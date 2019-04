Diguinho exalta início do Flu no Brasileirão e pede apoio da torcida para o próximo jogo

O Fluminense, depois de um início de ano ruim, em que não conseguiu ao menos chegar à final do Campeonato Carioca, passou a surpreender. O técnico Cristóvão Borges chegou no clube e, até então, são 4 jogos e 4 vitórias. Classificação garantida na Copa do Brasil e um bom começo no Campeonato Brasileiro 2014. Pela 2ª rodada do Brasileirão, o Tricolor venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Pacaembu, e é o líder da competição. O volante Diguinho foi um dos que exaltaram as boas atuações apresentadas pelo Flu.

"O torcedor veio ao estádio, mandou sua energia e nos ajudou. Estamos trabalhando muito e todo mundo se doa pelo time. O Cristóvão passou a forma que ele pensa de jogar e estamos conseguindo fazer bem em campo. Mais uma vitória e agora vamos seguir treinando, pois no próximo final de semana já tem mais um jogo difícil em casa", disse o camisa 8.

Diguinho é um jogador que passou por inúmeros altos e baixos no Fluminense. Desde 2009 no clube, várias vezes o volante foi contestado pela torcida e ficou no banco de reservas. Mesmo assim, no atual elenco, é um dos que mais atuaram pelo Flu. Agora titular absoluto, Diguinho pede o apoio da torcida.

"Quando todos jogam juntos, tudo fica mais tranquilo. Enfrentamos um grande adversário que vai fazer um bom papel na competição e conseguimos vencer eles aqui em São Paulo. Lutamos e nos entregamos muito. Estou até com a canela marcada, mas não tem problema, pois valeu a pena. Conseguimos os três pontos", completou.

Diguinho e seus companheiros voltam a treinar, nas Laranjeiras, na próxima terça-feira (29), de olho na partida do próximo sábado (03), que ocorrerá às 21h, contra o Vitória, no Maracanã.

MN