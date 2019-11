Goiás x Criciúma, Brasileirão e

Encerramos por aqui a transmissão de Goiás 1x0 Criciúma, pela 2ª rodada do Brasileirão 2014. Obrigado pela companhia e audiência! Dentro de instantes, confira a crônica desta partida em nosso site. Tenha uma boa noite!

Amaral, autor do gol da vitória: "É uma grande felicidade poder ajudar os meus companheiros com esse gol. Vamos ver quem vai chegar aí pra essa longa disputa e tentar levar o Goiás o mais longe possível."

Caio Júnior avalia o resultado como injusto: "Não marcamos o gol nas chances que tivemos e eles acabaram matando o jogo num lance esporádico. Poderia ser 1 a 0 para eles ou para nós, ao meu ver com mais chances para a gente."

48' FIM DE JOGO EM ITUMBIARA! Goiás vence o Criciúma por 1 a 0 e chega aos 4 pontos no Brasileirão!

47' O Goiás toca a bola para esperar o apito final. Vai terminar a partida no JK!

46' Lima corta o cruzamento e a bola sai em novo escanteio. Na cobrança, Renan sai bem do gol e encaixa a bola.

46' Escanteio para o Criciúma. O Tigre vai com tudo em busca do empate!

45' TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

43' O Criciúma começa a pressionar na base do chuveirinho para a área. Escudero sobe para cabecear, mas a bola passa à direita da meta defendida por Renan.

41' Cortez puxa contra-ataque e tenta passe no meio da defesa alviverde, mas Jackson aparece para dar um chutão e aliviar o perigo.

40' Eduardo recebe pela direita e tenta o cruzamento para a área. A zaga esmeraldina afasta para escanteio.

38' Assuério arranca e tenta a finalização. A bola desvia na defesa e sai em escanteio para o Goiás.

Em cruzamento para a área, Wellington Júnior emendou de puxeta e a bola sobrou para Amaral, livre, pegar de primeira e estufar as redes de Bruno, abrindo o placar em Itumbiara!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIÁS! AMARAL ABRE O PLACAR!

36' Torcida esmeraldina demonstra impaciência com o resultado, querendo a primeira vitória alviverde no Brasileirão.

33' Thiago Mendes pega sobra de bola, corta seu marcador e chuta com a perna esquerda, mas a bola bate em Tiago Real e sai pela linha de fundo.

32' Wellington Júnior tenta a jogada individual, entra na área e cai no gramado. O árbitro nada marca e manda o jogo seguir.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: Rodrigo Souza; Entra: Lulinha.

28' Escanteio cobrado pelo Criciúma e a bola fica "viva" na área goiana. Ninguém chega para finalizar e a defesa afasta o perigo.

27' Serginho penetra na área, mas Tiago Real aparece para desarmar o volante.

26' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! Sai: Vitor; Entra: Wellington Júnior.

25' Assuério recebe no meio-campo e parte em velocidade pela direita, ganhando lateral próxima à area para o Goiás.

20' Assuério recebe na entrada da área e briga pela bola com Escudero. O atacante cai pedindo falta, mas o árbitro interpreta como simulação e assinala a infração contra o Goiás.

19' João Vitor arrisca o chute da intermediária e Renan defende em dois tempos.

17' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: Giovanni; Entra: Cortez.

15' Lima cobra falta da intermediária e a bola acaba nas mãos do goleiro Bruno.

14' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! Sai: Araújo; Entra: Assuério.

13' Goiás puxa rápido contra-ataque e Araújo lança em profundidade para Vitor. O lateral entra na área, mas demora a finalizar e é travado por Giovanni.

12' Silvinho avança pela direita e é derrubado por Pedro Henrique nas proximidades da área. Falta perigosa para o Criciúma.

10' Lima recebe sem marcação na ponta esquerda e tenta o cruzamento, mas pega mal na bola e a defesa do Tigre fica com a posse.

9' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: Bruno Lopes; Entra: Cristiano.

9' Amaral e Wellington Bruno disputam a bola pelo lado esquerdo e a bola sai em tiro de meta para Renan.

