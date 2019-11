Divulgada a seleção do Campeonato Pernambucano 2014

Nesta segunda (28), a Federação Pernambucana de Futebol anunciou os jogadores premiados da última edição do Campeonato Pernambucano, que teve o Sport como campeão, o Náutico como vice, e o Salgueiro ficando com a medalha de bronze. Foram divulgadas a seleção dos atletas, os árbitros que se destacaram, o melhor treinador; além do melhor jogador e a revelação do torneio.

O atual campeão do Estadual ainda tem o destaque da seleção: o atacante Neto Baiano e o melhor técnico do Estadual: Eduardo Baptista. Prêmios merecidos para duas peças-chave e responsáveis diretas pelo belo aproveitamento do elenco rubro negro na competição. Além deles, a lista conta com o meia Pedro Carmona, destaque do Náutico, e com o atacante Leo Gamalho, artilheiro do Santa Cruz e da competição.O zagueiro Flávio, do Náutico, foi a revelação, com apenas 19 anos.

Dos onze atletas, cinco foram escolhidos por unanimidade: o goleiro Magrão, o lateral-direito Patric, o zagueiro Durval e os atacantes Neto Baiano e Léo Gamalho.

Camisa 1 – Magrão

Ídolo da torcida e hexacampeão estadual pelo Sport, Magrão garantiu a preferência ao ser decisivo, especialmente nas semifinais diante do Santa Cruz e nas finais contra o Náutico. Nos três últimos anos, ele havia perdido o posto de melhor goleiro para Tiago Cardoso, que conduziu o Santa ao tricampeonato.

No Campeonato Pernambucano, o arqueiro teve atuações memoráveis e recuperou o trono de melhor do estado. Magrão foi o goleiro menos vazado da competição, com 10 gols sofridos em 14 jogos.

Camisa 2 – Patric

Sem muita concorrência, o lateral-direito do Sport foi um dos destaques do Leão e do campeonato. Patric foi peça fundamental na defesa do Sport, que foi premiada integralmente pelos críticos da federação.

O lateral se consagrou após marcar tentos importantes que ajudaram o Sport a conquistar seu 40º troféu estadual. Contra o Náutico, no primeiro jogo da grande final, ele marcou o gol que abriu o placar na vitória por 2 a 0 e fez a festa com a torcida rubro negra na Ilha do Retiro. Patric fez três gols e foi um dos artilheiros da equipe.

Camisa 3 - Ferron

Os críticos conservadores queimaram a língua com a defesa leonina. Afinal, uma zaga formada por dois atletas canhotos, já é vista previamente com maus olhos. Ferron e Durval contrariaram essa regra e fizeram uma grande competição.

Mesmo jogando lado direito, onde não tinha muito costume de atuar, Ferron fez um campeonato quase impecável. Com muito senso de posição e técnica na marcação, o camisa três mereceu o título de melhor zagueiro central. O defensor marcou apenas uma vez: na vitória por 4 a 0 sob o Salgueiro.

Camisa 4 – Durval

Ídolo do clube leonino, o xerife já soma 18 troféus conquistados pelo Sport, sendo 11 títulos estaduais. Capitão do time, o zagueiro foi decisivo em grande parte dos jogos, com uma marcação muito eficiente e uma imposição defensiva fora do comum. O atleta é um daqueles que se destaca mesmo atuando lá atrás.

Durval teve também participação importante no ataque rubro negro. O camisa 4 foi o autor do gol do título, na vitória por 1 a 0 sobre o Náutico na Arena Pernambuco, que deu ao Sport a 40º conquista do Campeonato Pernambucano.

Camisa 6 – Renê

A lateral esquerda foi uma das posições unânimes. Já que o Santa Cruz perdeu Tiago Costa e Panda, titular e reserva da posição, e o Náutico mesclou maus e bons momentos de Izaldo e Rai. Sendo assim, Renê não teve muita concorrência e entrou fácil na seleção.

