Muricy desaprova expulsão de Rodrigo Caio, mas aponta desgaste da equipe como fator principal pela derrota

O São Paulo começou bem, mas acabou perdendo para o CRB de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira (23), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda fase da Copa do Brasil. A equipe do Morumbi ficou com um jogador a menos em virtude da expulsão do zagueiro Rodrigo Caio, que levou dois cartões amarelos na partida.

O jogador foi punido com o primeiro cartão logo no início do primeiro tempo, após falta dura em Diego Rosa e ficou pendurado. O segundo veio no início da segunda etapa, seguido de cartão vermelho.

O técnico Muricy Ramalho deixou claro em entrevista coletiva que a expulsão do camisa 7 do São Paulo prejudicou o desempenho da equipe, mas que o cansaço dos jogadores em campo foi o fator principal na derrota.

"Foi atípico. A gente sentiu um pouco o jogo de domingo ainda. Não é fácil jogar aqui, nessa temperatura, com esse campo pesado. A gente tinha esse receio. Até conversamos com a comissão técnica se mudaríamos mais jogadores ainda, mas não houve reclamação de cansaço. Mas o jogo estava controlado até a expulsão, porque aí virou outro jogo, cansado e com um a menos... Mas a gente não tem como se desculpar", declarou o treinador.

Rodrigo Caio se desculpou com a torcida do São Paulo em uma rede social e destacou a falha da arbitragem da partida. "Apesar de não concordar com o segundo cartão amarelo (porque não adianta brigar com a imagem. Pode reprisar 621 vezes que nas 621 eu não terei encostado no atleta da equipe adversária), quero pedir desculpas aos meus companheiros e ao torcedor do São Paulo. E o fato de iniciar o texto falando da injustiça de outro profissional passa longe de ser arrogância, molecagem ou qualquer outra definição que alguém possa ter", explicou.

"É óbvio que nenhum jogador entra em campo com o intuito de prejudicar sua própria equipe, e eu sei da minha responsabilidade. Agora é trabalhar para enfrentar o Cruzeiro e continuar na caminhada no Brasileirão. E torcer pelos meus companheiros na partida de volta da Copa do Brasil", concluiu.

A partida de volta contra o CRB está marcada para o dia 7 de maio. O local ainda não foi definido, pois o Estádio do Morumbi irá receber público para um show musical.

