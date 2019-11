Botafogo x Internacional, Brasileirão 2014

E ficamos por aqui com a transmissão de Botafogo 2x2 Internacional. Acompanhe o resultado dos outros jogos dessa rodada em nosso site, Facebook e Twitter. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até a próxima!

Com o empate, o Inter subiu para o 4º lugar, com 4 pontos, empatado com o Cruzeiro. Já o botafogo assumiu o 17º lugar, com 1 ponto.

Sheik: "Estou feliz pelo meu gol na estreia. Meu 2º semestre de 2013 foi muito abaixo. Volto para uma equipe grande do Rio de Janeiro e estou contente".

Willians: "Nosso time parou no 2º tempo e sofreu o empate. Vamos conversar durante a semana para não repetir os erros nos próximos jogos".

47' FIM DE JOGO NO MARACANÃ! Botafogo 2x2 Internacional.

46' CARTÃO AMARELO PARA OTÁVIO!

46' CARTÃO VERMELHO PARA LUCAS! Por falta em Otávio.

46' Daniel começa jogada, toca para Sheik, que acha Zeballos. O atacante toca para Daniel, que perde o domínio dentro da área.

45' Edílson chuta cruzado e a bola passa muito perto do gol de Dida. QUASE A VIRADA!

44' Teremos 2 minutos de acréscimo!

44' Otávio recebe de Aranguíz, mas perde o domínio para a marcação.

43' Gladestony arrisca de longe e a bola passa longe do gol. Wellington Paulsita, que estava livre, reclama com o jogador.

40' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL Sai: Rafael Moura Entra: Wellington Paulista

39' Edílson cobra e Dória manda por cima do gol. Tiro de meta.

38' Falta para o Botafogo!

37' CARTÃO AMARELO PARA ARANGUÍZ!

36' CARTÃO AMARELO PARA EDÍLSON!

35' Edílson cruza e Dida manda para a lateral.

33' A torcida do Botafogo, que antes vaiava o time, agora canta no Maracanã!

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BOTAFOGO! ZEBALLOS EMPATAAA! Sheik cruza da direita e manda na cabeça de Zeballos, que emapta o jogo!

29' Botafogo pressiona em busca do empate.

27' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL Sai: Valdívia Entra: Otávio

25' Lodeiro acha Edilson, que manda uma bomba. Dida se confunde na defesa e manda a bola para escanteio!

23' Zeballos arrisca uma bomba de fora da área. Dida faz a defesa!

22' CARTÃO AMARELO PARA GLADESTONY!

20' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL Sai: Alan Patrick Entra: Gladestony

18' GOOOOOOOOOOOLLLLL DO BOTAFOGOOOOO! EMERSON SHEIK DESCONTA! Lucas cruza e Sheik aproveita a falha de Dida e manda de cabeça para o fundo das redes!

16' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO Sai: Aírton Entra: Edilson

16' Fabrício cobra e a zaga afasta pela lateral.

15' Escanteio para o Inter!

14' D'alessandro cobra o escanteio, Juan tenta o chute e a zaga afasta.

13' Cruzamento de D'Alessandro para Juan, que chuta e Jefferson manda para escanteio!

12' Gabriel toca para Lodeiro, que arrisca uma bomba de fora da área. Mas a bola passa por cima do gol.

10' Zeballos erra o passe e a torcida vaia.

9' D' Alessandro cobra e Dória afasta.

8' Alan Patrick cruza buscando Aranguíz, mas a zaga manda para escanteio.

6' CARTÃO AMARELO PARA AÍRTON! Por cometer falta em D'Alessandro.

5' Bolívar tenta Aírton, que não domina e concede contra-ataque ao adversário. Inter, então, troca passes até cavar lateral.

3' Júnior César cruza para Emerson Sheik, que manda de cabeça para fora! Desperdiçou!

2' Inter troca passes na frente da área do Botafogo.

1' Gabriel recebe passe de Zeballos e manda uma bomba. Dida faz a defesa!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

17:03 O Botafogo terá duas mudanças. Sai: Júlio cesar Entra: Júnior César

Sai: Jorge Wagner Entra: Daniel

17:02 Inter retorna sem alterações para o 2º tempo.

17:00 O placar resume o que foi a primeira etapa do jogo no Maracanã. O Internacional jogou nos erros do Botafogo e logo aos 8 minutos, já havia aberto o placar. O time carioca foi um time desorganizado em campo e seus laterais não foram efetivos.

16:49 Botafogo sai vaiado pela torcida e ruma ao vestiário.

Bolívar: "Não podemos dar oportunidades ao adversário".

D'alessandro: "Aproveitamos as oportunidades".

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Botafogo 0x2 Internacional.

45' Lucas cruza errado e a torcida vaia.

45' Valdívia tenta o passe para o He-Man, mas Dória afasta.

44' Teremos 1 minuto de acréscimo!

43' Torcida do Botafogo vaia muito o time.

42' Inter troca passes em busca do terceiro gol.

40' Botafogo erra muitos passes na partida.

36' Torcida do Inter canta muito neste momento no Maracanã.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! RAFAEL MOURA MARCA NOVAMENTE! Valdívia recebe dentro da área e toca no meio para o He-Man, que só manda para o fundo do gol de Jefferson!

32' Jorge Wagner acha Lucas dentro da área. O lateral domina, mas chuta por cima do gol de Dida. Desperdiçou!

30' Falta de Dida em Emerson Sheik.

28' Botafogo pega rebote da zaga do Inter e avança. Lodeiro cruza buscando Zeballos, mas Paulão corta.

27' Contra-ataque do Inter. Aranguíz arranca e cruza para Rafael Moura, mas a zaga afasta.

25' D'alessandro acha Valdívia, mas jogador escorrega e perde chance incrível de ampliar o placar no Maracanã.

24' Sheik troca passes com Lodeiro e arrisca para o gol. Mas a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

22' Rafael Moura tenta o lançamento para Aranguíz, mas o chileno não alcança.

22' Sheik está de volta ao jogo.

21' Após dividida com D'alessandro, Emerson Sheik está caído no gramado.

20' Botafogo pressiona em busca do empate neste momento. Inter se segura.

20' Júlio Cesar recebe pela lateral, cruza para Lodeiro que manda de cabeça para fora!

19' DÓRIA! Rafael Moura recebe lançamento, dribla o marcador e quando já entrava na área para chutar, Dória chega para afastar o perigo!

18' Diogo cruza para a ára buscando Rafael Moura, a zaga afasta nos pés de Aranguiz que manda novamente para a área. Bolívar afasta.

17' CARTÃO AMARELO PARA WILLIANS!

17' Sheik cobra escanteio e Lodeiro chuta na trave de Dida!

16' Jorge Wagner cobra e Juan quase marca contra. Escanteio.

16' Falta para o Botafogo.

14' Jorge Wagner cobra escanteio, Juan afasta e Dida segura a bola, para evitar que ela vá novamente pela linha de fundo.

14' Zeballos cobra a falta e Dida espalma para escanteio!

13' Jorge Wagner sofre falta de Valdívia.

12' Júlio Cesar, um dos principais alvos da torcida botafoguense, cruza errado para a área. É vaiado novamente.

10' Lateral para o Botafogo, que é muito vaiado pela torcida neste momento.

8' GOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! RAFAEL MOURA ABRE O PLACAR! Aranguiz recebe na área, domina e cruza para o He-Man, que manda de cabeça para o fundo das redes!

7' Jorge Wagner cobra e Dida faz a defesa em dois tempos.

6' Willians comete falta em Sheik.

5' Gabriel tenta lançamento para Lodeiro, mas o uruguaio não alcança.

4' Fabrício acha Valdívida, que toca para Aranguíz. O chileno cruza para a área e a zaga afasta.

2' D'alessandro cobra falta, Valdívida desvia de cabeça e a bola passa muito perto do gol de Jeferson. Quase o Inter abre o placar!

0' BOLA ROLANDO NO MARACANÃ!

Tudo pronto para a bola rolar.

O banco do Colorado tem dois ex-botafoguenses: Jorge Henrique e Wellington Paulista.

Internacional também está em campo!

O Botafogo está no gramado! Atletas carregam faixa contra o racismo.

O público é muito pequeno neste momento no Maracanã.

A arbitragem está no gramado do Maracanã.

