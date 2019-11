Sport x Chapecoense, Campeonato Brasileiro

20:35 No próximo domingo, às 16h, o Sport encara o Internacional, no Beira-Rio. A Chapecoense, por outro lado, recebe o Corinthians, às 18h30.

90+3' FINAL DE JOGO NA ILHA DO RETIRO para Sport 2x1 Chapecoense! Com o triunfo, o Leão assume a 7ª colocação com 4 pontos, enquanto o Verdão fica em 16º, com 1.

90' Três minutos de acréscimo!

88' Última mudança no Verdão do Oeste! Sai Diones, entra Bruno Collaço

85' Na Ilha do Retiro, público de 13.671, gerando uma renda de R$ 216.200,00

79' Última mudança no Leão! Sai Aílton, entra Érico Júnior

75' Substituição na Chapecoense! Sai Ricardo Conceição, autor do gol alviverde, entra Tiago Luís

74' Substituição no Sport! Sai Ananias, autor do 2º gol, entra Felipe Azevedo

70' UHHHHHHHHHHHHHHHHH! Wanderson cobra falta na rede do lado de fora, assustando Magrão

70' CARTÃO AMARELO PARA DANILO!

69' Substituição na Chapecoense! Sai Bergson, entra Fabinho

65' Substituição no Sport! Sai Renan Oliveira, entra Danilo

53' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL LIMA! Zagueiro central da Chape tomou amarelo por falta em Neto Baiano

47' MAGRÃÃÃÃÃO! Régis faz boa jogada e saiu na cara do arqueiro leonino, que fez uma grande defesa evitando um novo empate

46' Bola rolando nos últimos 45 minutos na Ilha do Retiro para Sport 2x1 Chapecoense! Equipes retornam do intervalo sem mudanças para os últimos 45 minutos na Ilha do Retiro

45+1' Intervalo de jogo na Ilha do Retiro para Sport 2x1 Chapecoense! Leão abriu o placar no início da partida e permitiu um maior equilíbrio do meio para o fim, no qual as equipes marcaram um gol cada em dois minutos seguidos

45' Um minuto de acréscimo

37' GOOOOOOOOOOOOLAÇOOOOOOOO DO SPORT! No minuto seguinte ao gol sofrido, Aílton rolou para Ananias, que arriscou de fora da área e mandou por cima do goleiro. Sport 2x1 Chapecoense

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! Após boa triangulação no ataque entre Bergson, Régis e Ricardo Conceição, o últimou

23' Chapecoense sente o gol sofrido e pensa nas possibilidades de sair para o ataque para buscar o empate

16' Após cobrança de falta ensaiada na pequena área leonina, o goleiro Magrão sai bem e defende

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Após boa jogada pelo meio entre Rithely e Aílton, o meia finaliza cruzado e Danilo bate roupa. No rebote, o próprio Rithely, sozinho, empurra para o gol. Sport 1x0 Chapecoense

8' Régis arma contra-ataque veloz para a Chapecoense, mas é desarmado na hora de finalizar

6' Chapecoense só se defende e tenta pressionar o Sport saindo em contra-ataque, mas sem eficiência

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Chapecoense na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A!

17:00 "Sport em casa é sempre forte, sempre faz equipes fortes, então temos que ter cautela e cuidado para não ser surpreendidos, e ir para surpreendê-los. Eles vêm desse jogo do meio de semana, e teoricamente vêm um pouco cansados, e a gente vem descansado. Então a gente tem que tirar proveito do cansaço deles", afirma o atleta.

16:58 Devido à empolgação do Sport pela conquista do Campeonato Pernambucano, o lateral da Chapecoense, Ednei, admite que irá explorar o cansaço dos rubro-negros para tentar surpreender.

16:56 Desfalques: no final do tratamento da lesão no joelho, o volante Anderson Pedra é o único que não tem condições de jogo pelo Leão. Pelo Verdão, no entanto, são seis desfalques. São eles o zagueiro Fabiano, o lateral Fabinho Gaúcho, o volante Abuda, os meias Neném e Camilo e o atacante Rodrigo Gral.