7' Goiás começa melhor a etapa final, chegando com mais organização na área adversária e privilegiando o toque de bola.

6' David alça a bola na área e Jackson ajeita para o atacante Araújo bater forte. A bola bate na zaga e sai em lateral para o time goiano.

5' Escudero já está bem e a bola volta a rular em Itumbiara.

4' Partida paralisada para atendimento do zagueiro Escudero.

3' Thiago Mendes faz bela jogada pela ponta direita e dá o passe para David, que tenta o cruzamento. Bruno sai mal e não encaixa a bola, mas a defesa catarinense pega o rebote e afasta.

1' O Goiás já chega com perigo em seu primeiro ataque. Vitor faz o cruzamento e Ramon não alcança a bola, em cabeçada que levaria perigo ao gol de Bruno.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! Sai: João Paulo; Entra: Ramon.

Confira os resultados parciais das partidas do Brasileirão que iniciaram no mesmo horário de Goiás x Criciúma, às 18h30: Grêmio 2x0 Atlético-MG; Figueirense 0x1 Bahia; Sport 2x1 Chapecoense

A partida começou sem muitas oportunidades para as equipes, e o Goiás mantinha a posse de bola em busca do primeiro gol. A partir dos 30 minutos, o panorama se alterou e o Criciúma assumiu o controle do jogo, só não abrindo o placar por ótimas defesas do goleiro Renan.

O meia esmeraldino David faz a análise da primeira etapa: "Tive a melhor oportunidade, tentei tirar do goleiro e ele defendeu. Temos que ter mais posse de bola e criar mais chances para podermos chegar com um pouco mais de qualidade."

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

40' RENAN SALVA O GOIÁS! Em duas oportunidades, brilha o goleiro esmeraldino! Após cobrança de falta da intermediária, Escudero recebe cruzamento e cabeceia no canto, mas Renan se estica todo e espalma para o lado. No rebote, novo cruzamento e Bruno Lopes sobe mais alto que a defesa para finalizar no ângulo, mas Renan opera outro milagre e joga para escanteio.

39' O jogo fica mais equilibrado na segunda metade da primeira etapa. Antes recuado, o Criciúma passa a ter a posse de bola e chega com mais perigo ao ataque.

36' PRA FORA! Giovanni recebe na linha de fundo e dá o passe rasteiro para Bruno Lopes, que escora na pequena área e vê a bola tirar tinta da trave, à esquerda do gol alviverde.

35' Bruno Lopes tenta a finalização e a bola desvia na defesa esmeraldina. Na sobra, Silvinho tenta o chute e novo desvio ocorre, deixando a bola nas mãos de Renan.

33' Tiago Real arrisca o chute de fora da área e a bola passa à direita da meta de Bruno, sem sustos para o goleiro.

30' QUASE O PRIMEIRO DO GOIÁS! David avança pelo meio da defesa catarinense, passa por três e tenta o toque na saída de Bruno, mas o goleiro estica a perna e evita o primeiro gol da partida.

28' As primeiras vaias já começam a ser ouvidas no Estádio Juscelino Jubitschek. Jogo muito monótono até aqui não agrada ao público presente.

23' Rodrigo Souza recebe na área e faz o passe para Silvinho, mas o atacante fura bisonhamente.

21' David erra o passe e perde a bola para Bruno Lopes, mas o atacante é desarmado e perde a chance do gol.

20' O Criciúma mantém seus jogadores no campo de defesa, esperando uma possibilidade de contra-ataque.

17' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO LOPES! O atacante recebe dentro da área, tenta o drible no goleiro Renan e se joga para cavar o pênalti, sendo corretamente advertido pelo árbitro.

15' Falta para o Goiás no lado esquerdo do ataque. David vai para a bola e joga para a área, mas Wellington Bruno dá chutão e afasta.

14' João Paulo recebe o passe na meia-lua e cai na disputa de bola com Escudero. O árbitro nada marca e a partida segue.

11' Jogo morno até aqui, sem grandes oportunidades para as equipes.

9' Criciúma puxa o contra-ataque e a bola fica com João Vitor, que tenta o chute, mas bate em cima de Renan.