Antes encostado no elenco do Sport, o atleta enfim encontrou o seu melhor futebol. Com cruzamentos precisos, um apoio eficiente e uma recomposição bem feita, Renê foi um dos destaques do Leão na competição.

Camisa 5 – Elicarlos

Capitão Timbu, o volante Elicarlos teve um campeonato irregular. Porém, merece sim figurar entre os melhores. O jogador é o mais antigo no clube alvirrubro, além de ser um dos líderes dentro do gramado. No estadual, o atleta deixou foi às redes em duas oportunidades.

Quando Elicarlos ficava de fora, o Náutico perdia e muito na marcação. Ele foi desfalque no primeiro jogo diante do Sport, onde os rubro negros triunfaram por 2 a 0 e abriram uma boa vantagem para o jogo da volta. Na partida seguinte, o volante atuou apenas na etapa inicial, sendo substituído por Marcos Vinícius no intervalo.

Camisa 8 – Ewerton Páscoa

Em sua primeira temporada no clube pernambucano, Ewerton Páscoa caiu como uma luva no esquema tático do treinador Eduardo Baptista. O volante se destacou tanto cobrindo os laterais como aparecendo como homem surpresa no ataque.

Páscoa deixou sua marca duas vezes na competição: nos clássicos contra o Náutico e contra o Santa Cruz. Em nenhuma das ocasiões, o Sport saiu de campo vencedor.

Camisa 11 – Pedro Carmona

No início do hexagonal do título, Pedro Carmona já era cotado para ser um dos craques do Campeonato Pernambucano. Antes de se machucar, o meia ajudou o Timbu a conquistar vitórias importantes, inclusive contra o Sport, quando Carmona fez os dois gols do triunfo por 2 a 1.

O jogador marcou seis vezes atuando pelo Náutico e era o atleta mais lúcido dos alvirrubros. Até que, em um clássico contra o Santa Cruz, Pedro Carmona se lesionou após uma dividida de bola com o tricolor Natan. A contusão o tirou do Campeonato Pernambucano e do restante do ano, podendo retornar apenas em 2015.

Camisa 7 – Zé Mário

Trazido para o Náutico pelo técnico Lisca, já conhecedor de seu bom futebol, Zé Mário chegou para ser lateral esquerdo do Timbu. Mas, após se destacar jogando no meio campo, se firmou na posição. Após a contusão de Pedro Carmona, o meia passou a ser o principal homem de criação da meia cancha alvirrubra.

Zé Mário foi destaque e ajudou o Náutico a terminar a primeira fase na primeira colocação do Hexagonal Final, à frente de Sport, Santa e Salgueiro, respectivamente. Por um toque de bola refinado, o meia tem méritos e está entre os selecionáveis.

Camisa 10 - Neto Baiano

Sem dúvidas, o jogador foi decisivo e folclórico do Campeonato Pernambucano. Com boas atuações e uma língua afiada, o atacante foi às redes nove vezes e se sagrou o artilheiro da equipe rubro negra. Além do prêmio de melhor atacante, Neto Baiano também foi escolhido o craque da copetição.

O camisa 9 é dotado de um faro artilheiro e gosta de marcar gols decisivos. Na final diante do Náutico, Neto Baiano marcou no jogo de ida e ainda usou de seu humor característico para diminuir o rival. Linguarudo ou não, ele é o cara.

Camisa 9 – Léo Gamalho

Com doze gols feitos, o atacante Léo Gamalho começou bem sua jornada no Santa Cruz. Apesar dos fracassos corais no ano do centenário, ele foi um único que se salvou e entrou na seleção, liderando a artilharia do torneio.

No duelo contra o Salgueiro, ainda no hexagonal, Léo Gamalho capitaneou a goleada por 7 a 0 no Estádio José do Rego Maciel e marcou três gols em 21 minutos: o primeiro aos 12, o segundo aos 15 e o último aos 33 minutos do segundo tempo. A camisa nove, por honra ao mérito, é dele.