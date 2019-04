Nos pênaltis, JMalucelli elimina o Vitória em Pituaçu

SEGUNDA PARTIDA DA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL, REALIZADA NO ESTÁDIO METROPOLITANO DE PITUAÇU, EM SALVADOR, BAHIA.

Sem vencer a 3 jogos, o Vitória recebeu o JMalucelli para evitar mais uma eliminação prematura na Copa do Brasil de 2014. O time baiano estreou com derrota no Brasileirão, diante do Internacional. Já pelos lados paranaense, o Jotinha jogava a partida da temporada, já que em caso de eliminação, o time só teria jogos oficiais em 2015. O jogo começou equilibrado, o 0 a 0 do final da primeira etapa garantia o Leão na segunda fase.

Na segunda etapa, o JMalucelli conseguiu o gol com Leandro Silva, mas viu o time da casa empatar aos 41 minutos com Juan e levar a decisão para os pênaltis.

E na marca da cal, o Jotinha se deu melhor, marcou as 5 cobranças e viu Dinei chutar por cima a classificação do Vitória na Copa do Brasil.

Além da eliminação na Copa do Brasil, o time baiano acumula o vice-campeonato estadual, diante do Bahia, e a eliminação na Copa do Nordeste diante do Ceará. Resta ao time do Barradão apenas a disputa do Campeonato Brasileiro e da Sulamericana no segundo semestre. O time busca a primeira vitória no Brasileirão, no domingo, diante do Atlético-PR, em Pituaçu.

A equipe paranaense se concentra na disputa da Copa do Brasil, diante do Novo Hamburgo-RS, a primeira partida da segunda fase está marcada para a próxima quarta-feira.

Poucas chances de gol e muitos passes errados

Diferente do que se imaginava, o JMalucelli não foi até Salvador jogar recuado, o time atacou e jogou de igual para igual, sem sentir o peso de enfrentar uma equipe da primeira divisão nacional. Tocando a bola e apostando na velocidade, o Jotinha dominou o jogo, mas não conseguiu marcar o gol.

Depois de uma pressão inicial dos visitantes, o Vitória tomou conta do jogo e por pouco não abriu o placar, primeiro com Ayrton e depois com William Henrique.

O final da primeira etapa foi equilibrado com chances para os dois lados, mas sem nenhum grande risco aos goleiros. A chance mais clara do jogo até o apito final foi com Andrézinho, em chute de fora da área que assustou Wilson.

Dois gols e decisão nos pênaltis

Os dois times voltaram para o segundo tempo buscando o gol e garantir a vaga para a próxima fase. O Vitória voltou melhor e teve boas chances, porém, parou em boa atuação do goleiro visitante - primeiro em uma bicicleta de Dinei e depois em chute de Ayrton. A chance mais clara do Jotinha no começo da partida foi um quase gol contra de Dão, que cabeceou para trás e assustou o goleiro Wilson.

Depois de pressionar, o JMalucelli abriu o placar com Leandro Silva, que aproveitou cruzamento de Thiago Dias, bateu de primeira sozinho, a bola ainda desviou na trave antes de entrar no gol.

Atrás no placar, o time da casa partiu para o ataque, mas com o Jotinha fechado, o time baiano tinha dificuldade de levar perigo ao gol. E o empate saiu aos 40 minutos, depois de José Welison escorar de cabeça, o lateral Juan apareceu para deixar tudo igual. Como a primeira partida também havia terminado 1 a 1, a decisão da vaga foi para os pênaltis.

Dinei erra e Jotinha se classifica

Os primeiros a bater, os jogadores do JMalucelli converteram as 5 cobranças – Tomas, Evandro, Getterson, Leandro Silva e Dedoné – garantiram os gols do Jotinha. Do lado rubro-negro, Juan, José Welisson e Caio marcaram, o único a errar foi Dinei, ainda na segunda cobrança, acabando com o sonho do time baiano de seguir na Copa do Brasil.