8' O zagueiro Jackson pega a sobra de bola na intermediária e arrisca o chute de muito longe, para fácil defesa de Bruno.

7' O Goiás roda a bola no meio-campo, esperando uma brecha da defesa criciumense.

5' Thiago Mendes avança pela direite e faz o passe para Araújo, que recebe na área e tenta o giro, mas é desarmado por Fábio Ferreira.

4' Lima faz o passe em profundidade para David. O meia chega à linha de fundo e tenta o cruzamento, mas a defesa catarinense afasta parcialmente.

3' O Criciúma tenta chegar ao ataque tocando a bola, mas Lima afasta o perigo.

2' Araújo recebe a bola pelo lado esquerdo, tenta passar por dois marcadores e é derrubado. Falta marcada.

1' Araújo é lançado nas costas da defesa do Criciúma, mas a posição é irregular e o bandeirinha assinala corretamente o impedimento.

ROLOU A BOLA NO ESTÁDIO JK!

18:10 O Tigre busca ao menos o empate para deixar a lanterna da competição, posição momentânea da equipe.

18:00 A vitória pode significar um grande salto na tabela para o Goiás. Até aqui, já ocorreram quatro empates na 2ª rodada do Brasileirão e isto deixou a classificação embolada. Com o resultado positivo, o Esmeraldino chegaria a 4 pontos e se igualaria a outras cinco equipes, podendo chegar até à vice-liderança, em caso de boa margem de gols.

17:50 Já o Criciúma atuará com: Bruno; Eduardo, Fábio Ferreira, Escudero e Giovanni; Rodrigo Souza, Serginho, João Vitor e Wellington Bruno; Bruno Lopes e Silvinho.

17:45 As escalações já foram confirmadas. Pelo Goiás, o técnico Ricardo Drubscky manda a campo a seguinte formação: Renan; Vitor, Jackson, Pedro Henrique e Lima; Amaral, David, Thiago Mendes, João Paulo e Tiago Real; Araújo.

17:30 Mudança de última hora no Criciúma: o meia Ricardinho sentiu incômodo muscular na preparação para a partida de logo mais e foi vetado pelo departamento médico. Em seu lugar, entra Rodrigo Souza, volante que chegou por empréstimo do Cruzeiro e fará sua estreia pelo Tigre contra o Goiás.

17:15 O meia fez aniversário nesta sexta-feira (25) e comentou o que deseja de presente de aniversário: "Espero que venha a vitória no domingo, e gostaria de fazer gols também. Mas a vitória é mais importante. Espero que seja um presente não só para mim como para o time inteiro."

17:12 Quem falou do lado do Criciúma foi Wellington Bruno, que será o responsável por substituir Paulo Baier: "É a posição que sempre joguei, mais centralizado e chegando mais na frente. Em alguns times tive que jogar mais pela beirada e não tive tanto sucesso. Esta é uma posição que gosto de jogar e acho que vou poder ajudar mais desta forma. Na bola parada, na maioria dos times que estive, sempre eu que batia. Aqui tem grandes batedores, como o Ricardinho e o Baier. Acho que num jogo de 90 minutos é bom ter mais de um para bater e vamos revezar."

17:09 Questionado sobre o Estádio JK, o goleiro Renan afirmou que o Goiás sentirá falta do Serra Dourada: "Nossa casa é e sempre será o Serra Dourada. É um fator positivo a nosso favor, é difícil bater o Goiás lá dentro. Só que outros clubes já no ano passado tiveram de jogar em outros estádios e nem por isso deixaram de pontuar. Nós vamos jogar em Itumbiara e também será nossa casa, teremos de vencer o Criciúma. Será um jogo muito difícil, só que já empatamos uma vez. Se empatarmos novamente ou perdermos, a situação já ficará ruim na tabela."

17:06 O Estádio Municipal Juscelino Kubitschek é o palco do confronto de logo mais entre Goiás e Criciúma. O campo do Itumbiara-GO tem capacidade para 33 mil torcedores e será utilizado pelo Goiás em virtude de punição do STJD, após brigas na torcida esmeraldina no ano de 2013.

