Cruzeiro x São Paulo, Brasileirão Série A 2014 e

17:52 O próximo jogo do São Paulo agora é diante do Coritiba, sábado (3), às 18h30, no Morumbi, pelo Brasileirão. O Cruzeiro volta a campo na quarta (30), diante do Cerro Porteño, às 22h, pela Libertadores.

Fim de jogo no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Julio Baptista fez para o Cruzeiro e Antonio Carlos empatou para o São Paulo.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃAAAO PAAAAAAAAULO! ANTÔNIO CARLOS! Pato cruzou e o zagueiro artilheiro cabeceou no cantinho!

45' Cartão amarelo para Samudio!

43' 3 de acréscimo!

41' Tricolor fica no campo de ataque mas não consegue finalizar.

37' ROGÉEEEEEEEERIO! Éverton Ribeiro fez grande jogada, chutou, a bola bateu no zagueiro e sobrou para Lucas Silva, que chutou forte para a defesa do capitão.

35' Ricardo Goulart tocou para Borgrs, mas Antônio Carlos tirou na hora certa.

33' IMPEDIDO! Luis Fabiano é lançado e sai na cara do gol, mas o bandeirinha marca impedimento!

33' Tricolor tenta bastante o gol de empate.

27' Na Raposa, sai Willian e entra Nilton.

26' UUUUUH! Willian cruza e Dedé cabeceia pra fora.

24' No Tricolor, sai Maicon e entra Hudson.

24' Cartão amarelo para Henrique! Por falta em Osvaldo.

23' No Cruzeiro, sai Julio Baptista e entra Borges.

22' Osvaldo fez boa jogada, cruzou e Luis Ricardo, do outro lado, chutou em cima do zagueiro.

21' Alvaro Pereira ganhou na linha de fundo, cruzou e o zagueiro Cruzeirense afastou o perigo.

20' Cruzamento na área e a bola vai nas mãos de Fábio.

19' São Paulo fica com a bola e tenta explorar a velocidade de seus atacantes.

16' Tricolor tenta chegar, mas não consegue a infiltração no meio da zaga da Raposa.

13' No São Paulo, sai Boschilia e entra Osvaldo.

12' UUUUH! Ricardo Goulart chuta de fora e Rogério pega.

11' Willian dominou dentro da área, mas a zaga afastou.

8' Samudio arrancou, Julio Baptista tocou para ele, mas só que o jogador fez falta em Luis Ricardo.

7' São Paulo agora vai pra cima para tentar o empate. Jogo fica bom.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEEEEIRO! JULIO BAPTISTA! O meio-campista bateu a falta com perfeição e abriu o placar.

3' Falta perigosa para o Cruzeiro! Willian driblou Rodrigo Caio, mas o zagueiro fez a falta.

2' São Paulo começa a segunda etapa no campo de ataque.

Começa o segundo tempo de até então Cruzeiro 0x0 São Paulo.

17:02 Cruzeiro e São Paulo estão de volta ao gramado!

Fim de primeiro tempo no Parque do Sabiá. Cruzeiro 0x0 São Paulo.

43' Éverton Ribeiro cruza e a bola passa por todo mundo. Passou perto do gol.

41' UUUUUUUUH! Rogério bateu a falta e a bola passou muito perto.

39' FALTA PARA O SÃO PAULO! A bola bateu na mão de Henrique na entrada da área!

37' Pato deu uma linda caneta, tocou para Luis Ricardo que chutou no zagueiro.

33' UUUUUUUH! Maicon cruzou, Pato subiu e errou a cabeçada. Se acerta, o gol seria certo.

31' Ganso chutou de fora da área e a bola foi pra fora.

29' Partida fica muito ruim neste momento, com as equipes não conseguindo criar chances de gol.

26' IMPEDIDO! Maicon lança Luis Fabiano que faz o gol, mas o bandeirinha havia levantado a bandeira!

23' UUUUUUH! Cruzamento na área e Ricardo Goulart cabeceou para fora. Quase o primeiro!

22' Cartão amarelo para Alvaro Pereira! Por falta em Willian.

18' PRA FORA! Pato chutou de muito longe e a bola foi pra fora.

16' Muda o Tricolor: sai Douglas, machucado, entra Luis Ricardo.

15' Luis Ricardo no aquecimento. Douglas sente a perna.

14' UUUUH! Boschilia dominou, driblou o zagueiro e chutou pra fora. Tricolor chegou bem.

10' Lucas Silva chuta rasteiro e a bola vai pra fora!

9' Falta perigosa para o Cruzeiro!

