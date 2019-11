Grêmio x Atlético-MG, Campeonato Brasileiro 2014 e

20:34 Vamos encerrando a transmissão por aqui. Fiquem ligados na VAVEL para ler a crônica da partida! Até a próxima!

20:29 O Grêmio encerrou a rodada com três pontos e agora fica na décima colocação. Com um ponto, o Atlético Mineiro é o 15º colocado.

20:26 O técnico Levir Culpi estreou com derrota. Agora o treinador vai precisar da força da torcida para conseguiu a classificação na Copa Libertadores da América. O time foi derrotado pelo Atlético Nacional na Colômbia e agora precisará reverter a vantagem em Belo Horizonte.

20:25 O Grêmio quebrou um jejum de três jogos sem vitória, agora pensa no duelo contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores da América. O Grêmio vai precisar revertar a vantagem miníma conquistada pelo San Lorenzo na Argentina.

20:24 Mesmo jogando com o time reserva, o Grêmio venceu o Atlético-MG com força máxima. O time tricolor fez um bom primeiro tempo e conseguiu garantir a vitória no primeiro tempo. Na segunta etapa, o Galo foi com tudo para cima, para tentar evitar a derrota, mas não conseguiu.

VÍDEO: Veja o gol de Fernandinho.

FIM DE JOGO NA ARENA GRÊMIO!! GRÊMIO VENCE O ATLÉTICO MINEIRO POR 2 A 1.

45+3 Pierre arrisca de fora e Marcelo Grohe defende.

45+2 Jô tenta finalização, mas chute saiu muito forte.

45' DEFENDE MARCELO GROHE!!! Alex Silva faz bom cabeceio e leva perigo ao goleiro, que faz ótima defesa.

44' Cartão amarelo para André.

42' Substituição no Grêmio. Entra: Rafae Thyerel. Sai: Lucas Coelho.

41' CARTÃO VERMELHO PARA BRESSAN. Jogador atrasa cobrança e recebe segundo amarelo.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FERNANDINHO!!! Jô escora e bola fica com Fernandinho, atacante bateu no canto esquerdo e marcou o primeiro do Galo no Brasileirão.

37' Pierre arrisca de longe e bola sobe sem perigo.

32' QUASEEEE!! Alan Ruiz arrisca da meia-lua e bola passa perto da trave.

31' Última substituição no Galo. Entra: André. Sai: Donizete.

30' Alan Ruiz fica na frente de Victor, porém a bandeirinha já havia marcado o impedimento. Jogador estava no seu campo defesa, impedimento foi marcado de maneira precpitada.

28' Alteração no Grêmio. Entra: Everton. Sai: Luan.

27' Luan faz boa jogada e cruza para área, Emerson Conceição chega para fazer o corte.

26' Leandro Donizete arrisca de perna direita e Marcelo Grohe tem facilidade ao defender.

21' Ronaldinho é muito vaiado ao deixar o gramado.

20' Substituição dupla no Atlético. Entram: Marion e Guilherme. Saem: Ronaldinho e Tardelli.

18' Ramiro arrisca de longe e bola passa sem perigo.

16' VICTOR SALVA!! Em mais uma atrapalha da defesa do Galo, Rodriguinho bate forte e defende o goleiro Victor.

11' Fernandinho faz boa jogada e cruza para Diego Tardelli na área, jogador estava em posição de impedimento.

8' Cartão amarelo para Bressan. Jogador fez falta forte no meio campo.

6' Cartão amarelo para Leonardo Silva.

5' Time do Grêmio voltou com grande intensidade.

4' CHEGA GRÊMIO!! Biteco cruza bem para Lucas Coelho, que finaliza para fora.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!

19:22 Mesmo jogando com os reservas, o time do Grêmio conseguiu anular o Atlético e foi melhor na primeira etapa, abrindo uma grande vantagem na partida. O técnico Levir Culpi pode pensar em alguma alteração para melhorar a equipe do Galo, que continua jogando mal.

VÍDEO: Veja o gol de Lucas Coelho, sendo oportunista para ampliar a vantagem.

VÍDEO: O belo gol de Alan Ruiz, cobrando falta com força e precisão.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45+1 Ronaldinho tenta lançar para Jô, mas bola vai muito forte.

44' Ronaldinho tenta cruzamento, mas joga a bola direto nas mãos do goleiro gremista.

40' Cartão amarelo para Otamendi.

38' Bola sobra para Fernandinho, jogador finaliza com pé direito mas pegou mal e não leva perigo.

37' Atlético-MG tenta sair pro jogo, mas continua com dificuldades contra a força marcação do Grêmio.

34' Cartão amarelo para Alan Ruiz.

30' Até o momento, são seis finalizações do Grêmio contra duas do Atlético.

27' DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFENDE GROHE!!! RONALDINHO COBRA COM PERFEIÇÃO E GOLEIRO GREMISTA FAZ ÓTIMA DEFESA.

26' Fernandinho rouba a bola e arranca em velocidade, jogador recebe a falta e juiz marca falta perigosa.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!LUCAS COELHO MARCA NO PRESENTE DA DEFESA DO GALO!! Alex Silva recua mal e bola fica com Lucas Coelho, marcando o segundo do Grêmio.

21' Galo tem dificuldades para jogar.

17' Fernandinho cruza com precisão e Jô finaliza de cabeça, zaga desvia e Galo fica com escanteio.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! Alan Ruiz bate falta com precissão e abre o placar na Arena.

8' Moisés arriscou, mas bola passou sem perigo.

2' Ronaldinho ganha a vaia da torcida tricolor.

1' SALVA VICTOR! Luan faz boa jogada individual e obriga Victor fazer uma boa defesa.

ROLA A BOLA NA ARENA GRÊMIO!!

18:24 Grêmio já está no gramado.

18:21 Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Moisés, Saimon, Bressan e Breno; Matheus Biteco, Ramiro, Alan Ruiz e Rodriguinho; Luan e Lucas Coelho.

18:20 Galo confirmado com: Victor; Alex Silva, Otamendi, Léo Silva e Emerson; Pierre, Donizete e Ronaldinho; Tardelli, Fernandinho e Jô.

PRÉ JOGO: Com a cabeça na Libertadores, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam na Arena

17:20 O Grêmio espera acabar com o péssimo tabu de três derrotas consecutivas e reencontrar a vitória. Nas últimas três partidas o time foi derrotado pelo Internacional, Atlético-PR e San Lorenzo, a última vez que o time venceu foi contra o Nacional pela Copa Libertadores da América.

17:18 A Arena Grêmio foi o palco da última vitória do Atlético-MG fora de casa no Campeonato Brasileiro. De lá pra cá foram 8 jogos sem vencer fora de Minas Gerais.

FIQUE DE OLHO: Luan, jovem promessa do Grêmio. O jogador de apenas 20 anos tem agradado a torcida tricolor. Luan é rápido e habilidoso e costuma levar grande perigo, o jogador é dado como uma raridade pelos diretores do clube e pode ser uma peça fundamental para levar o Grêmio até a vitória. "É um menino que está virando homem dentro do campo", disse Rui Costa, diretor do Grêmio. (Foto: Divulgação/Grêmio)



FIQUE DE OLHO: Diego Tardelli, atacante do Atlético-MG. O artilheiro não está na sua melhor fase, mas ainda tem a confiança da torcida. Tardelli já se destacou muito pela equipe alvinegra e foi Bola de Prata na última edição do Campeonato Brasileiro. Com a chegada de Paulo Autuori, o jogador não se adaptou ao esquema e caiu de produção. Agora com um novo treinador, o jogador pode voltar a brilhar nos gramados e fazer a alegria da massa alvinegra. (Foto: Divulgação/Atlético Mineiro)

17:14 A Arena Grêmio será o palco dessa partida. O estádio tem uma grande estrutura e capacidade para mais de 55 mil pessoas, porém o confronto não espera um grande público, a torcida tricolor se concentra para o duelo de quarta-feira, contra o San Lorenzo.

17:11 Enderson Moreira, treinador do Grêmio, ira utilizar um time alternativo, muitos jogadores comemoraram a oportunidade de enfrentar o Atlético Mineiro: "Para quem vai para o jogo é uma oportunidade ótima. Vou mostrar que tenho condições de ser titular e mostrar meu trabalho." disse Rodriguinho, meia de 26 anos.

17:08 Nesta semana, o lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso confirmou sua saída do Figuerense para o Grêmio: "Surpreso é claro que ficamos. No futebol sabemos que as coisas são muito rápidas, e comigo não foi diferente. Eu vim de um empréstimo, daí voltei, disputei o Catarinense que é curtíssimo, e aconteceu isso, a proposta e já se concretizou. Estou muito feliz, por isso, é o reconhecimento de um trabalho. Eu estava treinando normal, até mesmo ontem (sexta-feira), não sabia de nada, apenas da sondagem, mas sabemos que no futebol é normal. Sabia também de outros clubes. Estava em casa descansando, e recebi a ligação para vir ao Scarpelli e fui informado disso. Meu empresário veio aqui e acertou"(Foto: Divulgação/Figueirense)

17:06 Ramiro comentou sobre o assunto e clamou o apoio dos torcedores na quarta-feira: "Sempre existe esse tipo de torcedor que é impaciente, até por estar sem título há muito tempo. O torcedor está ansioso por uma conquista. Por isso, peço que nos apoie. Vamos dar nosso máximo para conquistar as vitórias. A união é importante em momentos de vitória e de dificuldade."

