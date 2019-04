Palmeiras x Fluminense, Brasileirão 2014

Partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, a ser realizado no estádio Pacaembu, em São Paulo, às 21h (de Brasília)

23:23 Encerramos a nossa transmissão por aqui. Obrigado à todos que nos acompanharam na VAVEL Brasil!

23:20 "Está bom, sempre tentamos melhorar. É o bom do nosso grupo, a humildade. Sabemos que temos defeitos, mas tentamos consertá-los", disse Rafael Sobis.

23:18 "A gente não teve força na frente e fez um jogo que não era para perder", reclamou Valdívia.

23:14 "A gente afundou nas duas linhas de quatro do Fluminense. Eles amarraram o jogo, os nossos volantes e os nossos laterais. Entramos na armadilha deles. A gente não esteve bem, não fez boa partida. Em poucos momentos entendeu e superou o esquema do Fluminense. Não teve rotação, não teve movimentação, apesar de colocar muita gente no ataque. Foi estático", comentou Fernando Prass.

23:11 "Estamos criando identidade no time, de jogar independentemente se é em casa ou fora. Jogando compacto, pertinho. Estamos correspondendo à altura", disse Wagner.

23:07 Sob o comando de Cristóvão Borges, o Fluminense continua invicto: 4 jogos e 4 vitórias. Foram 12 gols marcados e nenhum sofrido. A defesa que era constantemente criticada volta a passar segurança, enquanto o ataque volta a resolver.

23:05 O Fluminense vence a segunda no Campeonato Brasileiro, vai à 6 pontos e continua na liderança. O Palmeiras cai para a sexta posição com 3 pontos que conquistou na primeira rodada, na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Criciúma.

49' FIM DE JOGO NO PACAEMBU! Palmeiras 0 x 1 Fluminense. Rafael Sobis, com assistência de Fred, fez o gol da vitória.

47' O Palmeiras não acha espaços. A defesa do Fluminense está bem armada

46' O Fluminense recua, pressão do Palmeiras

45' O árbitro deu mais cinco minutos de acréscimo

44' Marcelo Oliveira finalizou e Conca tirou em cima da linha

43' Wesley joga a bola na área do Fluminense e Diego Cavalieri coloca para escanteio

40' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Diguinho / ENTRA: Rafinha

40' CARTÃO AMARELO PARA VALDÍVIA! Por falta em Diguinho

40' Valdívia se irrita ao perder a bola e comete falta em Diguinho

39' Após o lance, Tiago Alves e Wendel se desentenderam

39' QUAAAASE!!! Conca puxa contra-ataque, toca para Wagner que cruza muito alto para Fred. O camisa 9 tentou cabecear mas pegou mal. Por um pouco o Fluminense não ampliou.

37' Bola cruzada na área e o árbitro pega falta de ataque em cima de Fernando Prass

36' Carlinhos tentou cruzar duas vezes e Wendel bloqueou nas duas oportunidades. Escanteio para o Fluminense.

33' UHHHH!!! Wagner entra na área, corta para o meio, chuta de direita e Fernando Prass espalma

32' Conca bate cruzado e quase amplia

30' Serginho arriscou de longe mas o chute saiu fraco

29' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS - SAI: Leandro / ENTRA: Miguel

28' Gum cai na área, reclama de ter sofrido um toque, mas o árbitro manda o jogo seguir. O zagueiro tricolor realmente foi tocado pelo Lucio, mas o árbitro não viu.

28' CARTÃO AMARELO PARA WAGNER! Por retardar a cobrança de escanteio

26' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Rafael Sobis / ENTRA: Valencia

26' Conca arrisca de longe, a bola desvia e sai para escanteio

20' Wendel afasta o perigo

20' Jean chuta de longe, a bola desvia e sai para escanteio

18' CARTÃO AMARELO PARA CONCA! Por reclamação

17' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS - SAI: Marquinhos Gabriel / ENTRA: Diogo

17' DIEGO CAVALIERI!!! Serginho bate colocado de fora da área e o goleiro tricolor faz grande defesa

16' Escanteio para o Fluminense

15' A bola volta para Carlinhos que tem o cruzamento desviado

15' A defesa afasta

14' Falta em Carlinhos próximo à área de novo

14' A defesa do Palmeiras afasta

13' Conca sofre falta na entrada da área

11' Fluminense tentou o contra-ataque, Wagner lançou Rafael Sobis que tentou tabela com Fred, mas o camisa 9 errou o passe

11' Marquinhos Gabriel cruzou e a bola foi na direção do gol. Diego Cavalieri colocou para escanteio.

