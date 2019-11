Portuguesa x Santa Cruz, Série B 2014 e

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia e, mais uma vez, pedimos desculpas pelos transtornos. Um grande abraço. Fique com Deus!

Sérgio Guedes: "Não houve falta de empenho e dedicação. Mas óbvio que precisa e vai melhorar, mas falta de empenho não vai mais acontecer."

48' Fim de jogo no Canindé! Portuguesa 1x1 Santa Cruz.

45' Vamos até os 48.

44' Público no Canindé: 1.337 torcedores. Renda: R$ 38.033,00.

43' Léo Gamalho recebeu uma boa bola, entrou na área, mas acabou finalizando em cima do marcador.

39' A partida está bastante movimentada, mas por problemas técnicos não conseguimos fazer o lance a lance do jeito que você, leitor da VAVEL, está acostumado. Pedimos desculpas!

23' Gooooooooooooooooool do Santa Cruz! Flávio Caça-Rato recebe bola na pequena área e manda para o fundo do gol. Agora, Portuguesa 1x1 Santa Cruz.

17' Goooooooooooool da Portuguesa! Rudnei manda para o fundo do gol após cruzamento pela direita.

8' QUASE! Carlos Alberto aproveita uma bola que sobrou dentro da grande área, bate para o gol, mas a bola acabou passando sobre o gol da Lusa.

6' Mudança na Portuguesa! SAI: Felipe Nunes. Entra: Rudnei.

0' Começa a etapa final!

A Portuguesa é a mesma equipe do primeiro tempo.

O Santa Cruz volta para o segundo tempo com uma mudança: SAI: Raul. ENTRA: Flávio Caça-Rato.

Intervalo' Glédson: "O goleiro do Santa Cruz foi muito bem. Precisamos aumentar a intensidade e se impor na partida. Estamos jogando em casa."

Intervalo' Sérgio Guedes: "A gente não teve boa posse de bola e não realizou o combinado. Vamos conversar nos vestiários."

45' Fim do primeiro tempo! Portuguesa 0x0 Santa Cruz.

42' CARTÃO AMARELO! Régis faz falta dura em Zeca e é amarelado.

40' TIAGO CARDOSO! Após cobrança de falta, Eduardo cruza para Romão que cabeceia no canto direito e o paredão tricolor faz grande defesa.

39' CARTÃO AMARELO! Oziel faz falta dura e leva o primeiro cartão do jogo.

34' UUUUUHHHHHHHHHH! Coutinho bate bem de fora da área e obriga Tiago Cardoso a fazer uma grande defesa.

33' UUUUUHHHHHHHHHH! Carlos Alberto quase abre o placar para o Santa Cruz. Meia tricolor bateu bem de fora da área e a bola passou com perigo.

31' TIAGO CARDOSO! Goleiro do Santa Cruz faz um grande defesa após cabeçada perigosa de Felipe Nunes.

24' Vander faz boa jogada, entra na área, no entanto, Tiago Cardoso faz a defesa.

23' Portuguesa toca a bola para tentar entrar na área do Santa Cruz.

17' Léo Gamalho faz boa jogada, entra na área da Lusa, mas chuta em cima do goleiro Glédson.

16' Romão chega pela esquerda de ataque, cruza e Renan Fonseca afasta.

14' Felipe Nunes sofre falta e precisa sair de campo para ser atendido.

11' Santa Cruz tenta sair em contra-ataque com Raul, mas o árbitro marca falta do meia coral.

5' Felipe Nunes entra na área do Santa Cruz pela esquerda de ataque, se joga e fica pedindo pênalti. Árbitro manda seguir

0' Bola rolando no Canindé.

16:16 Hino nacional sendo executado no estádio do Canindé.

16:11 A Portuguesa também sobe para o gramado!

16:10 Santa Cruz no gramado do Canindé!

15:53 Banco do Santa Cruz: Fred; Nininho, Leandro Souza, Memo, Raniel, Betinho, Flávio Caça-Rato, Pingo e Adílson.

15:51 Já o Santa Cruz jogará com a seguinte formação: Tiago Cardoso; Oziel, Éverton Sena, Renan Fonseca e Zeca; Sandro Manoel, Luciano Sorriso, Raul, Renatinho e Carlos Alberto; Léo Gamalho.

15:50 O banco da Lusa será formado por: Douglas, Valter, Arnaldo, Renan, Maicon, Rudnei, Jean Mota, Laércio e Luan..

15:48 A Portuguesa jogará com: Glédson; Régis, Gustavo, Djair e Eduardo; Coutinho, Diego Silva, Gabriel Xavier e Felipe Nunes; Vander e Romão.

15:45 As duas equipes já estão escaladas para o jogo de logo mais.

15:43 ARBITRAGEM: A partida desta tarde será comandada pelo árbitro Rodrigo Batista Raposo. Rodrigo tem 34 anos é do Distrito Federal e pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele será auxiliado por Wendel de Paiva Gouveia (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ). (Foto: Portal Joinville)

15:32 Estádio do Canindé é o palco do confronto de logo mais entre Portuguesa e Santa Cruz. O estádio tem capacidade para 21.004 mil torcedores.

15:30 A semana do Santa Cruz não foi nada fácil. Após perder o terceiro lugar do Campeonato Pernambucano 2014 para o Salgueiro por 2 a 1 no Estádio do Arruda, o clima no tricolor ficou bastante pesado. Na última quinta-feira (24), cerca de 100 torcedores da torcida organizada do clube proveram um protesto violento nas dependências do clube.

15:28 Após a confusão na partida de estreia entre Joinville e Portuguesa, onde a equipe paulista saiu de campo por conta de uma liminar, que colocava o time na Série A do Campeonato Brasileiro. O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) Paulo Schmitt, garantiu que vai pedir a exclusão da equipe da Série B do Campeonato Brasileiro.

15:26 FIQUE DE OLHO: Tiago Cardoso, goleiro do Santa Cruz, é um dos destaques da equipe Coral. Cardoso é ídolo da torcida tricolor e é carinhosamente chamado de paredão. Ele está no clube desde 2011. Tempo suficiente para ser considerado como melhor goleiro da história do clube pernambucano. (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

15:24 FIQUE DE OLHO: Léo Gamalho, atacante do Santa Cruz, é a esperança de gols do tricolor. O centroavante Coral foi o artilheiro do Campeonato Pernambucano 2014 com 12 gols. (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

15:22 FIQUE DE OLHO: Eduardo, lateral-esquerdo da Portuguesa, foi contratado recentemente e fará sua estreia hoje. O lateral disputou o último Campeonato Paulista pelo São Bernardo. (Foto: Divulgação/Portuguesa)

15:20 Enquanto isso, Sérgio Guedes, recém-contratado pelo Santa Cruz, não quis saber de revelar a escalação do time Coral. O treinador disse que vai esperar o time da Portuguesa, que terá alguns reforços, para definir a equipe: “Vou esperar o time da Portuguesa que ganhou mais contratações nesta semana para poder definir o time. Não estou criando dúvidas na cabeça de ninguém, apenas abri o leque e mostrei aos jogadores que todos têm a minha confiança.”

15:18 Durante a semana, Argel Fucks, técnico da Portuguesa, confirmou o time que começará jogando na tarde deste sábado (26): “Não vou esconder escalação nenhuma. Eu não sou de fazer treino fechado para a imprensa, sendo assim, o time que vocês viram treinado com o colete é o que começa jogando contra o Santa Cruz.”

15:16 Na década de 70, a maior goleada da história do duelo entre Portuguesa e Santa Cruz foi aplicada pelos paulistas. A lusa venceu o tricolor, no Arruda, por 4 a 0. O destaque da partida foi Enéas, com dois gols. Além dele, quem também marcou foi Wilsinho e Gilberto (contra). O duelo foi válido pela 20ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1973.

15:14 Em 2005, os adversários de hoje fizeram um duelo decisivo, no estádio do Arruda, que valia uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Reinaldo, do Santa Cruz, decidiu o confronto e com dois gols na primeira etapa e colocou o time pernambucano na elite do futebol nacional.

15:12 O último jogo entre as equipes foi em outubro de 2007, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e terminou com um empate por 2 a 2. Naquele ano, o Santa Cruz começava seu calvário no futebol nacional. A equipe foi rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro, em seguida, para a Série D.

15:10 Pela Série B do Campeonato Brasileiro, rubro verdes e tricolores duelaram em sete oportunidades: duas vitórias para os dois lados e três empates.

15:08 A Portuguesa leva vantagem nos confrontos em São Paulo. Na capital paulista, os dois times se enfrentaram em 10 oportunidade. A lusa venceu três, perdeu apenas uma e empatou 10.

15:06 A fase do Santa Cruz não é boa, mas a equipe Coral leva uma pequena vantagem nos confrontos contra a Portuguesa. Até o momento, as equipes se enfrentaram 23 vezes. O tricolor pernambucano venceu cinco, empatou 14 e perdeu quatro.

15:04 Já o Santa Cruz começou a Série B contra o ABC, no sábado (19), no Estádio do Arruda. Na ocasião, a equipe Coral ficou no empate, por 1 a 1, com o time potiguar.

15:02 O mando de campo é da Portuguesa, que estreou contra o Joinville, na Arena Joinville, em Santa Catarina. No entanto, a estreia da Lusa durou apenas 17 minutos, pois a partida foi paralisada por conta de uma liminar.

15:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Portuguesa x Santa Cruz, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h20, no Estádio do Canindé, em São Paulo.