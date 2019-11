Renato pode estar de saída do Botafogo; Provável destino seria o Santos

O volante Renato, de 34 anos, pode estar de saída do Botafogo - o Santos tem interesse no jogador. Segundo o site Globoesporte.com, a equipe paulista ofereceu um contrato por produtividade para Renato, que aceitou. Com isso, o alvinegro praiano iria intensificar as conversas com o atleta e com o Botafogo.

No final de 2013, o Santos tentou contratar o volante, mas o alto salário do jogador, que, atualmente, recebe cerca de R$380 mil no Botafogo, impediram o negócio. André Zanotta, superintendente de futebol do Peixe, deu o aval para a contratação do atleta.

O contrato de Renato com o Botafogo termina no dia 1º de Junho. O alvinegro carioca já procurou o seu empresário, Cláudio Guadagno, para poder saber se o volante quer permanecer no glorioso, ou ir para um novo clube. O que impede a renovação de contrato é o alto salário do atleta. O Botafogo atravessa uma grave crise financeira e está com dois meses de salários atrasados e com 100% de suas receitas penhoradas pela Fazenda Nacional.

Caso Renato acerte a sua transferência para o Peixe, será a segunda passagem do volante pela Vila Belmiro. O jogador atuou no alvinegro praiano durante quatro temporadas e foi Campeão Brasileiro em 2000 e em 2002. Em 2004, o atleta foi vendido ao Sevilla, da Espanha.

Renato chegou ao Botafogo em julho de 2011, após não renovar o seu contrato com o Sevilla. O volante foi titular durante toda a temporada de 2011, e até a metade de 2012, quando perdeu a vaga de titular para Gabriel. Em 2013, o jogador era reserva do time de Oswaldo de Oliveira. O volante atuava quando Gabriel e Marcelo Mattos estavam suspensos, ou machucados.

Logo na sua apresentação, Renato foi recebido por centenas de torcedores do Botafogo e pelo ídolo alvinegro, Gérson, o canhotinha de Ouro.

RF