10' Diguinho comete falta em Valdívia

6' Conca serviu Wagner que chutou cruzado. Fernando Prass espalmou para o meio da área e a bola sobrou no pé de Fred que isolou a chance de ampliar

4' Conca tentou passe para Carlinhos mas a defesa do Palmeiras interceptou

3' Wesley lança Valdívia, que cruza para Serginho, mas a jogada não dá sequência

2' Palmeiras tenta tomar a iniciativa para buscar o empate

0' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS - SAI: Josimar / ENTRA: Serginho

0' Começou o segundo tempo

22:00 "Nosso time está se movimentando muito. Não só o Sobis, mas o Conca, o Jean", disse Fred sobre a vitória parcial

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! RAFAEL SOBIS!!! Conca da lindo passe para Fred, que dominou e achou Sobis livre na área para abrir o placar: 1 a 0.

44' Sem acréscimo. Último minuto do primeiro tempo.

43' Rafael Sobis cruzou para Conca que não dominou. Tiro de meta para o Palmeiras.

43' Escanteio cobrado e a defesa afasta

42' FERNANDO PRASS!!! Conca dá lindo passe para Rafael Sobis. O camisa 23 chuta em cima do goleiro palmeirense que coloca para escanteio

41' Sobis cruza para Fred e a defesa afasta

40' Muitos passes errados nesse primeiro tempo. A boa marcação das duas equipes faz com que elas errem muito.

38' UHHHH!!! Conca arrisca forte de longe e Fernando Prass espalma para o lado

37' Wagner erra o passe na saída de bola, Valdívia adianta muito a bola e Diego Cavalieri afasta o perigo

37' Carlinhos parou a bola em fair-play esperando o atacante do Palmeiras, Leandro, levantar. O palmeirense reclamava de dores.

34' Jean anula o Valdívia

31' Wagner arrisca de longe e isola

31' Conca cruza e a defesa afasta

30' Bruno cruza e ganha escanteio para o Fluminense

29' QUAAAASE!!! Rafael Sobis chuta forte e Fernando Prass faz grande defesa

29' Carlinhos cruza, a defesa afasta mal, a bola sobra no pé do Fred que chuta em cima da zaga

28' Marquinhos Gabriel cruza e Diego Cavalieri fica com a bola

26' Conca da belo passe para Wagner mas o árbitro marca impedimento

24' Primeira finalização do Palmeiras no jogo.

24' Escanteio curto, Marquinhos Gabriel finaliza colocado no canto. A bola passou raspando a trave.

23' Valdívia tenta lançar Marquinhos Gabriel nas costas de Carlinhos, mas o lateral-esquerdo do Flu se recupera bem e desvia para escanteio.

22' O árbitro marca poucas faltas. Os jogadores reclamam muito

18' Conca foi desarmado, reclamou de falta e o árbitro não marcou nada

16' Bruno tentou passe para Rafael Sobis mas o atacante tricolor estava impedido

14' Valdívia lançou Wesley nas costas de Gum mas Diego Cavalieri saiu bem do gol e ficou com a bola

14' Rafael Sobis ficou na bronca com a arbitragem ao reclamar de falta

12' Conca levanta a bola na área e a defesa alviverde afasta

12' Bola levantada na área do Palmeiras acabou pegando o caminho do gol, mas Fernando Prass atento colocou para escanteio

9' Wesley deixou Marcelo Oliveira na cara do gol, Elivelton apertou na marcação, ele caiu e pediu pênalti. A arbitragem mandou seguir.

8' Valdívia divide com Sobis, cai no chão, pede falta e o juiz não marca nada

8' Leandro tentou o passe pelo meio mas errou

7' Conca cruzou e Carlinhos mandou por cima do gol

6' Bruno recebe na linha de fundo, cruza e a bola desvia na zaga. É escanteio para o Fluminense.

