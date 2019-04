Fred mantém os pés no chão após primeiro grande teste: "Mais 36"

O Fluminense é um outro time desde a chegada de Cristóvão Borges. Até aqui foram quatro jogos e quatro vitórias onde o time dominou a maior parte do tempo, jogando um futebol que dá gosto de ver a qualquer um. Mas, para os jogadores, nada de festa. O clima no elenco é de manter os pés no chão e continuar trabalhando. Após a vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no Pacaembu, Fred, o capitão do Fluminense, comemorou o resultado positivo no primeiro grande teste sob o comando de Cristóvão Borges e garantiu estar com os pés no chão.

Os tricolores presentes ao estádio do Pacaembu comemoraram aos gritos de "time de guerreiro" após o apito final, e é esse espírito que o capitão quer para os próximos jogos.

"Vi a imprensa falando que este seria o teste para nós. Do primeiro, já conseguimos passar. Temos mais 36, por causa da dificuldade do Campeonato Brasileiro. A equipe estava muito convicta de que poderia vencer no Pacaembu. O resultado foi muito justo", celebrou Fred.

O camisa 9 havia marcado quatro gols em três jogos com Cristóvão Borges no comando, mas desta vez passou em branco. Porém, dos pés de Fred veio a assistência para Rafael Sobis marcar o gol da vitória. O atacante teve outras chances, mas não conseguiu passar por Fernando Prass.

"Foi triste, eu estava doido para fazer meu gol, infelizmente a bola teimou em não entrar. Faz parte. Ainda bem que não influenciou no resultado", comentou.

O Fluminense volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã.