Após conquista do estadual, jogadores do Sport agradecem às crianças do HCP

Campeão estadual na última quarta-feira (23), o Sport homenageou, nos dois jogos da decisão, as crianças do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP). Na manhã dessa sexta-feira (25), o elenco e a diretoria fizeram uma visita aos pacientes para agradecer a homenagem, realizada junto à Diretoria de Responsabilidade Social.

Na preleção anterior à partida, o técnico Eduardo Baptista mostrou o vídeo de agradecimento dos jovens por verem seus nomes nas camisas dos jogadores leoninos. A ação promovida pelo clube sensibilizou até Wanderson, 16, torcedor do rival Santa Cruz. O fã do tricolor desejou boa sorte ao atacante Neto Baiano, confessando aguardá-lo para tirar uma foto.

"Sou torcedor do Santa e queria desejar uma boa sorte ao Neto Baiano, e agradecer pela homenagem que ele me fez. Estou esperando ele aqui no hospital pra tirar um foto comigo", afirmou Wanderson.

O médico oncologista do hospital, Hélio Fonseca, reconheceu o tamanho da importância da atitude no tratamento dos portadores de câncer, pois alegria e autoestima são fatores fundamentais para uma evolução na recuperação.

"Talvez vocês jogadores do Sport não tenham noção do quão isso foi importante na vida dessas crianças. Para elas, esse reconhecimento por estarem aqui passando por um momento difícil é de extrema importância. Fiquei bastante emocionado, pois esse olhar do clube, como ser humano, dá uma enorme contribuição na melhora do tratamento dessas crianças", garante o doutor.

"O resgate da autoestima, da felicidade que essas crianças sentiram faz parte de um engradecimento como pessoa. Venho aqui agradecer com muito entusiasmo essa atitude", concluiu.

O mandatário João Humberto Martorelli entregou uma medalha ao HCP e recebeu uma placa do Presidente do Hospital. O goleiro Magrão, que atraiu a atenção também dos arquirrivais, foi um dos mais associados.

“É uma coisa que não tem preço. Eles também são campeões junto com o Sport. Aprendi muito com todos eles e esse dia vai ficar guardado no meu coração. Essas crianças tiveram uma participação grande na nossa conquista. Por isso, nada mais justo do que essa visita”, analisou o camisa 1

Confira o vídeo repassado pelo treinador rubro-negro antes do jogo

WP