4' O Fluminense tenta sair para o ataque mas o Palmeiras está bem na marcação

2' Marquinhos Gabriel cruzou e Diego Cavalieri defendeu

1' Troca passes o Fluminense

0' O Fluminense joga de camisa branca e short e meião grená. O Palmeiras de camisa e meião verde, e short branco.

0' Começou o jogo

21:00 Vai começar o jogo

20:59 O público no Pacaembu é razoável, mas o estádio está longe de estar lotado.

20:57 Hino nacional brasileiro no Pacaembu.

20:55 O Fluminense também está em campo.

20:55 O Palmeiras já está em campo.

20:45 Há 4 anos o Fluminense não perde para o Palmeiras. Nos últimos sete jogos, seis vitórias e um empate.

20:35 Alan Kardec está vetado da partida contra o Fluminense. O jogador foi relacionado, mas não jogará.

20:30 O Fluminense estreou no Campeonato Brasileiro vencendo o Figueirense no Maracanã por 3 a 0. Relembre:

20:20 Na primeira rodada, o Palmeiras venceu de virada o Criciúma por 2 a 1 no estádio Heriberto Hulse. Relembre:

20:15 Menos de uma hora para o jogo e o estádio está vazio

20:00 O Pacaembu vai ser o palco da partida entre Palmeiras x Fluminense

19:55 Leandro Euzébio está fora dos planos do Fluminense para a temporada. O zagueiro espera definir o futuro antes da Copa.

19:50 QUEM ESTÁ FORA: O Flu só tem desfalques no banco: Higor, com dores musculares, e Robert, que se recupera de acidente de carro sofrido no carnaval, não estão à disposição. Leandro Euzébio, fora dos planos e com lesão na coxa esquerda, ficará em tratamento no Rio.

19:50 QUEM ESTÁ FORA: Bruno César, com lesão no músculo adutor da coxa direita e Thiago Martins, em recuperação de lesão de ligamento no joelho direito.

19:40 Fred exaltou sua parceria com Walter dentro e fora do campo após a vitória sobre o Tupi-MG: "Walter é um irmão nosso, além de tudo um cara acima da média tecnicamente, muito inteligente dentro de campo. Desde a chegada dele nós nos fortalecemos muito, criamos essa amizade boa, sincera, e sempre torcendo para ele, nosso ambiente vai ser sempre esse. Quando faço gol, ele vem me dar um abraço, quando o Sobis faz gol, o Conca, a gente está sempre dividindo essa alegria juntos."

19:35 Na quarta-feira, o Fluminense venceu o Tupi-MG, por 3 a 0, com dois gols de Fred e um de Walter. O camisa 18, reserva do camisa 9, voltou a fazer as pazes com as redes depois de um mês.

19:25 FIQUE DE OLHO: Fred vive boa fase no Fluminense e espera continuar marcando para chegar com mais moral e confiança na Copa do Mundo

19:20 FIQUE DE OLHO: Leandro têm a chance de mostrar ao técnico Gilson Kleina que o Palmeiras está bem servido na frente

19:15 Fred vive boa fase no Fluminense. O centroavante parece ter deixando a má fase para atrás. Sob o comando de Cristóvão Borges, foram 4 gols em 3 jogos. Na temporada são nove em 13 jogos. Nos últimos 6 jogos, Fred marcou 6 gols. O camisa 9 do Flu e da Seleção começa a crescer na hora certa.

19:10 Se o camisa 9 do Fluminense não sabe se fica ou não após a Copa, ele já sabe que disputará o Mundial. Em entrevista, Luiz Felipe Scolari, técnico da Seleção Brasileira, antecipou a convocação de alguns jogadores, e o nome de Fred está na lista.

19:05 Se no Palmeiras o seu principal artilheiro ainda define o futuro, no Fluminense o atacante Fred disse que não garante permanência após a Copa: "Eu sempre falei que desejo encerrar minha carreira aqui, mas meu contrato está quase acabando, tenho apenas mais um ano e meio. Se o Fluminense não me vender, acaba deixando de ganhar uma grana. Não sei o que vai acontecer depois (da Copa) e não posso parar só aqui. Se não tiver o interesse em mim, tenho de seguir minha vida. Escolhi jogar um longo tempo aqui e espero que continue assim. Mas vai depender muito de todo mundo."

