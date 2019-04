Walter admite insatisfação com a reserva e dispara: "Se continuar assim, vou conversar com a diretoria e jogar em outro clube"

Nem tudo foi motivo para alegrias na vitória do Fluminense diante do Palmeiras no Pacaembu. O atacante Walter, após a partida, destacou a atuação da equipe, mas afirmou que, caso não seja utilizado, sairá do clube:

''Foi uma luta, muito difícil. Jogo complicado, mas o time está de parabéns. Saio daqui feliz, mas muito chateado. O treinador tinha mais uma alteração para fazer e não fez. Saio daqui p...'' - disse logo após o apito final, em entrevista à Rádio Globo.

Também à Rádio Globo, Walter deu um ultimato: ''Se continuar assim, vou conversar com a diretoria, resolver minha situação e jogar em outro clube.''

As alterações realizadas por Cristóvão aconteceram após os 27 minutos da etapa final. Primeiro, Rafael Sobis saiu para a entrada de Valencia. Mais para o fim do jogo, Rafinha entrou no lugar de Diguinho. O treinador, aliás, alegou não ter ouvido a manifestação do atacante. Mesmo posicionamento de Ricardo Tenório, vice de futebol, que descartou punir o jogador:

''Jogador quer jogar. Isso é normal. Ele está bem ambientado, tem contrato de dois anos, está feliz, isso não passa de insatisfalção do momento. Não haverá punição. Ele é um doce de pessoa, sujeito bacana. Ele é assim emocional.''

Após a chegada de Cristóvão, Walter perdeu espaço no time titular para Rafael Sobis, que foi o autor da vitória do Fluminense diante do Palmeiras por 1 a 0, no Pacaembu.

MN