17:04 No Grêmio o clima não é nada bom, nesta semana houve vários protesto de torcedores, mostrando insatisfação com os resultados.

17:02 Diego Tardelli não vem de uma grande fase, mas espera evoluir sob o comando do novo treinador: "Por um lado a gente fica triste por perder o Paulo, que é um grande profissional, sobretudo dentro de campo. A gente sabe que futebol vive de resultado e não vínhamos tendo bons resultados nos últimos jogos, mesmo com a invencibilidade de 18 jogos. Mas talvez, por um lado, possa reverter esse nosso quadro, dar uma motivada, uma virada nessa má fase que estamos passando. Não tem bicho papão ainda, o momento é de todo mundo refletir, colocar a bunda ali no chão, ralar para caramba, porque temos dois jogos importantes, um no domingo e, principalmente, na quinta, pela Libertadores"

17:00 Levir também falou sobre sua volta ao clube, em um momento importante para história do time mineiro: "Muito bom, estou muito feliz, embora esteja em Porto Alegre, estejamos em terras inimigas, vamos dizer assim, mas em breve estarei lá em Belo Horizonte. Um prazer muito grande, pude rever muitos amigos e tenho certeza que estou trabalhando num clube que tem ambição de ser campeão. Temos um campeonato muito legal e a partir de hoje começamos a estudar já, conheço bem os adversários, a própria estrutura do Atlético, vou começar a me inteirar agora, só lamento que não tenho muito tempo para treinamento, que seria fundamental, mas o time está jogando e não tem outra solução, tem que ir para campo e buscar os resultados."

16:57 Mesmo com um jogo importante na próxima quinta-feira, Levir Culpi deverá ir com força máxima para buscar a primeira vitória no retorno ao Galo.

16:56 Na história o Atlético-MG leva vantagem sobre o tricolor gaúcho, os mineiros tem 19 vitórias contra 17 do Grêmio.

16:54 A última partida entre os clubes também foi realizada na Arena Grêmio, o Atlético-MG conquistou a vitória fora de casa por 1 a 0, com um gol de Fernandinho.

LEIA MAIS: Levir Culpi está na lista dos técnicos que mais treinaram o Atlético-MG

16:53 O atacante Jô agradeceu Autuori pela paciência com o elenco atleticano: "São coisas que a gente não consegue entender, eram muitos jogos sem perder, mas não estávamos convencendo com um bom futebol. Estava dentro de uma evolução, mas é natural, futebol sabemos que é assim. Agradecemos pela paciência que o Paulo teve com a gente. Pessoa de bom caráter, conhecemos bem ele. Mas agora é bola para frente, vida segue."

16:52 Com a derrota na Colômbia, o técnico Paulo Autuori não resistiu e deixou o comando do Atlético-MG. Para ser seu substituto, Levir Culpi foi contratado e novamente tem missão de reorganizar o clube.

LEIA MAIS: Atlético-MG é rápido e anuncia Levir Culpi como seu novo treinador

16:50 O atual campeão da competição, o Atlético-MG foi derrotado pelo Atlético Nacional (COL) por 1 a 0, e conta com a mística do Horto para conquistar mais uma virada na Libertadores.

LEIA MAIS: Com gol no fim, Nacional de Medellín vence Atlético-MG na Libertadores

16:49 O Grêmio foi derrotado pelo San Lorenzo na Argentina por 1 a 0, e agora vai com tudo para conquistar a classificação em Porto Alegre. O time fez promoções para garantir estádio cheio.

LEIA MAIS: San Lorenzo vence o Grêmio na Argentina e arranca vantagem nas oitavas da Libertadores

16:42 Na Copa Libertadores do América, os times se encontraram em situações parecidas, ambos precisam buscar o resultado em casa para pode avançar de fase.

16:34 Os times também se enfrentarão na final da Copa do Brasil sub-17. O Grêmio conquistou sua vaga após vencer o Fluminense no Rio de Janeiro. O Galo passou sem dificuldades e conquistou duas vitórias sobre o Flamengo, garantindo sua vaga na decisão.

16:34 As equipes vão em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

16:33 O Atlético-MG enfrentou o Corinthians em Uberlândia na primeira rodada, e o jogo acabou em um empate sem gols.

16:32 O Grêmio será o mandante da partida, o time enfrentou o Atlético Paranaense na primeira rodada e foi derrotado por 1 a 0, com gol de Draúsio.

16:30 Boa tarde leitor que da VAVEL Brasil! Hoje acompanharemos Grêmio x Atlético-MG, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, partida à ser disputada às 18h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.