Figueirense x Bahia, Brasileirão 2014 e

20:35 Estamos encerrando nossa transmissão. Fiquem ligados para mais informações sobre a partida na Vavel Brasil. Agrademos os fãs que estiveram juntos, até a próxima!

20:30 Assim termina a 2º rodada do Campeoantoi Brasileiro:

Confira o gol de Lincoln, o primeiro do Bahia:

Marquinhos Santos: "Temos que comemorar o triunfo hoje, mas focarmos no Villa Nova pela Copa do Brasil e consequentemente no Botafogo. O Bahia demonstrou hoje que pode ficar na parte de cima da tabela do campeonato."

Fahel: "Agradecemos a torcida. Eles estão de parbéns, o triunfo são para eles. Fizemos uma boa estreia, mas pecamos em alguns detalhes. Viemos para São Paulo concentrados para sair com a vitória."

Marcos Assunção: "Estamos preocupados, começo do campeonato e não começmos bem. Teremos que pontuar para que não possamos nos complicar lá na frente."

Fim de jogo na Arena Barueri: Figueirense 0-2 Bahia, gols de Lincoln e Fahel.

Público pagante na Arena Barueri: 777, Renda R$ 20.480,00

46' Teremos mais três minutos de acréscimo.

43' Falta perigosa pro Bahia. Uelliton arrisca o chute direto, mas passa longe.

Última substituição do Bahia: Pittoni (ex-Figueirense) entra no lugar de Lincoln.

33' Até aqui, só dá Bahia.

31' QUASE O TERCEIRO DO TRICOLOR! Após jogada de Rafinha, Talisca teve a chance de dentro da área, mas a bola foi para fora.

29' GOOOOOOOOL DO BAHIA!!! Lincoln manda pra área, Titi ajeitou e Fahel manda de Calcanhar!!! golaço. 2-0

28' O Bahia faz sua segunda substituição: Roniery faz sua estreia no lugar de Diego Macedo, que sentiu lesão

25' Primeira substituição do Bahia: Maxi Biancucchi dá lugar a Rafinha.

23' Cartão Amarelo para Thiago Heleno, por ter atigindo de forma desleal Rhayner, pelo lado direito. Merecia até expulsão..

21' Cartão Amarelo para Fahel, por matar o contra-ataque da equipe de Santa Catarina.

20' QUASE RHAYNER!!! Livre, Diego Macedo cruza no primeiro pau e Rhayner de cabeça quase marca o segundo. No susto, Tiago Volpi faz uma defesa sensacional.

Ônibus que trazia membros da torcida organizada do Figueirense acaba de chegar no estádio.

Torcida do Bahia canta alto na Arena Barueri. "Bahêa, Bahêa, Bahêa!"

13' E o placar continua Figueirense 0-1 Bahia.

10' NA TRAVE!!!! Uelliton bate colocado de perna direita e quase marca um gol antológico! Quase o segundo do Tricolor.

Assim como o Bahia fez no primeiro tempo, o Figueirense inicia pressionando. Apesar de ter a maior parte da posse de bola, os jogadores erram no último passe.

Começa o segundo tempo!

O Figueirense promove sua primeira substituição: Vitor Junior dá lugar ao atacante Everaldo

O Figueirense depende muito de Marcos Assunção (para criação e em bolas paradas), as principais jogadas do Figueira na primeira etapa foram com ele.

Pelo Bahia, Fahel e Uellinton fizeram ótimo primeiro tempo. Lincoln também, apesar do preciosismo em alguns lances. Demerson muito mal

Fim de primeiro tempo na Arena Barueri: Bahia 1-0 Figueirense. Lincoln marcou o único gol da partida.

41' Maxi tabela com Lincoln e a bola quase sobra para o argentino ter a chance do chute quase da pequena área

35' QUASE LINCOLN!! O meia do Bahia buscou o ângulo esquerdo de Tiago Volpi, a bola achegou a resvalar no travessão!

34' Da entrada da área, Rhayner sofre carrinho por trás, CARTÃO AMARELO para Paulo Roberto.

31' Demerson erra ao tentar sair jogando e comete falta em Vitor Junior. CARTÃO AMARELO para o zagueiro do Bahia.

28' Sua especialidade, Assunção cobra falta que passou sem perigo para Lomba.

25' UUUUUUH! QUASE FIGUEIRENSE! Marco Antônio bate colocado e quase empata para o Figueirense! a torcida presente no estádio chegou a gritar gol.

25' Falta da intermediária a favor do Bahia. Talisca cruza e Fafel comete falta no goleiro Volpi

17' Marcos Assunção afasta a cobrança rasteira de Talisca.

16' UUUUUUUH! Quase o segundo do Bahia! Falta pro Bahia pela direita por Anderson Talisca. A bola faz uma curva traiçoeira e quase engana o goleiro Tiago Volpi, que manda pra escanteio!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA!!! DIEGO MACEDO COBROU LATERAL, FAHEL BUSCOU LINCOLN COM UM CRUZAMENTO PARA A ÁREA. LIVRE, O MEIA MANDOU DE CABEÇA! 1-0

3' É o Bahia que começa atacando. Uelliton acerta o cruzamento, mas Lincoln não aproveita a oportunidade.

1' Começa a partida!

18:30 Bahia saúda torcida presente em São Paulo (Reprodução: Twitter)

18:25 Os jogadores das equipes estão perfilados para o Hino Nacional. Daqui a pouco vai rolar a bola!

18:10 Torcida do Figueira presente na Arena Barueri (Reprodução: Instagram)

18:00 Apesar de serem visitantes, torcida do Bahia é maioria no estádio e comparece em bom número (Reprodução: Twitter)



17:50 Bahia faz trabalho de aquecimento no gramado (Reprodução: Twitter)

17:45 Em bom número, torcida do Bahia vai chegando a Arena Barueri (Reprodução: Twitter)

17:40 Vestiário do Figueira pronto para a partida de daqui a pouco! (Reprodução: Instagram)

17:35 Jogadores do Figueirense realizam trabalho de aquecimento na Arena Barueri. (Reprodução: Instagram)

17:30 Bahia definido para a partida. Banco de reservas: Douglas Pires, Lucas Fonseca, Roniery, Raul, Rafael Miranda, Pittoni, Rafinha, Branquinho e Jeam. (Foto: Divulgação/EC Bahia)

17:00 O Bahia estreou no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro e também saiu derrotado, perdendo por 2 a 1 na Arena Fonte Nova. Veja os gols:

16:59 Na primeira rodada, o Figueirense perdeu para o Fluminense por 3 a 0 no Maracanã. Veja os gols:

16:58 Localizada na região metropolitana de São Paulo, a Arena Barueri foi inaugurada em 2007 e tem capacidade para 32.000 espectadores. Será o palco da partida entre Figueirense x Bahia. (Foto: Gazeta Press)

16:57 Com mudanças táticas, Lúcio Maranhão e Dudu deixaram o time titular do Figueira, que passará a atuar sem um atacante e passar a jogar com mais um meia. Eutrópio optou por Vítor Jr ao lado de Éverton Santos, Marco Antônio, que veio do Grêmio e treinou pela primeira vez nesta semana, fará sua estreia. O meio também terá outra mudança, com a entrada de Paulo Roberto na vaga antes ocupada por Luan.

16:56 Quem não joga: Marquinhos Santos não poderá contar com o lateral Guilherme Santos, que se recupera de uma lesão na coxa, e o goleiro Omar, que passou por uma artroscopia no joelho.

16:55 FIQUE DE OLHO: Anderson Talisca é o talismã da equipe na temporada. Com belas partidas e gols, vem fazendo uma ótima temporada com a camisa Tricolor e sendo decisivo em vários jogos. Além de ter sido campeão, foi eleito o Craque do Campeonato Baiano de 2014. (Divulgação/EC Bahia)

16:54 FIQUE DE OLHO: Éverton Santos tomou o lugar de Ricardo Bueno como principal referência ofensiva. Tornou-se um dos destaques da equipe do Estreito no estadual, e será essencial para que o Figueira faça uma boa campanha na Série A. (Foto: Luiz Henrique/Figueirense FC)

16:53 A grande novidade do Bahia é o lateral recém-contratado Roniery. Ele, no entanto, vai como opção para o banco de reservas. O jogador de 26 anos estava no Paraná e chegou ao Bahia após indicação do técnico Marquinhos Santos. O lateral tem ainda no currículo passagens pelo Mogi Mirim, Fortaleza e Sampaio Corrêa.

16:52 Pouco aproveitado pelo Vitória, Willie poderá ser emprestado ao Figueirense até o final da temporada. O atacante revelou o interesse da equipe catarinense e demonstrou-se interessado. “Me procuraram, por meio do meu empresário. É uma boa oportunidade. Se der certo o acerto com Figueirense, vou procurar fazer um bom trabalho por lá e me dedicar ao máximo”

16:51 O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 16/09/2012, em Salvador. Neste jogo, o Bahia venceu por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Helder e Cláudio Pitbull para o Tricolor, e Julio Cesar para o Figueirense. No mesmo ano, a equipe de Santa Catarina foi rebaixada para a Série B.

16:50 Figueirense e Bahia já se enfrentaram em 9 oportunidades. A equipe catarinense venceu 4 jogos, enquanto os baianos 3; duas partidas terminaram em empate.

16:49 Em seu 4º ano seguido na elite do futebol brasileiro, o Bahia também estreou com derrota. A equipe de Marquinhos Santos perdeu em casa para o atual campeão Cruzeiro, mantendo o tabu de 19 anos sem perder para o tricolor baiano fora de casa. A única mudança é a volta de Uelliton no lugar de Rafael Miranda. Já o lateral Guilherme Santos foi vetado para a partida.

16:48 O Figueira retornou à Série A com uma derrota diante do Fluminense por 3 a 0, no Maracanã. A perda sacudiu o alvinegro que fez mudaças muito importantes para a partida de logo mais. No catarinense e em uma parte da Série B, a equipe de Vinícius Eutrópio adotou o esquema 4-3-3. Com o desfalque de Ricardo Bueno e a falta de velocidade de Lúcio Maranhão, a equipe atuará num 4-2-3-1. "Temos que ter paciência. É um esquema que usamos durante oito meses e vem dando certo. Mas é meu dever como técnico criar opções caso a gente sinta essa diferença. Não é que seja cedo para mudar, mas não é uma decisão absoluta. Temos que ter plano B e variações" — explicou o comandante da equipe de Santa Catarina.

16:47 Punido com a perda do mando de campo, o Figueirense começa a cumprir a pena domingo, contra o Bahia, na Arena Barueri. A punição foi motivada pelos incidentes no clássico contra o Avaí, no returno da Série B. Na partida, torcedores do Figueirense jogaram uma garrafa de água e um rolo de papel higiênico no meia Marquinhos, do Avaí.

16:45 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Figueirense x Bahia, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, partida a ser disputada às 18h30, na Arena Barueri.