8' Boschilia fez uma grande jogada na entrada da área e foi derrubado, mas o árbitro mandou seguir.

6' Douglas avançou pela direita, mas cruzou em cima de Bruno Rodrigo.

5' Jogo fica bem truncado, com as duas equipes brigando pela bola no meio do campo.

2' Lucas Silva arrancou e, quando driblou Douglas, foi derrubado. O árbitro mandou seguir.

1' São Paulo toca a bola de pé em pé.

A bola rola no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Cruzeiro e São Paulo duelam pelos três pontos.

15:57 Hino executado. Vamos para o jogo! Fique com a VAVEL Brasil!

15:56 Hino nacional sendo executado neste exato momento.

15:54 Luis Fabiano: "Precisamos jogar todos os jogos da mesma maneira"

15:52 Cruzeiro também no gramado!

15:52 São Paulo está no gramado do Parque do Sabiá!

15:45 Ontem, na abertura da 2º rodada, o Coritiba empatou com o Santos por 0 a 0. No Pacaembu, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0.

15:44 O Parque do Sabiá não está lotado para a partida de logo mais.

15:32 Cruzeiro também confirmado! Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Samúdio; Henrique, Lucas Silva, Éverton Ribeiro, Ricardo Goulart e Willian; Julio Baptista

15:30 O Cruzeiro ainda não está confirmado.

15:28 São Paulo escalado! Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Boschilia e PH Ganso; Pato e Luis Fabiano

14:45 O estádio que Cruzeiro e São Paulo jogarão será o Parque do Sabiá, em Uberlândia. O estádio tem capacidade para 53 mil pessoas.

14:35 Já o técnico Muricy Ramalho disse que manterá o mesmo time que venceu o Botafogo, pela primeira rodada: "Contra o Botafogo, foi a primeira vez que jogaram assim. Tem que dar confiança, senão fica mudando demais. Não quer dizer nada que é esse time que vai jogar. Começou muito bem a competição e, por isso, deve jogar", declarou.

14:34 Nesta semana, Marcelo Oliveira treinou bastante o time do Cruzeiro. O treinador comemorou o fato de poder treinar vários fundamento, como passe, finalizações, etc: "Tudo caminhando bem, o time B foi bem na Bahia, trouxe a vitória, aqueles que tinham descansar, descansaram. Fizemos uma semana proveitosa, trabalhando as situações que quando não se joga sábado e quarta, domingo e quarta, são possíveis, como finalizações, sequência de faltas, que é tão importante. Estamos preparados para fazer um grande jogo contra um ótimo adversário, que deve ser um jogo muito interessante", disse.

14:33 Em 2010, foi a vez do São Paulo vencer a eliminatória diante do Cruzeiro. E foi pela Copa Libertadores. O primeiro jogo das quartas-de-final, no Mineirão, o Tricolor venceu por 2 a 0 com uma certa tranquilidade. No Morumbi, vitória também por 2 a 0, com gols de Hernanes e Dagoberto. Classificação à semi-final garantida.

14:32 Em 2000, Cruzeiro e São Paulo fizeram a final da Copa do Brasil. A primeira partida, no Morumbi, havia sido 0 a 0. No Mineirão, na segunda partida, Marcelinho Paraiba abriu o placar para o Tricolor, obrigando a Raposa a virar o jogo para sair com o título. Então, aos 35, Fabio Junior empatou, e, aos 46, Giovanni bateu falta e virou o jogo, explodindo o estádio. Cruzeiro campeão! (Foto: Paulo Pinto/AE)

14:31 Cruzeiro e São Paulo se enfrentaram 60 vezes na história. O Tricolor tem ampla vantagem: foram 30 vitórias, contra 14 do Cruzeiro, além de 16 empates. Além disso, o time do Morumbi já marcou 90 gols e a Raposa 61.

14:30 Contra o Botafogo, no último domingo, vitória por 3 a 0. Com Alexandre Pato e Luis Fabiano em dia inspirado, o Tricolor venceu com tranquilidade. Leia mais aqui.

14:29 O visitante é o São Paulo, que também tem 3 pontos na competição, e ocupa a segunda colocação pelo saldo de gols. Na primeira rodada, vitória por 3 a 0 diante do Botafogo.

14:28 Na última rodada, o Cruzeiro bateu o Bahia por 2 a 1, com gols de Nilton e Marcelo Moreno. Leia mais sobre o jogo aqui.

14:27 O mando de campo é do Cruzeiro, que ocupa a 3ª colocação da competição, com 3 pontos ganhos. Na primeira rodada, vitória diante do Bahia, fora.

14:25 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x São Paulo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais.