e José Welison

21:28 Ney Franco conversa com os atletas do Vitória no gramados. Sandro Forner também orienta seus comandados.

FINAL DE JOGO! Vitória 1-1 JMalucelli. Resultado igual ao do primeiro jogo, partida indo pros pênaltis!

46' Marquinhos toca pra Dinei, que chuta mal.

TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

41' Marquinhos cruzou, Welison desviou e Juan empatou a partida! Jogo indo pros pênaltis.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!

38' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO JOTINHA! Sai: Andrezinho, entra: Willian.

37' Vitória vai ao ataque sem organização, forçando o gol de empate pra levar a partida pros pênaltis. Jotinha se defende.

35' No Vitória: sai: Ayrton, entra: Nino Paraíba. / No Jotinha, sai: Baiano, entra: Robenval.

30' QUASE O EMPATE! Dinei cabeceia firme mas Fabrício evita. Contudo, o assistente já havia marcado impedimento.

27' Caio faz boa jogada mas Wellington corta.

MEXE O JOTINHA! Entra: Getterson, sai: Thiago Santos.

24' CARTÃO AMARELO para Tomas, lateral do JMalucelli.

E QUE GOLAÇO! Em cobrança de escanteio, Leandro Silva pega de primeira e marca o gol!

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JOTINHA!

18' ALTERAÇÃO NO LEÃO! Sai: William Henrique, entra: Caio. Atacante faz sua estreia com a camisa do Leão.

13' VACILOU, DÃO! Zagueiro recua a bola com muita força e a mesma vai pra escanteio. Na cobrança, Thiago Santos cruza e a bola passa por todos.

11' MEXE O VITÓRIA! Sai: Hugo, entra: Euller. Juan deve fazer a armação.

07' QUASE LEÃO! Ayrton invade a área e bate cruzado, pra fora.

06' UHHHHHHHHH! Hugo finaliza e a bola desvia na defesa, na sobra, Dinei tenta uma meia bicicleta e Fabrício defende.

05' Ayrton tenta uma trama mas a defesa do Jotinha afasta.

03' Dinei toca pra Marquinhos que chuta a bola longe do gol.

02' Juan cruza fechado e Fabrício defende.

01' Vitória toca a bola na intermediária.

ROLA A BOLA PRA SEGUNDA ETAPA! Ambas as equipes voltaram sem alterações.

"Não tem desespero, o time demorou um pouco pra entrar no jogo mas não podemos deixar o adversário jogar" afirmou Sandro Forner, treinador do JMalucelli.

Resultado até agora vai favorecendo ao Leão, que não vai fazendo uma boa partida. O que será que está pra vir na segunda etapa? vamos aguardar!

"Precisamos caprichar. Eles estão dando espaços, assim podemos acabar fazendo o gol e sair com a vitória" concluiu Baiano, atacante do Jotinha.

"A gente precisa ter os pés no chão pra fazer o nosso jogo e vencer" disse Marquinhos.

"A equipe tem que ter tranquilidade pra criar o jogo" afirmou Dinei.

INTERVALO! Vitória 0-0 JMalucelli.

41' Andrezinho chuta com perigo e a bola passa perto à meta de Wilson.

38' William Henrique toca pra Hugo que finaliza mal demais! Torcedor presente reclama.

35' Marquinhos puxa contra-ataque mas prende demais a bola. Torcida vaia!

33' WILSON! Wellington arrisca de longe e o arqueiro rubro-negro espalma.

Quase 30 minutos de jogo e segue 0 a 0.

26' UHHHHHHHHH! William Henrique faz boa jogada e finaliza, Fabrício defende.

25' Marquinhos prende a bola e a torcida reclama, o camisa 11 tocou pra Zé Welison que chuta pra boa defesa de Fabrício.

21' FABRÍCIO! Ayrton tabela com Dinei e manda uma bomba, goleiro do Jotinha cata!

19' Hugo cruza, defesa afasta e Zé Welison isola. Tiro de meta!

18' William Henrique avança, toca pra Dinei mas Alex Fraga tira pra escanteio.

17' Cáceres cruza e Hugo cabeceia na rede pelo lado de fora.

16' FALHOU DÃO! Zagueiro vacila, Baiano avança mas Wilson é mais rápido e intercepta.

14' Bandeira assinala impedimento de William Henrique.

13' BOA CHANCE! Marquinhos lança Hugo, que cruza. Dinei domina e arrisca pra fora.

11' Dão falha, Baiano parte em disparada mas o zagueiro leonino se recupera e corta o perigo.

10 minutos de um jogo equilibrado, sem grandes chances criadas. Segue 0 a 0, resultado favorável ao Leão.

07' Wellington faz falta em Pica Pau e árbitro assinala. Ayrton cruza na área, Marquinhos domina mal e perde a bola.

06' Ayrton cruza novamente e Fabrício faz a defesa.

05' Dão inverte mal o jogo e Ayrton não alcança. Torcida reclama.

04' Tomas cobra e a bola explode na barreira. Zé Welison afasta.

03' Welison faz falta em Camargo e árbitro marca. Tomas na cobrança.

02' Ayrton cruza, Dinei cabeceia mas assistente assinala impedimento.

1' Andrezinho faz falta em Juan e o árbitro marca.

1' JMalucelli toca a bola no campo de defesa.

ROLOU A BOLA EM PITUAÇU!

19:30 Equipes perfiladas em campo. Tudo pronto pra bola rolar!

19:27 Quem avançar hoje, enfrentará o Novo Hamburgo-RS na segunda fase da Copa do Brasil!

Público ainda é muito pequeno no Estádio de Pituaçu. Avenida Paralela e Luiz Eduardo Magalhães, que dão acesso ao estádio, seguem intransitáveis. (Twitter)

19:00 Principal jogador do JMalucelli, o atacante Bruno Batata desfalcará a equipe paranaense na partida de hoje.

18:59 JOTINHA ESCALADO! Fabrício; Evandro, Leandro Silva, Alex Fraga, Tomas; Wellington, Andrezinho, Camargo, Thiago Santos; Dedoné, Baiano.

18:57 Lembrando que: Vinícius não atuará por já ter vestido a camisa do Palmeiras na competição, Coruja e Mansur foram vetados por lesão e Souza, devido a gripe, não atuará.

18:56 Reservas do Vitória: Gustavo, Nino, Matheus Salustiano, Lucas Zen, Danilo Tarracha, Marcelo, Euller, Mauri, Caio, Adaílton.

18:55 VITÓRIA DEFINIDO! Wilson; Ayrton, Luiz Gustavo, Dão, Juan; José Welison, Cáceres, Hugo; William Henrique, Marquinhos, Dinei.

17:45 Estádio Metropolitano de Pituaçu, palco da partida de hoje entre Vitória e JMalucelli, pela Copa do Brasil. (Wikipedia)

17:36 FIQUE DE OLHO: José Welison, volante do Vitória: O atleta é a principal aposta de Ney Franco para a atual temporada. Com apenas 19 anos, Welison já mostrou o seu valor dentro de campo com atuações de destaque e vem correspondendo a esperança depositada pelo treinador e sua torcida. (Foto: Betto Jr.)

17:30 FIQUE DE OLHO: Bruno Batata, atacante do JMalucelli: Experiente, Bruno Batata tem feito a diferença no ataque do Jotinha. Jogador de presença de área, contato e bom cabeceio, o atacante marcou de pênalti o gol do JMalucelli na primeira partida e espera ajudar a sua equipe em busca da classificação. (Gazeta do Povo)

17:20 Juan, lateral do Vitória, espera que a sua equipe faça uma boa campanha na Copa do Brasil e mira o título da competição: "Tivemos dois objetivos nesta temporada que e foram a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Não conseguimos nenhum. Agora vamos lutar pela Copa do Brasil. Temos que colocar esse espírito de luta que tivemos no segundo tempo da final para tentar essa classificação contra o JMalucelli e também para brigar pelo título” afirmou.