A torcida do Botafogo, revoltada com os salários atrasados, está fazendo campanha nas redes sociais pela saída do presidente do clube, Maurício Assumpção.

A diretoria do Internacional está estudando dois países para treinar durante a Copa do Mundo: Portugal e Estados Unidos. Além desses nomes, o clube afirma que foi convidado para inaugurar um estádio no Paraguai durante a paralização para o torneio mundial.

No último encontro entre as equipes, pelo Brasileirão de 2013, as equipes empatam em 3 a 3.

Além de Botafogo e Internacional, os outros jogos das 16h serão: Corinthians x Flamengo, Cruzeiro x São Paulo e Vitória x Atlético-PR.

Esse será o reencontro do volante Bolatti, com o Inter, seu ex-clube. O argentino foi contrato no início de 2014 e vive grande fase pelo clube carioca.

No momento, o Inter está na quarta colocação, e se vencer, dividirá a liderança com o Fluminense; Já o Botafogo é o 16º colocado.

INTERNACIONAL CONFIRMADO COM: Dida; Diogo, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, D’Alessandro e Valdívia; Rafael Moura

BOTAFOGO CONFIRMADO COM: Jefferson, Lucas, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Aírton, Gabriel, Jorge Wagner e Lodeiro; Zeballos e Emerson.

O Internacional tenta quebrar um tabu diante dos cariocas: não conseque uma sequência de vitórias nas primeiras rodadas do Brasileirão desde 2009.

O estreante da tarde, Emerson Sheik, concedeu um entrevista exclusiva na manhã deste domingo (27) e falou sobre os salários atrasados de seu novo clube: "Estou ciente da dificuldade do clube, mas a diretoria prometeu que irão resolver as pendências com o plantel".

A arbitragem será de Jailson Marcedo Freitas (BA), auxiliado por Rogerio Pablos Zanardo (SP) e Vicente Romano Neto (SP).

Já o Internacional vive grande fase: foi ser tetracampeão gaúcho, avançou de fase na Copa do Brasil e venceu na estreia do Brasileirão.

O técnico Vagner Mancini, após derrota para o São Paulo, cobrou mais motivação da equipe e não quer que o time seja passivo em campo. Com isso, Edilson, Wallyson e Ferreyra foram barrados pelo treinador.

Na última atividade dos cariocas antes do confronto, realizada na manhã deste sábado (26), os jogadores treinaram pênaltis e cobranças de falta.

O Botafogo também terá desfalque: Marcelo Mattos, com dores musculares, deverá dar lugar a Aírton, que atuou pelo clube gaúcho no ano passado.

O último treino do time de Abel Braga, ainda em Porto Alegre, foi um recreativo sem formação do time que irá a campo. Mas a tendência é que Valdívia entre na vaga de Alex e Diogo pega o lugar de Gilberto.

O Colorado terá desfalques para o duelo de logo mais: Claudio Winck, Alex e Gilberto. O meia, cuja baixa já era esperada, não havia trabalhado com os companheiros durante a semana; Gilberto, não jogará em decorrência do acordo entre cavalheiros entre os clubes, por pertencer ao Botafogo. Já Claudio Winck, que substituiria Gilberto, sentiu um desconforto na coxa direita e não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro.

E o retrospecto do atacante do Botafogo é bom diante do Internacional: em 2009, quando atuava pelo Flamengo, marcou uma vez na goleada de 4 a 0; em 2010, quando vestia a camisa do Fluminense, balançou as redes em uma oportunidade em outra goleada, agora por 3 a 0.

Do lado do time de Vagner Mancini, Emerson Sheik fará a sua estreia. Seu nome saiu no BID na tarde de sexta-feira (25) e está apto para jogar diante dos gaúchos.

O Botafogo perdeu para o São Paulo por 3 a 0, no Morumbi.

Na primeira rodada do Brasileirão, o Internacional venceu o Vitória por 1 a 0, no Beira-Rio.

No momento, os gaúchos ocupam a quinta colocação, com três pontos; Já os cariocas estão no 19º lugar, sem nenhum ponto conquistado.

A partida é válida pela 2º rodada do Brasileirão e será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Boa tarde, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL o confronto entre Botafogo e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Siga em tempo real!