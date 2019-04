Luverdense x Vasco, Brasileirão Série B 2014 e

Encerramos aqui a transmissão da partida entre Luverdense x Vasco, resultada em 2 a 1. Acompanhe a crônica dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigada pela companhia!

48' FIM DE JOGO! Na primeira partida entre os clubes, o Luverdense consegue uma vitória histórica contra o Vasco.

47' Ótima chance! Atacante Fernando aproveita o último minuto e tenta ampliar, mas Diogo Silva prende a bola.

46' Com o resultado, Luverdense ocupa temporariamente a terceira colocação da competição e o Vasco cai para 17ª.

45' Ainda dá tempo de mais emoções! Jogo irá aos 48 minutos.

44' Vasco todo no ataque.

42' Mais de 80 passes errados.

41' Novamente com Misael, Luverdense assusta.

38' Pressão vascaína.

37' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Fellipe Bastos, entra Dakson.

36' Rafael Vaz manda por cima.

35' Douglas na cobrança.

34' Júlio Terceiro comete falta em Thalles.

33' Adílson Batista dá bronca no elenco e pede mais organização.

32' Jogo esquenta e o Vasco acredita no empate.

30' SUBSTITUIÇÃO NO LUVERDENSE! Última alteração de Júnior Rocha: sai Washington, entra Júlio Terceiro.

29' Só dá Vasco.

28' INACREDITÁVEL! INACREDITÁVEL! Diego Renan faz tabela com Thalles e manda na trave. Quase o empate!

27' Gol contagiou a Arena e o Vasco. Torcedores fazendo a festa!

GOOOOOOOLAÇO DO VASCÃO! Yago diminui para o Vasco: 2 a 1.

24' Torcida grita 'olé' para ironizar as falhas do time carioca.

22' Após o segundo gol, Vasco está desequilibrado. Bagunça total.

21' Gilson acerta na trave.

19' Rafael Vaz corta e manda a bola para os fundos. Escanteio para o adversário.

15' Bela defesa! Zaga vascaína afasta chegada com perigo.

14' Vasco sem qualidade técnica.

11' SUBSTITUIÇÃO NO LUVERDENSE! Sai Rubinho, entra Fernando.

GOOOOOOL DO VERDÃO! Rubinho acerta cobrança de pênalti e amplia na Arena: 2 a 0.

7' Rubinho na cobrança.

PÊNALTI A FAVOR DO LUVERDENSE! Misael sofre pênalti e dá ótima oportunidade ao seu time.

6' Verdão apresenta boa postura.

5' Tentativa de Thalles.

4' William Barbio tenta bicicleta dentro da área, sem êxito.

3' Os cariocas começam pressionando.

1' Falta a favor do Vasco, cartão amarelo para Carlão.

0' Bola rolando!

17:20: Alterações: Júnior Rocha tira Reinaldo e coloca Léo. Já Adílson Batista substititui o Montoya por William Babio e Reginaldo por Yago.

17:09: "Estamos jogando bem, mas se capricharmos mais no último passe, podemos fazer mais gols", afirma Reinaldo.

17:08: "Na hora do gol deles, tocamos demais a bola, perdemos no meio. Não pode acontecer. Agora tem que correr atrás", lamenta Douglas.

Fim de primeiro tempo! Time do Norte vai vencendo por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Reinaldo.

44' Misael tenta contra-ataque, mas é desarmado pelo Diego Renan.

43' Em jogada com Fellipe Bastos, volante chuta para longe.

42' Falta perigosa em Douglas.

41' Bola para nas mãos do goleiro vascaíno.

40' Escanteio para Luverdense.

38' Lateral esquerda do Vasco é uma verdadeira avenida. Misael aproveita essas falhas e chega com velocidade.

36' Desantento, Diogo Silva segura a bola e a deixa escorregar, dando grande chance para o adversário.

35' Com perigo! Misael dribla Luan e é escanteio para o Verdão.

34' Rafael Vaz cabeceia nas mãos do goleiro Gabriel Leite.

33' Mais equilibrado, o time de Adílson Batista reage em busca do empate.

31' Thalles chega e manda de cabeça por cima.

30' QUASE! Bola bate no travessão após cobrança de Douglas.

29' Luverdense comete falta e dá ótima chance ao clube carioca.

28' Vasco tenta reação.

26' Douglas perde o domínio no meio de campo.

25' Novamente o Luverdense chega com perigo. Vasco está assustado.

23' Fellipe Bastos bate mal e a bola foi para fora.

22' Falta a favor do time cruz-maltino.

20' Vasco busca o empate.

GOOOOOOOL DO LUVERDENSE! Raul dispara no ataque, finta Luan e chuta. Diogo Silva espalma e Reinaldo aproveita o rebote, abrindo o placar na Arena Pantanal.

18' Diego Renan toca para Fellipe Bastos e o volante cruza para Montoya, porém o Verdão estava atento.

17' Sem dificuldades para subir, atacante Misael mostra perigo ao Vasco.

16' Impedimento para o Luverdense. Jogadores tentaram jogada ensaiada, mas o assistente levantou a badeira.

15' Rafael Vaz tenta finalização.

14' Impedimento de Reginaldo.

13' Jogadores lançam para Diogo Silva e o goleiro defende sem dificuldades.

12' Falta para o Verdão do Norte.

10' INACREDITÁVEL! Thalles arma jogada com Montoya e o colombiano não consegue acertar o gol, que leva bronca do treinador por ser muito individualista.

9' Rubinho, capitão do time, sobe pela lateral e é cortado pela zaga vascaína.

7' Braga toma bola e Vasco recupera. Montoya tentou de longe.