17:12 Wilson relembra do segundo-tempo contra o Bahia na final do Baianão e afirmou estar confiante na evolução do do elenco do Vitória nos próximos jogos: "No segundo tempo (contra o Bahia), com um jogador a menos, conseguimos subir de produção e fazer dois gols. O torcedor quer ver esse Vitória. Tanto é que aplaudiram a gente no final. Esse time pode jogar mais" disse.

17:03 Para Neto Coruja, volante do Vitória, a equipe precisa esquecer a perda do título baiano e focar no restante da temporada: "Podemos apagar o que fizemos no domingo, apesar de ser uma final, jogo que ficará por um bom tempo na lembrança do torcedor e de nós jogadores. Temos que pensar agora nos próximos jogos, ter uma grande vitória" projetou.

16:53 Caio espera também apoio vindo da torcida das arquibancadas e se diz disposto a ajudar o Vitória em busca dos resultados: "a torcida do Vitória é uma torcida apaixonante e tem que nos apoiar. A gente sabe que é difícil perder o estadual logo para o nosso rival mas agora já passou. Eu chego para tentar fazer história aqui no Vitória, que me abriu as portas. Sinceramente, procuro entrar, fazer uma boa partida, ajudar meus companheiros, seja com gol ou assistências, só quero ajudar o Vitória a sair de campo vitorioso" concluiu.

16:47 Caio relatou em entrevista que está ansioso para jogar, todavia não sabe se será titular. Mesmo assim, o atleta afirmou que pode ser uma opção não só para o ataque, mas também para o meio-campo: "Eu não sei se vou estrear, se vou começar a partida ou não. Mas estou pronto para ajudar o Vitória, seja cinco ou dez minutos. Lógico que todo jogador quer ser titular. Acho que nenhum jogador se contenta com a reserva. Eu também gosto de jogar como meio-campista, vindo de trás. Durante os treinamentos, a gente vem tentando aprimorar isso. Mas a gente tem que respeitar a decisão do professor Ney Franco" disse.

16:46 Os atacantes Caio Canedo, ex-Internacional, e Vinícius, ex-Palmeiras, foram apresentados oficialmente pelo Vitória na terça-feira (15). Ambos foram relacionados para a partida de hoje contra o JMalucelli. (Divulgação)

16:44 Ney Franco terá dois desfalques para a partida de hoje. Neto Coruja, com uma lesão no pé, e Mansur, devido a um corte no supercílio, ambos sofridos no jogo contra o Internacional no último sábado (20), foram vetados da partida. Entretanto, Hugo volta ao time como opção na armação das jogadas. (Divulgação/EC Vitória)

16:37 Vitória e JMalucelli se enfrentaram apenas uma vez em toda história, exatamente na primeira partida da primeira fase da Copa do Brasil 2014. Empate em 1 a 1 deu ao Leão a vantagem de poder empatar sem gols para assim, avançar à segunda fase. Confira os gols daquele último embate:

16:33 Por sua vez, o Vitória chegou às finais da Copa do Brasil no mesmo ano. Contra o Santos, foi derrotado na primeira partida da final por 2 a 0 mas venceu a segunda por 2 a 1, porém, o time da Vila Belmiro acabou saindo de campo com o troféu.

16:30 O JMalucelli não é um clube de tradição no Paraná, tão pouco no país. Entretanto, chegou às oitavas de final da Copa do Brasil de 2010, onde perdeu ambos os jogos para o Vasco da Gama. Relembre!

16:26 Entretanto, a parceria entre o Jotinha e o Corinthians durou apenas três anos e, desde 2012, a equipe voltou a ser chamada de JMalucelli.

16:25 O Jotinha, como é conhecido o JMalucelli, é um jovem clube da capital paranaense. Com 19 anos de fundado, passou por diversos processos de parcerias, a principal delas com o Corinthians, assim a equipe passou a se chamar Corinthians Paranaense.

16:23 Recentemente, o Vitória perdeu o título do Campeonato Baiano para o rival Bahia, enquanto no Campeonato Paranaense, o JMalucelli já havia sido eliminado pelo Londrina na fase eliminatória.

Boa noite, internautas que navegam na VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão da partida entre Vitória e JMalucelli, pela primeira fase da Copa do Brasil 2014.