16:54 "Todos os jogos dentro de casa são importantes. Temos que fazer o dever de casa e roubar pontos fora. A ideia é essa. É esse o segredo desse campeonato equilibrado. A Chapecoense é um concorrente direto nosso, teoricamente, na competição e é fundamental que a gente vença o jogo no domingo", garantiu Ananias.

16:52 Após retornar à titularidade na decisão do estadual na última quarta-feira (23), o meia-atacante Ananias seguirá na equipe. Motivado pelos títulos recentes, reconhece a importância de vencer dentro de casa.

16:50 Acostumada a receber grandes públicos em jogos importantes, a Ilha do Retiro vem sendo importante para o Leão nessa temporada. Dentro de seus domínios, a equipe sofreu apenas duas derrotas em 14 jogos.

16:48 Na última quarta-feira (23), o Sport conquistou o 40º título do Campeonato Pernambucano em cima do maior rival, o Náutico. LEIA MAIS: Durval marca, Sport vence o Náutico e conquista o Campeonato Pernambucano

16:46 FIQUE DE OLHO! Destaque da equipe no Campeonato Catarinense, o meia-atacante Roni é o principal jogador é a esperança de armar as principais jogadas de ataque do Verdão do Oeste

16:46 FIQUE DE OLHO! Artilheiro do Sport nas competições que o clube disputou até então, Neto Baiano é a esperança de gols nessa noite.

16:44 "É uma opção (O Jones atuar no lugar do Dedé), como o Dedé também e tem o Conceição. Então estão preparados, quero fazer um pouco de mistério também. Para entender, um dos auxiliares técnicos do Sport veio aqui e ficou uns dez dias aqui. Quero confundir um pouco eles, a postura muda com um ou com outro, então queremos confundir e fazer um, pouco de mistério", garantiu.

16:42 Segundo o técnico da Chapecoense, nos últimos dez dias, um auxiliar do treinador Eduardo Batista, esteve no Oeste de Santa Catarina para analisar e buscar informações do clube catarinense. Assim, sem poder contar com o volante Abuda e também com a boa condição física dos atletas recém-chegados, o treinador busca dificultar a vida do companheiro de profissão.

16:40 “Nosso segundo tempo foi muito bom. Jogamos com personalidade, marcando e saindo para o jogo. Tivemos a felicidade de marcar um gol, mas, infelizmente, sofremos o empate. No entanto, o resultado pode ser considerado justo por conta do primeiro tempo do Santos”, pontuou. “Nosso segundo tempo foi muito bom. Jogamos com personalidade, marcando e saindo para o jogo. Tivemos a felicidade de marcar um gol, mas, infelizmente, sofremos o empate. No entanto, o resultado pode ser considerado justo por conta do primeiro tempo do Santos”, pontuou o comandante.

16:38 No empate diante dos santistas, o treinador Eduardo Baptista considerou o resultado como justo, apesar do gol sofrido ter gerado muita polêmica e repercussão negativa entre os jogadores rubro-negros.

16:36 No último duelo entre os clubes, válido pela Campeonato Brasileiro Série B 2013, empate amargo por 0 a 0 na Arena Condá, em Chapecó. No ano passado, as equipes conquistaram o acesso à primeira divisão.

16:34 Inédito: Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro Série A em toda a história, Sport e Chapecoense se enfrentarão. Em outras duas ocasiões, no Campeonato Brasileiro Série B 2013, vantagem dos catarinenses. Na Ilha do Retiro, vitória alviverde por 2 a 1. Na Arena Condá, empate por 0 a 0.

16:30 Empate amargo: na primeira partida após 35 anos longe da elite do futebol nacional, a Chapecoense não saiu do 0 a 0 com o Coritiba, fora de casa, ficando na 11ª colocação.

16:23 Vitória: na primeira rodada, o Sport empatou por 1 a 1 com o Santos, fora de casa, ficando na 10ª colocação. Para evitar ficar na zona de descenso no início do campeonato, só a vitória interessa.

16:20 Boa tarde, amigos da VAVEL BRASIL! Iniciamos agora a transmissão de Sport e Chapecoense, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a ser disputada na Ilha do Retiro. A bola rola daqui a pouco e você confere todos os detalhes aqui conosco, e tempo real.