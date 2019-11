Em ação contra o racismo, Botafogo cria campanha utilizando as cores do clube

Para defender e lutar contra o racismo, o Botafogo entrou em campo com as cores da sua camisa invertida, nesse último domingo (27), na partida diante do Internacional, no Maracanã. O objetivo é mostrar que a cor não faz a menor diferença e que na maiorias das vezes deveria passar despercebido.

"O foco do Botafogo, com isso, foi mostrar para o público que no futebol as cores preta e branca são uma só, não fazem diferença. Noso objetivo é convocar a torcida, não só do Botafogo, mas todas as torcidas do mundo, para vestirem a camisa da luta contra o preconceito racial no esporte", afirma Mauricio Assumpção, presidente do clube.

O uniforme especial com as cores invertidas foi produzido apenas para a ação e não será vendido em nenhum ponto de venda oficial do Botafogo e lojas da Puma, respeitando o estatuto do clube.

Confira o vídeo promocional:

RF