5' Vasco trabalha a bola pelo meio.

4' Luverdense vai para cima, mas Luan afasta.

1' Time carioca pressionando o adversário.

0' Começa a partida!

16:18: Vasco joga de camisa preta, enquanto o Luverdense está de branco.

16:16: Hino nacional sendo executado.

16:15: Times entram em campo com faixa escrita "somos todos iguais!", em forma de protesto contra o racismo.

16:00: Os árbitros que apitarão a partida são: Jean Pierre Gonçalves Lima - RS; árbitro assistente nº 1: Marcio Luiz Augusto - SP; árbitro assisente nº2: Marcia Bezerra Lopes Caetano; quarto árbitro: Alinor Silva da Paixao - MT.

Leia mais: Na Arena Pantanal, Luverdense e Vasco duelam pela Série B

15:05 Aproveitando a chance de jogar em sua terra natal, o goleiro Diogo Silva vê a titularidade como uma oportunidade e ignora as falhas de 2013, um ano difícil para a torcida vascaína: "A emoção é imensa, uma alegria grande. Vai ser minha sexta partida no ano e Deus quis que eu pudesse estar aqui. Estou muito feliz de poder participar desse evento na cidade que eu amo. Vou dar meu melhor para poder sair daqui com a vitória, mas sempre respeitando o Luverdense, que joga há muito tempo junto".

15:03 O treinador Adílson Batista repetiu a mesma escalação da estreia contra os mineiros, partida realizada em São Januário no último sábado (19). Mesmo com dificuldades, o objetivo é sempre vencer: "Preciso recuperar o elenco. Que a gente faça um ótimo jogo e vença. É nessa linha que vamos trabalhar".

15:02 A partida na Arena será o primeiro evento-teste do estádio coordenado pela FIFA e pelo COL (Comitê Organizador Local). Com capacidade máxima de 41.390 toredores, a obra está orçada em R$570 milhões. Ainda não concluída, cadeiras estão sendo instaladas a poucas hora do jogo. Público estimado em 30 mil.

LUVERDENSE JÁ DEFINIDO! Gabriel Leite, Raul Prata, Renato, Braga e Edinho; Carlão, Gilson, Washington e Rubinho; Misael e Reinaldo.

VASCO ESCALADO! Diogo Silva, André Rocha, Luan, Rafael Vaz, Diego Renan; Aranda, Fellipe Bastos, Douglas; Montoya, Thalles, Reginaldo

15:00 Vasco negocia com o atacante Rafael Silva, ex-Ituano. O jogador chegará no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (28) para realizar exames médicos e acertar por duas temporadas. Apesar do seu empresário Ivan Rocha não confirmar a contratação, o mesmo afirma existir o interesse do time ruzmaltino.

14:59 Vice da decisão do Campeonato Mato-Grosssense, o Verdão do Norte perdeu para o Cuiabá e foca suas atenções para a disputa da Série B.

14:57 FIQUE DE OLHO: O atacante Reinaldo é o destaque do Luverdense. O veterano jogador, recém-contratado pelo clube do Mato Grosso, é o primeiro nome que vem à cabeça do setor defensivo vascaíno para o jogo deste sábado. Pelo Flamengo, foram 133 jogos e 47 gols. Com a camisa do Botafogo, 44 partidas e 14 gols marcados. Com 15 clubes na carreira e passagens pelo futebol francês, japonês e chinês, experiência é o que não falta para o atacante de 35 anos nascido em Itaguaí. (Foto: Robson Boamorte)

14:55 FIQUE DE OLHO: Promessa para 2014, Thalles nasceu em 1995 e começou a sua carreira no Profute de Itaboraí, chegando ao Vasco aos 11 anos de idade e conseguindo estender vínculo com o clube por mais três anos, após ter contratação renovada. Artilheiro do juniores, o jovem atacante conquistou a Taça Belo Horizonte e foi autor de gols decisivos. O xodó da torcida vascaína apresenta qualidade técnica e velocidade, um perigo para qualquer adversário. (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

15:54 Sem Rodrigo, Rafael Vaz ressalta a importância de seu companheiro de zaga e demonstra confiança: "Estou tranquilo. Sei da responsabilidade, mas também sei do meu potencial, com muitos pés no chão. O Rodrigo é um exemplo para todos pelo grande zagueiro e pela história que tem. Vou procurar fazer o meu melhor para que a torcida e todos não sintam a falta dele".

15:52 Ex jogador do Flamengo e autor de um gol no clássico contra o Vasco, Reinaldo lembra desse momento com carinho e comenta sobre a preocupação da zaga vascaína: "Fico feliz com isso. Já tenho uma certa idade e sei que tenho história no futebol. Mas o Vasco é uma grande equipe e temos que pensar em realizar um bom jogo. Se der para marcar vou ficar muito feliz, porém o mais importante é o Luverdense vencer".

14:50 Um dos maiores desfalques do Vasco é o atacante Edmílson, que foi o artilheiro do Campeonato Carioca e está machucado. Além dele, Martín Silva, Rodrigo, Guiñazú, Pedro Ken e Everton Costa também são os desfalques pelo mesmo motivo.

14:48 Já o Luverdense também não vem de uma vitória, empatou em 0 a 0 na estreia do campeonato com o Vila Nova. A equipe está em 15ª e sonha em conquistar os três pontos na Arena Pantanal.

14:47 Vindo de um empate em casa contra o América-MG por 1 a 1, o Vasco soma um ponto na tabela e ocupa a oitava posição. Na estreia da Série B, o atacante Reginaldo foi o autor do gol vascaíno, enquanto Obina empatou para os visitantes. (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

14:45 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Luverdense e Vasco, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.