17:03 O Goiás, por sua vez, tem apenas uma baixa. Trata-se do zagueiro Valmir Lucas, que se machucou há três semanas.

17:00 Além do desfalque de Paulo Baier, o Criciúma também não poderá contar com os zagueiros Rafael Donato, Joílson e Heitor, todos gravemente lesionados.

16:57 O meia Carlos Alberto, anunciado como grande contratação alviverde para 2014, não correspondeu às expectativas e pouco contribuiu com o Goiás quando esteve em campo, além de ter ganhado destaque negativo pelo excessivo número de cartões levados. A diretoria esmeraldina optou por rescindir o contrato de Carlos Alberto, mas o meia faltou à reunião marcada com o presidente e o negócio ainda não foi concretizado.

16:54 Durante a semana, o Criciúma perdeu o capitão Paulo Baier, que foi vetado pelo departamento médico. O camisa 10, de 39 anos de idade, já foi poupado em outras duas oportunidades nesta temporada.

16:51 FIQUE DE OLHO: Silvinho, atacante do Criciúma. O atleta fez bom Campeonato Paulista pela Ponte Preta, clube no qual estava emprestado pelo Penapolense. Contudo, uma cláusula em seu contrato permitia a transferência em caso de proposta de algum time da Série A, chegando ao Tigre para ser o artliheiro da equipe no Brasileirão.

16:48 FIQUE DE OLHO: Tiago Real, meia do Goiás, que ganha uma chance entre os titulares pela primeira vez no Brasileirão. O jogador emprestado pelo Palmeiras chegou ao clube em 2014 e quer mostrar serviço para não sair mais dos 11 iniciais alviverdes.

16:45 Enquanto isso, Caio Júnior, comandante do Criciúma, alertou para as jogadas nos flancos do Esmeraldino: "O Goiás tem força e velocidade pelos lados do campo, com laterais agudos e pontas (no meio) muito agressivos. Acho que o perigo está pelos lados."

16:42 Durante a semana, Ricardo Drubscky, técnico recém-chegado ao Goiás, comentou sobre a necessidade esmeraldina de contratar reforços: "Uma coisa é certa: precisamos de atacantes. Não dá pra esconder. O Campeonato Brasileiro possui muitos jogos, então, vamos esperar para escolher a peça certa. Não podemos agir por impulso. Nessas horas, são necessárias contratações pontuais."

16:39 Já no segundo turno, pela 24ª rodada, os alviverdes deram o troco e continuaram a caminhada rumo ao título da competição. Ramon abriu o placar logo no começo e a vantagem se manteve até o apito final.

16:36 Em 2012, Criciúma e Goiás se enfrentaram pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Tigre levou a melhor. Jogando em casa, o artilheiro Zé Carlos fez três gols e decretou a goleada diante do Verdão.

16:33 O último jogo entre as equipes foi em outubro de 2013, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com um empate por 1 a 1. Na ocasião, ambos os times ainda contavam com seus artilheiros, responsáveis pelos gols da partida. Lins abriu o placar para os catarinenses, mas Walter deixou tudo igual.

16:30 Visitante no jogo de logo mais, o Criciúma conta com um retrospecto positivo no confronto: em 21 partidas, são 11 vitórias, 4 empates, contra apenas 6 vitórias do Goiás.

16:27 Contra o Palmeiras, no último domingo (20), o Cricúma abriu o placar e teve chances de ampliar a vantagem, mas sofreu a virada nos minutos finais e decepcionou a torcida presente no Heriberto Hülse. Leia mais aqui.

16:24 Já o Criciúma não vive sua melhor fase: depois de ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, o Tigre não se classificou para as finais do Campeonato Catarinense e estreou com derrota no Brasileirão.

16:21 Na última rodada, o Esmeraldino empatou com o Flamengo em 0 a 0, em partida marcada por boas defesas dos goleiros, no Mané Garrincha. Leia mais sobre o jogo aqui.

16:18 O mando de campo é do Goiás, que ocupa a 10ª colocação do Brasileirão, com 1 ponto ganho na estreia.

16:15 Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Goiás x Criciúma, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, no Serra Dourada.