19:00 Apesar do interesse do rival no seu principal atacante, o Palmeiras cobriu a primeira proposta do São Paulo e continua na briga pela permanência de Alan Kardec.

18:55 Sobre a possível ida de Alan Kardec para o rival São Paulo, Gilson Kleina foi categórico: "Não passa pela minha cabeça (perdê-lo para um rival). O que queremos é qualificar e fortalecer o elenco. Os esforços estão sendo feitos. A diretoria está mobilizada pela permanência do Kardec. Ele é a nossa referência, mas não falo de especulação."

18:50 O Palmeiras pode ter um desfalque importante nesta noite: Alan Kardec, que ainda não definiu seu futuro se renova ou não, sofre com gastrite e não deve jogar. Entretanto, o técnico Gilson Kleina relacionou o jogador que, talvez, seja uma surpresa durante o jogo.

18:45 Assim como Kardec, Wesley tem futuro indefinido, mas o agente do atleta acalmou os torcedores palmeirenses sobre a situação: "Eu tenho que encaminhar o que tenho na mão. E o que eu tenho hoje é a intenção do Palmeiras de renovar, e a intenção do Wesley em renovar. O que vai acontecer lá na frente, não sei. Se chegar a acordo com o Palmeiras, a gente vai renovar (...) Já falamos de algumas coisas, é natural. A gente vai ter outras conversas e eu creio que vamos ter um desfecho positivo"

18:40 O Palmeiras está perto de anunciar um novo reforço: Henrique, ex-Portuguesa, está negociando com o Verdão. O atacante também estava negociando com o Flamengo, mas o Palmeiras atravessou a negociação. O atacante chegaria para ser reserva de Alan Kardec.Henrique marcou 7 gols no Campeonato Paulista, dois a menos que Alan Kardec. Os zagueiros Anderson Salles e Rafael Silva, ambos do Ituano, estariam próximos do alviverde, mas as conversas foram interrompidas.

18:35 Durante a semana, o Fluminense apresentou seu novo reforço: Edson, ex-São Bernardo, assinou com o Tricolor

18:30 Em 2012 foi o último confronto entre as equipes. No mesmo ano, o Fluminense conquistou o seu quarto título nacional enquanto o Palmeiras foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

18:25 O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 11/11/2012, em Presidente Prudente. Neste jogo, o Fluminense venceu por 3 a 2 e conquistou o tetracampeonato brasileiro. Na ocasião, Fred abriu o placar no final do primeiro tempo e, no segundo tempo, após cruzamento dele, Maurício Ramos desviou contra a própria meta. O Palmeiras buscou o empate com gols de Barcos e Patrick Vieira, mas, no fim, após cruzamento de Jean, Fred, o craque do Campeonato Brasileiro daquele ano, completou para o fundo das redes para decretar o título tricolor

18:20 Palmeiras e Fluminense já se enfrentaram em 47 oportunidades. A equipe paulista venceu 23 jogos, enquanto os cariocas apenas 15; nove jogos terminaram empatados.

18:15 O Fluminense é o líder do campeonato pelo saldo de gols, mas tem a mesma pontuação do Palmeiras. O Tricolor das Laranjeiras estreou vencendo o Figueirense por 3 a 0 no Maracanã, com gols de Rafael Sobis, Fred e Nirley (contra).

18:10 O Palmeiras retornou à Série A vencendo o Criciúma no sofrimento e o técnico Gilson Kleina celebrou o poder de reação da sua equipe: "O Brasileiro é isso mesmo, são jogos difíceis. Acreditou até o final na vitória, na virada e isso foi importante. Então como a gente fez gol no final, nós podíamos ter tomado porque ficamos um pouquinho vulnerável, mas acho que jogou com a grandeza do Palmeiras, buscou a vitória, o brio é realmente dos jogadores, foi o poder de reação."

18:05 O mando de campo é do Palmeiras, 3º colocado do campeonato, com a mesma pontuação e saldo do Cruzeiro. O Verdão estreou na Série A com vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Criciúma, no Heriberto Hulse, com gols de Leandro e Alan Kardec.

18:00 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palmeiras x Fluminense, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, partida à ser disputada às 21h, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.